Преображение квартиры 70 м² в сталинском доме

Главный архитектор проекта Алена Чмелева (Перкунова)

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в сталинском доме Метраж: 70 м² Место: г. Москва, Фрунзенская набережная Стиль: классический Цветовая гамма: нейтральная с золотыми и бирюзовыми акцентами Автор проекта: Алена Чмелева (Перкунова) окончила МАрхИ. До этого училась в ИрГТУ на архитектурном факультете в Иркутске, т. 8 903 298-63-81, achmelyova@ya.ru

Гостиная, объединенная со столовой. Двери, Union. Стены покрашены краской Zoffany. Лепнина, «Гранд-декор». Стол, VillaNova. Стулья, Dantone Home. Диван, кресло, Vanguard Furniture. Люстра, Eurolampart. Полы – инженерная доска. Фото: Сергей Ананьев

О ПЛАНИРОВКЕ «Рисуя новый план для этой квартиры в старом доме на Фрунзенской набережной, мы были обязаны учесть особенности сталинской архитектуры, — рассказывает Алена. — Есть ряд ограничений, но нам повезло. Не было несущих стен внутри плана, поэтому мы смело демонтировали все перегородки и переделали часть инженерных коммуникаций. В итоге на 70 м² получилось уместить прихожую вытянутой формы (10,2 м²), кухню (8,8 м²), ванную, светлую гостиную (26,6 м²) с дополнительным спальным местом и аквариумом и изолированную спальню (13,1 м²) со своей гардеробной».

Столовая. Стол, VillaNova. Стулья, Dantone Home. Консоль, Gramercy Home. Декор, аксессуары, Moon Stores. Дверь, Union. Фото: Сергей Ананьев

«Основная часть плана построена по одной оси. Например, когда находишься в спальне, а в ванной открыта дверь, то можно наблюдать красивое отражение в зеркале и перспективу, — говорит архитектор. — А из ванной и коридора просматривается панно с птицами в спальне в изголовье кровати».

Столовая. Стулья, Dantone Home. Стол, VillaNova. Буфет, сделан на заказ по эскизам архитектора. Светильники, Feiss. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Столовая. Декор, Moon Stores. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

О ЗАКАЗЧИКАХ «Эта квартира для двоих, но муж полностью доверился вкусу супруги, — рассказывает архитектор. — Она очень любит готовить, поэтому кухня должна была получиться очень уютной и теплой. Раковину и рабочую поверхность перенесли к окну, сделав под подоконником нишу, где установили фильтры для воды без потери места в шкафу под раковиной. Кроме того, хозяйка часто работает из дома — у нее собственный бизнес. Поэтому без грамотно организованного рабочего места тоже было не обойтись».

Гостиная. Роль журнального столика играет банкетка, обтянутая кожей, Vanguard Furniture. В нише — дополнительное спальное место. Встроенные системы хранения сделаны на заказ по эскизам архитектора. Фото: Сергей Ананьев

«Основными пожеланиями хозяев была теплая цветовая гамма и вкрапления ярких красок, — говорит архитектор. — Кроме того, передо мной стояла задача — гармонично „вписать“ в интерьер картины из личной коллекции хозяев. Кстати, часть цветовых акцентов я взяла именно с полотен».

Гостиная. Встроенные системы хранения сделаны на заказ по эскизам архитектора. Банкетка, обтянутая кожей, Vanguard Furniture. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Гостиная. Кресло, Vanguard Furniture. Люстра, Eurolampart. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

О ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ «Гостиная в этом проекте многофункциональная, — рассказывает архитектор — Здесь есть и зона столовой, и дополнительное спальное место в алькове, и тв-зона. Раздвижной обеденный стол рассчитан на 6-8 персон».

Спальня. Обои, de Gournay. Кровать, Vanguard Furniture. Бра, Arte Lamp. Люстра, Jonathan Adler. Зеркало, Uttermost. Шкаф, сделан на заказ по эскизам архитектора. Текстиль, Decortier. Фото: Сергей Ананьев

В спальне, по просьбе хозяйки, архитектор предусмотрела удобное рабочее место напротив окна со своими стеллажами для книг, оргтехники и парфюмерии. «Этот же столик в принципе можно использовать и как туалетный. Шкафы и стеллажи сделаны на заказ по нашим чертежам», — рассказывает Алена.

Фрагмент спальни. Письменный стол у окна. Шкаф, сделан на заказ по эскизам архитектора. Аксессуары, Moon Stores. Фото: Сергей Ананьев

ПРО СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ «Квартира имеет хорошее техническое оснащение, — рассказывает архитектор. — Мы установили канальную вентиляцию, при этом сохранив высоту потолка в основных помещениях».

Спальня. Люстра, Jonathan Adler. Шкаф и письменный стол у окна, на заказ по эскизам архитектора. Текстиль, Decortier. Фото: Сергей Ананьев

«Из зоны гостиной предусмотрен проход в спальню, который обращен на панно ручной росписи по шелковым английским обоям, — рассказывает Алена. — Изголовье кровати дополняет зеркало, рама которого напоминает собранные веером перья птиц. Индивидуально разрабатывался и рисунок панно, слева, с мужской стороны, художники изобразили двух птичек, символизирующих пару. Панно просматривается и из ванной комнаты. Птиц рисовали строго на определенной высоте, учитывая размер прикроватных тумбочек».

Спальня. Обои, de Gournay. Кровать, Vanguard Furniture. Бра, Arte Lamp. Люстра, Jonathan Adler. Зеркало, Uttermost. Текстиль, Decortier. Фото: Сергей Ананьев

«Пожалуй, самой необычной деталью интерьера стал буфет бирюзового цвета в столовой, — говорит Алена. — Он сделан по нашим чертежам из массива дерева и украшен ручной резьбой. Его высота — 2,4 м. Нижние полки сделали из МДФ, толщиной 25 мм, под тяжелую посуду, а верхние из стекла, чтобы шкаф не выглядел тяжеловесным. Цвет подобрали под ткань, которой обит диван».

Столовая. Стулья, Dantone Home. Стол, VillaNova. Светильники, Feiss. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Столовая. Консоль, Gramercy Home. Аксессуары, Moon Stores. Дверь, Union. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Прихожая. Комод сделан на заказ, по эскизам архитектора. Зеркала, сделаны на заказ в мастерской IFdecor. Банкетка,Vanguard Furniture. Светильник, Hinkley Lighting. Полы выложены мрамором. Стены покрашены, Farrow&Ball. Гипсовая лепнина, «Гранд-декор». Фото: Сергей Ананьев