В гостях у дизайнера Хайме Бериестайна в Барселоне

Гостиная Фото: Manolo Yllera

Чилийский дизайнер Хайме Бериестайн (Jaime Beriestain) переехал в Испанию еще в 1999 году, чтобы завершить обучение. Два года спустя, в 2001 году, он открыл собственную студию и надолго осел в Европе. Один из его последних громких проектов — интерьеры отеля The One (сети H10 Hotel Group), открывшегося в Барселоне в 2017 году. Квартира дизайнера расположена в оживленном квартале столицы Каталонии — Эшампле. Неподалеку находится его студия и ресторан — Café-Restaurant Jaime Beriestain на Carrer de Pau Claris. «Мне нравится жить в центре города, район активно развивается, но в то же время достаточно тихий, — говорит Хайме. — Я могу наслаждаться всеми его преимуществами: например, люблю прогуляться до рынка Санта Катерина. В этой части Барселоны постоянно происходит что-то интересное: открываются дизайнерские лавки и модные магазины, отели, рестораны, художественные галереи. Словом, скучать не приходится!»

Автор проекта - дизайнер Хайме Бериестайн Фото: Manolo Yllera

На месте этой квартиры раньше располагался офис. Чтобы переоборудовать пространство под жилые апартаменты, пришлось сносить часть стен и делать перепланировку. В гостиной есть камин. В ней же выделено пространство для кабинета Хайме, где стоит письменный стол и спланирована домашняя библиотека. Столовая объединена с кухней, но пространство можно разграничить раздвижной перегородкой. В просторной спальне примыкают терраса, гардеробная и ванная комната.

Гостиная Фото: Manolo Yllera Гостиная Фото: Manolo Yllera

Столовая Фото: Manolo Yllera

«Я мечтал о белой минималистской „коробке“, где был бы акцент на арт. У меня большая коллекция искусства», — говорит Хайме.

Стены покрасили белой краской. Дверные проемы и стеллажи акцентировали черным цветом, чтобы поярче обозначить и подчеркнуть пропорции комнат.

Кабинет Фото: Manolo Yllera Кабинет Фото: Manolo Yllera

«Когда я готовлю, могу и не закрывать перегородку между кухней и столовой и находиться вместе с гостями, поддерживать разговор, — рассказывает дизайнер. — Как только все готово, можно отгородиться и переместиться в столовую, которая тут же становится абсолютно самодостаточной комнатой. Впечатление полностью меняется!»

Столовая Фото: Manolo Yllera

Важную роль в интерьере играет искусство — у Хайме большая коллекция, в том числе работы Питера Хейли, Жоржа Русса, Хавьера Арсе, Олы Колехмайнена. «Я собираю произведения искусства, которые косвенно напоминают мне о местах, где я бывал, архитектуре, которую видел, — говорит дизайнер. — Это работы, которые определенным образом, созвучным мне, говорят о пространстве, материи, взаимодействии между человеком и его окружением. Мое собрание — что-то вроде личного путешествия».

Спальня Фото: Manolo Yllera

Спальня Фото: Manolo Yllera Ванная комната Фото: Manolo Yllera

«Я попросил Йоши Сислей (японский художник живет в Барселоне с 2004 года) расписать стены гостевого санузла, — говорит Хайме. — В созданном им сюжете можно увидеть и Чили, и намек на работы художников, которых я люблю, это будто мой семейный альбом в его авторской интерпретации». Палитра этого интерьера насыщенная и яркая, но не резкая. Все оттенки сочетаются между собой, не перебивая друг друга.

Ванная комната Фото: Manolo Yllera