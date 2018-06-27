Квартира 34 м² для холостяка

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Дизайнер поделилась опытом, как создать все условия для комфортной жизни в мегаполисе
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в современном многоэтажном доме
Метраж: 34 м²
Место: ЖК Wellton Park
Стиль: современный
Основная идея проекта: холостяцкое жилье с ярким характером
Цветовая гамма: серый+синий
Авторы проекта: дизайнер Дина Вафина, т. +7 987 273-72-91, студия дизайна «АртМонополия», т. +7 495 120-23-22, www.artmonopoly.ru, vafina@artmonopoly.ru, Instagram @dina__vafina
«Хозяин квартиры — молодой человек, на данный момент холостяк, ведущий активный образ жизни, — рассказывает дизайнер Дина Вафина. — Он практически круглосуточно занимается креативом — работает в сфере немедийной рекламы. Офис отнимает массу сил и энергии, дома наш заказчик появляется только поздно вечером. Новая квартира предполагалась как место для отдыха, комфортное, уютное и с модным интерьером. При этом пространство должно было заряжать энергией — отсюда интенсивная цветовая гамма, и конечно, быть функциональным — молодой человек стремится к порядку и надеется, что новый интерьер будет этому всячески способствовать».
«Площадь квартиры — 34 м², — говорит Дина. — Основное помещение — гостиная, совмещенная с кухней. Спальня расположена за стеклянной перегородкой. Солнечный свет свободно попадает в нее сквозь прозрачные раздвижные панели, сделанные на заказ специально для этого проекта. Кухня выглядит довольно минималистично, при этом она очень функциональная. По выходным наш герой с удовольствием готовит для себя или для друзей, заглянувших в гости. Фасады шкафов со скрытыми ручками и филенками подчеркивают графичные стены. Фартук выполнен из искусственного камня на тон светлее и визуально воспринимается как продолжение столешницы».
«Настроение интерьера задают синие и серые тона, которые здесь преобладают, — рассказывает дизайнер. — Я очень благодарна заказчику, что он доверился моему вкусу и осмелился на темные потолки и синие стены. Ведь именно цвета делают этот проект таким наполненным и энергичным. Потолок благородного графитового оттенка. В обеденной группе — металлические акценты: золотые стулья по дизайну Филиппа Старка. В гостиной акцентом является золотая газетница».
«Спальня напоминает люкс капсулы сна в больших боингах, — рассказывает дизайнер. — Кровать — с текстильными панелями. В тон нижней части — фактурная отделка потолка под текстиль (это декоративная штукатурка). Серо-синие акценты и графичные принты вписываются в концепцию всей квартиры».
«Большое бетонное кашпо нашел сам заказчик у себя на работе, — рассказывает Дина. — Зелень помогла освежить интерьер. В квартире нашлось место и для предметов искусства. Гостиную и кухню украшают работы молодых художников».
«Расширить прихожую и коридор помогает высокое зеркало, — рассказывает Дина. — Колонны на кухне плавно переходят в системы хранения в коридоре. Мне хотелось подчеркнуть многогранность пространства, не загромождая его».
«Это первый проект, который реализован „под ключ“ полностью по моему дизайну, — говорит Дина. — Горжусь тем, что заказчик полюбил идею и не отошел от нее в процессе работы, по достоинству оценил каждую деталь. Вписавшись в разумный бюджет, мы решили все поставленные задачи».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)