Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме

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Архитектор Алена Чмелева обновила интерьер квартиры в старом доме на Фрунзенской набережной
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в сталинском доме
Метраж: 70 м²
Место: г. Москва, Фрунзенская набережная
Стиль: классический
Цветовая гамма: нейтральная с золотыми и бирюзовыми акцентами
Автор проекта: Алена Чмелева (Перкунова) окончила МАрхИ. До этого училась в ИрГТУ на архитектурном факультете в Иркутске, т. 8 903 298-63-81, achmelyova@ya.ru
О ПЛАНИРОВКЕ «Рисуя новый план для этой квартиры в старом доме на Фрунзенской набережной, мы были обязаны учесть особенности сталинской архитектуры, — рассказывает Алена. — Есть ряд ограничений, но нам повезло. Не было несущих стен внутри плана, поэтому мы смело демонтировали все перегородки и переделали часть инженерных коммуникаций. В итоге на 70 м² получилось уместить прихожую вытянутой формы (10,2 м²), кухню (8,8 м²), ванную, светлую гостиную (26,6 м²) с дополнительным спальным местом и аквариумом и изолированную спальню (13,1 м²) со своей гардеробной».
«Основная часть плана построена по одной оси. Например, когда находишься в спальне, а в ванной открыта дверь, то можно наблюдать красивое отражение в зеркале и перспективу, — говорит архитектор. — А из ванной и коридора просматривается панно с птицами в спальне в изголовье кровати».
О ЗАКАЗЧИКАХ «Эта квартира для двоих, но муж полностью доверился вкусу супруги, — рассказывает архитектор. — Она очень любит готовить, поэтому кухня должна была получиться очень уютной и теплой. Раковину и рабочую поверхность перенесли к окну, сделав под подоконником нишу, где установили фильтры для воды без потери места в шкафу под раковиной. Кроме того, хозяйка часто работает из дома — у нее собственный бизнес. Поэтому без грамотно организованного рабочего места тоже было не обойтись».
«Основными пожеланиями хозяев была теплая цветовая гамма и вкрапления ярких красок, — говорит архитектор. — Кроме того, передо мной стояла задача — гармонично „вписать“ в интерьер картины из личной коллекции хозяев. Кстати, часть цветовых акцентов я взяла именно с полотен».
О ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ «Гостиная в этом проекте многофункциональная, — рассказывает архитектор — Здесь есть и зона столовой, и дополнительное спальное место в алькове, и тв-зона. Раздвижной обеденный стол рассчитан на 6-8 персон».
В спальне, по просьбе хозяйки, архитектор предусмотрела удобное рабочее место напротив окна со своими стеллажами для книг, оргтехники и парфюмерии. «Этот же столик в принципе можно использовать и как туалетный. Шкафы и стеллажи сделаны на заказ по нашим чертежам», — рассказывает Алена.
ПРО СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ «Квартира имеет хорошее техническое оснащение, — рассказывает архитектор. — Мы установили канальную вентиляцию, при этом сохранив высоту потолка в основных помещениях».
«Из зоны гостиной предусмотрен проход в спальню, который обращен на панно ручной росписи по шелковым английским обоям, — рассказывает Алена. — Изголовье кровати дополняет зеркало, рама которого напоминает собранные веером перья птиц. Индивидуально разрабатывался и рисунок панно, слева, с мужской стороны, художники изобразили двух птичек, символизирующих пару. Панно просматривается и из ванной комнаты. Птиц рисовали строго на определенной высоте, учитывая размер прикроватных тумбочек».
«Пожалуй, самой необычной деталью интерьера стал буфет бирюзового цвета в столовой, — говорит Алена. — Он сделан по нашим чертежам из массива дерева и украшен ручной резьбой. Его высота — 2,4 м. Нижние полки сделали из МДФ, толщиной 25 мм, под тяжелую посуду, а верхние из стекла, чтобы шкаф не выглядел тяжеловесным. Цвет подобрали под ткань, которой обит диван».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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