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11 июля 2018

Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме

Архитектор Алена Чмелева обновила интерьер квартиры в старом доме на Фрунзенской набережной

Интерьер Алена (фото 0)
Главный архитектор проекта Алена Чмелева (Перкунова)

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в сталинском доме

Метраж: 70 м²

Место: г. Москва, Фрунзенская набережная 

Стиль: классический

Цветовая гамма: нейтральная с золотыми и бирюзовыми акцентами

Автор проекта: Алена Чмелева (Перкунова) окончила МАрхИ. До этого училась в ИрГТУ на архитектурном факультете в Иркутске, т. 8 903 298-63-81, achmelyova@ya.ru

Интерьер Алена (фото 1)
Гостиная, объединенная со столовой. Двери, Union. Стены покрашены краской Zoffany. Лепнина, «Гранд-декор». Стол, VillaNova. Стулья, Dantone Home. Диван, кресло, Vanguard Furniture. Люстра, Eurolampart. Полы – инженерная доска.
Фото: 
Сергей Ананьев

О ПЛАНИРОВКЕ «Рисуя новый план для этой квартиры в старом доме на Фрунзенской набережной, мы были обязаны учесть особенности сталинской архитектуры, — рассказывает Алена. — Есть ряд ограничений, но нам повезло. Не было несущих стен внутри плана, поэтому мы смело демонтировали все перегородки и переделали часть инженерных коммуникаций. В итоге на 70 м² получилось уместить прихожую вытянутой формы (10,2 м²), кухню (8,8 м²), ванную, светлую гостиную (26,6 м²) с дополнительным спальным местом и аквариумом и изолированную спальню (13,1 м²) со своей гардеробной».

Интерьер Алена (фото 2)
Столовая. Стол, VillaNova. Стулья, Dantone Home. Консоль, Gramercy Home. Декор, аксессуары, Moon Stores. Дверь, Union.
Фото: 
Сергей Ананьев

«Основная часть плана построена по одной оси. Например, когда находишься в спальне, а в ванной открыта дверь, то можно наблюдать красивое отражение в зеркале и перспективу, — говорит архитектор. — А из ванной и коридора просматривается панно с птицами в спальне в изголовье кровати».

Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме (фото 6.1)
Столовая. Стулья, Dantone Home. Стол, VillaNova. Буфет, сделан на заказ по эскизам архитектора. Светильники, Feiss.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме (фото 6.2)
Столовая. Декор, Moon Stores.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

О ЗАКАЗЧИКАХ «Эта квартира для двоих, но муж полностью доверился вкусу супруги, — рассказывает архитектор. —  Она очень любит готовить, поэтому кухня должна была получиться очень уютной и теплой. Раковину и рабочую поверхность перенесли к окну, сделав под подоконником нишу, где установили фильтры для воды без потери места в шкафу под раковиной. Кроме того, хозяйка часто работает из дома — у нее собственный бизнес. Поэтому без грамотно организованного рабочего места тоже было не обойтись».

Интерьер Алена (фото 4)
Гостиная. Роль журнального столика играет банкетка, обтянутая кожей, Vanguard Furniture. В нише — дополнительное спальное место. Встроенные системы хранения сделаны на заказ по эскизам архитектора.
Фото: 
Сергей Ананьев

«Основными пожеланиями хозяев была теплая цветовая гамма и вкрапления ярких красок, — говорит архитектор. —  Кроме того, передо мной стояла задача — гармонично „вписать“ в интерьер картины из личной коллекции хозяев. Кстати, часть цветовых акцентов я взяла именно с полотен».

Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме (фото 10.1)
Гостиная. Встроенные системы хранения сделаны на заказ по эскизам архитектора. Банкетка, обтянутая кожей, Vanguard Furniture.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме (фото 10.2)
Гостиная. Кресло, Vanguard Furniture. Люстра, Eurolampart.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

О ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ «Гостиная в этом проекте многофункциональная, — рассказывает архитектор — Здесь есть и зона столовой, и дополнительное спальное место в алькове, и тв-зона. Раздвижной обеденный стол рассчитан на 6-8 персон».

Интерьер Алена (фото 14)
Спальня. Обои, de Gournay. Кровать, Vanguard Furniture. Бра, Arte Lamp. Люстра, Jonathan Adler. Зеркало, Uttermost. Шкаф, сделан на заказ по эскизам архитектора. Текстиль, Decortier.
Фото: 
Сергей Ананьев

В спальне, по просьбе хозяйки, архитектор предусмотрела удобное рабочее место напротив окна со своими стеллажами для книг, оргтехники и парфюмерии. «Этот же столик в принципе можно использовать и как туалетный. Шкафы и стеллажи сделаны на заказ по нашим чертежам», — рассказывает Алена.

Интерьер Алена (фото 10)
Фрагмент спальни. Письменный стол у окна. Шкаф, сделан на заказ по эскизам архитектора. Аксессуары, Moon Stores.
Фото: 
Сергей Ананьев

ПРО СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ «Квартира имеет хорошее техническое оснащение, — рассказывает архитектор. — Мы установили канальную вентиляцию, при этом сохранив высоту потолка в основных помещениях».

Интерьер Алена (фото 12)
Спальня. Люстра, Jonathan Adler. Шкаф и письменный стол у окна, на заказ по эскизам архитектора. Текстиль, Decortier.
Фото: 
Сергей Ананьев

«Из зоны гостиной предусмотрен проход в спальню, который обращен на панно ручной росписи по шелковым английским обоям, — рассказывает Алена. — Изголовье кровати дополняет зеркало, рама которого напоминает собранные веером перья птиц. Индивидуально разрабатывался и рисунок панно, слева, с мужской стороны, художники изобразили двух птичек, символизирующих пару. Панно просматривается и из ванной комнаты. Птиц рисовали строго на определенной высоте, учитывая размер прикроватных тумбочек».

Интерьер Алена (фото 15)
Спальня. Обои, de Gournay. Кровать, Vanguard Furniture. Бра, Arte Lamp. Люстра, Jonathan Adler. Зеркало, Uttermost. Текстиль, Decortier.
Фото: 
Сергей Ананьев

«Пожалуй, самой необычной деталью интерьера стал буфет бирюзового цвета в столовой, — говорит Алена. — Он сделан по нашим чертежам из массива дерева и украшен ручной резьбой. Его высота  — 2,4 м. Нижние полки сделали из МДФ, толщиной 25 мм, под тяжелую посуду, а верхние из стекла, чтобы шкаф не выглядел тяжеловесным. Цвет подобрали под ткань, которой обит диван».  

Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме (фото 20.1)
Столовая. Стулья, Dantone Home. Стол, VillaNova. Светильники, Feiss.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме (фото 20.2)
Столовая. Консоль, Gramercy Home. Аксессуары, Moon Stores. Дверь, Union.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
Интерьер Алена (фото 21)
Прихожая. Комод сделан на заказ, по эскизам архитектора. Зеркала, сделаны на заказ в мастерской IFdecor. Банкетка,Vanguard Furniture. Светильник, Hinkley Lighting. Полы выложены мрамором. Стены покрашены, Farrow&Ball. Гипсовая лепнина, «Гранд-декор».
Фото: 
Сергей Ананьев
Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме (фото 22.1)
Кухня, Giulia Novars. Столешница из кварца Cambira Cambridge от QuartzMaster. Cмеситель, Blanco, бытовая техника, Neff. На полу – мрамор Imperador light. Стены покрашены, Farrow&Ball. В отделке кухонного фартука – плитка, Adex, ручная роспись от студии Crea Сeramics (рисунок повторяет узор на ткани штор). Встроенные светильники, SLV. Табурет, Мастерская Кати Гердт.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме (фото 22.2)
Ванная комната. Сантехника, Villeroy&Boch. Смесители, Hansgrohe. На полу - плитка, Top Cer. Стены облицованы плиткой, Adeх. Шкаф, по эскизам архитектора. Потолочный светильник, Robert Abbey. Бра над зеркалом, Murray Feiss.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
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