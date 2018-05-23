Как преобразить квартиру с помощью плитки?

Лондонский интерьер от Studio Rhonda — пример того, как при помощи одной только цветной цементной плитки можно преобразить каждую комнату

Кухня, совмещенная с гостиной

Шкафы, журнальные столики, прикроватные тумбочки и даже кадки для растений — во всей квартире не найти ни единого угла, где бы дизайнер Ронда Дрейкфорд (Rhonda Drakeford) не применила цементную плитку разных оттенков. Нежно-розовую — в отделке шкафов, синюю — в облицовке стен в ванной, зеленую, дымчато-серую и жёлтую — для «кухонного острова» и столешницы ... Яркая палитра и необычные геометрические формы — то, что автор проекта любила всегда, еще во времена совместной работы со своей напарницей дизайнером Лулу Ропер-Калдебек (Lulu Roper-Caldbeck).

Кухня

В 2009 году два графических дизайнера объединились, чтобы создать собственную марку Darkroom, специализирующуюся на предметах интерьера, которая сразу полюбилась рафинированной лондонской публике. Продукция была представлена в магазине на Lamb’s Conduit Street в районе Bloomsbury и в Selfridges. Однако в 2016 году проект закрылся, и дизайнерский дуэт распался. Сейчас каждый работает самостоятельно. Дрейкфорд открыла бюро Studio Rhonda, которое занимается арт-инсталляциями, рrоduct-дизайном и оформлением интерьеров. Собственно, эта квартира в районе King’s Cross — один из ее сольных дебютных проектов.

Хозяева пентхауса — пара шеф-поваров, которые доверили Studio Rhonda оформление своего нового жилья. Они были готовы на радикальные изменения, но даже не подозревали, что Ронде вздумается экспериментировать именно с плиткой. Чтобы осуществить эту смелую концепцию и в то же время сохранить в квартире ощущение уюта, Дрейкфорд использовала прием colour blocking. «Здесь много контрастных цветов, которые отлично уживаются вместе, — говорит она. — Стены общей комнаты, объединяющей гостиную и кухню, вообще полосатые». Рисунок ковра и покраска стен поддерживают сложную геометрию пространства.

Гостиная

Кухня

«Плитка и цемент, как правило, вызывают ассоциации с холодным пространством, — говорит дизайнер. — Но с помощью цвета нам удалось сломать этот стереотип и выйти за рамки привычного восприятия материалов. В этом пентхаусе всегда солнечно и тепло. И еще здесь всегда потрясающие гастрономические запахи, что способствует большему уюту, — спасибо моим заказчикам».

Спальня Ванная комната

Фрагмент гостиной