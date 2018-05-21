В гостях у дизайнера Хайме Бериестайна в Барселоне

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«Моя коллекция искусства и дизайна XX века расскажет обо мне гораздо больше», — говорит декоратор о своей барселонской квартире
Чилийский дизайнер Хайме Бериестайн (Jaime Beriestain) переехал в Испанию еще в 1999 году, чтобы завершить обучение. Два года спустя, в 2001 году, он открыл собственную студию и надолго осел в Европе. Один из его последних громких проектов — интерьеры отеля The One (сети H10 Hotel Group), открывшегося в Барселоне в 2017 году. Квартира дизайнера расположена в оживленном квартале столицы Каталонии — Эшампле. Неподалеку находится его студия и ресторан — Café-Restaurant Jaime Beriestain на Carrer de Pau Claris. «Мне нравится жить в центре города, район активно развивается, но в то же время достаточно тихий, — говорит Хайме. — Я могу наслаждаться всеми его преимуществами: например, люблю прогуляться до рынка Санта Катерина. В этой части Барселоны постоянно происходит что-то интересное: открываются дизайнерские лавки и модные магазины, отели, рестораны, художественные галереи. Словом, скучать не приходится!»
На месте этой квартиры раньше располагался офис. Чтобы переоборудовать пространство под жилые апартаменты, пришлось сносить часть стен и делать перепланировку. В гостиной есть камин. В ней же выделено пространство для кабинета Хайме, где стоит письменный стол и спланирована домашняя библиотека. Столовая объединена с кухней, но пространство можно разграничить раздвижной перегородкой. В просторной спальне примыкают терраса, гардеробная и ванная комната.
«Я мечтал о белой минималистской „коробке“, где был бы акцент на арт. У меня большая коллекция искусства», — говорит Хайме.
Стены покрасили белой краской. Дверные проемы и стеллажи акцентировали черным цветом, чтобы поярче обозначить и подчеркнуть пропорции комнат.
«Когда я готовлю, могу и не закрывать перегородку между кухней и столовой и находиться вместе с гостями, поддерживать разговор, — рассказывает дизайнер. — Как только все готово, можно отгородиться и переместиться в столовую, которая тут же становится абсолютно самодостаточной комнатой. Впечатление полностью меняется!»
Важную роль в интерьере играет искусство — у Хайме большая коллекция, в том числе работы Питера Хейли, Жоржа Русса, Хавьера Арсе, Олы Колехмайнена. «Я собираю произведения искусства, которые косвенно напоминают мне о местах, где я бывал, архитектуре, которую видел, — говорит дизайнер. — Это работы, которые определенным образом, созвучным мне, говорят о пространстве, материи, взаимодействии между человеком и его окружением. Мое собрание — что-то вроде личного путешествия».
«Я попросил Йоши Сислей (японский художник живет в Барселоне с 2004 года) расписать стены гостевого санузла, — говорит Хайме. — В созданном им сюжете можно увидеть и Чили, и намек на работы художников, которых я люблю, это будто мой семейный альбом в его авторской интерпретации».
Палитра этого интерьера насыщенная и яркая, но не резкая. Все оттенки сочетаются между собой, не перебивая друг друга.
«Я очень люблю приглашать к себе друзей, — говорит дизайнер. — Пожалуй, это одна из вещей в жизни, которая делает меня действительно счастливым — быть в кругу близких по духу людей. В этой квартире все приспособлено для теплого дружеского общения. Обожаю организовывать совместные ужины, продумывать меню, потом сидеть и греться у камина. Обычно все заканчивается джин-тоником и весельем!»
Проект Bruc Residence, www.beriestain.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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