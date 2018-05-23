Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости
23 мая 2018

Как преобразить квартиру с помощью плитки?

Лондонский интерьер от Studio Rhonda — пример того, как при помощи одной только цветной цементной плитки можно преобразить каждую комнату

Интерьер с плиткой (фото 0)
Кухня, совмещенная с гостиной

Шкафы, журнальные столики, прикроватные тумбочки и даже кадки для растений — во всей квартире не найти ни единого угла, где бы дизайнер Ронда Дрейкфорд (Rhonda Drakeford) не применила цементную плитку разных оттенков. Нежно-розовую — в отделке шкафов, синюю — в облицовке стен в ванной, зеленую, дымчато-серую и жёлтую — для «кухонного острова» и столешницы ... Яркая палитра и необычные геометрические формы —  то, что автор проекта любила всегда, еще во времена совместной работы со своей напарницей дизайнером Лулу Ропер-Калдебек (Lulu Roper-Caldbeck).

Интерьер с плиткой (фото 1)
Кухня

В 2009 году два графических дизайнера объединились, чтобы создать собственную марку Darkroom, специализирующуюся на предметах интерьера, которая сразу полюбилась рафинированной лондонской публике. Продукция была представлена в магазине на Lamb’s Conduit Street в районе Bloomsbury и в Selfridges. Однако в 2016 году проект закрылся, и дизайнерский дуэт распался. Сейчас каждый работает самостоятельно. Дрейкфорд открыла бюро Studio Rhonda, которое занимается арт-инсталляциями, рrоduct-дизайном и оформлением интерьеров. Собственно, эта квартира в районе King’s Cross — один из ее сольных дебютных проектов.

Интерьер с плиткой (фото 2.1)
Интерьер с плиткой (фото 2.2)

Хозяева пентхауса — пара шеф-поваров, которые доверили Studio Rhonda оформление своего нового жилья. Они были готовы на радикальные изменения, но даже не подозревали, что Ронде вздумается экспериментировать именно с плиткой. Чтобы осуществить эту смелую концепцию и в то же время сохранить в квартире ощущение уюта, Дрейкфорд использовала прием colour blocking. «Здесь много контрастных цветов, которые отлично уживаются вместе, — говорит она. — Стены общей комнаты, объединяющей гостиную и кухню, вообще полосатые». Рисунок ковра и покраска стен поддерживают сложную геометрию пространства.

Интерьер с плиткой (фото 3)
Гостиная
Интерьер с плиткой (фото 4)
Кухня

«Плитка и цемент, как правило, вызывают ассоциации с холодным пространством, — говорит дизайнер. — Но с помощью цвета нам удалось сломать этот стереотип и выйти за рамки привычного восприятия материалов. В этом пентхаусе всегда солнечно и тепло. И еще здесь всегда потрясающие гастрономические запахи, что способствует большему уюту, — спасибо моим заказчикам».

Интерьер с плиткой (фото 5.1)
Спальня
Интерьер с плиткой (фото 5.2)
Ванная комната
Интерьер с плиткой (фото 6)
Фрагмент гостиной
Интерьер с плиткой (фото 7.1)
Гостиная
Интерьер с плиткой (фото 7.2)
Ванная комната

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ИнтерьерКвартираПлиткаяркийLulu Roper-CaldbeckRhonda DrakefordStudio Rhonda60-120 квмЕвропадизайнерский
Блоги
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 