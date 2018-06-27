Квартира 34 м² для холостяка

Дина Вафина, студия дизайна «АртМонополия» Фото: Ольга МЕЛЕКЕСЦЕВА

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в современном многоэтажном доме Метраж: 34 м² Место: ЖК Wellton Park Стиль: современный Основная идея проекта: холостяцкое жилье с ярким характером Цветовая гамма: серый+синий Авторы проекта: дизайнер Дина Вафина, т. +7 987 273-72-91, студия дизайна «АртМонополия», т. +7 495 120-23-22, www.artmonopoly.ru, vafina@artmonopoly.ru, Instagram @dina__vafina

Гостиная. Комод CASE №1, The Idea. Пуф, светильник, ковер, ИКЕА. Ace Lounge Chair, дизайнер Ханс Хорнеманн, Normann Copenhagen. Шторы, Togas. На комоде — картина Ирины Кругловой. Аксессуары, ИКЕА, H&M Home, ZaraHome. Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Хозяин квартиры — молодой человек, на данный момент холостяк, ведущий активный образ жизни, — рассказывает дизайнер Дина Вафина. — Он практически круглосуточно занимается креативом — работает в сфере немедийной рекламы. Офис отнимает массу сил и энергии, дома наш заказчик появляется только поздно вечером. Новая квартира предполагалась как место для отдыха, комфортное, уютное и с модным интерьером. При этом пространство должно было заряжать энергией — отсюда интенсивная цветовая гамма, и конечно, быть функциональным — молодой человек стремится к порядку и надеется, что новый интерьер будет этому всячески способствовать».

Кухня, сделана на заказ. В отделке столешницы и фартука — искусственный камень. Иллюстрации Лилит Мирзоян. Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА Стулья, Kartell. Стол, Loft Design. Блюдо La Stanza dello Scirocco, интернет-магазин designboom.ru Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Площадь квартиры — 34 м², — говорит Дина. — Основное помещение — гостиная, совмещенная с кухней. Спальня расположена за стеклянной перегородкой. Солнечный свет свободно попадает в нее сквозь прозрачные раздвижные панели, сделанные на заказ специально для этого проекта. Кухня выглядит довольно минималистично, при этом она очень функциональная. По вы­ходным наш герой с удовольствием го­товит для себя или для друзей, заглянувших в гости. Фасады шкафов со скрытыми ручками и филенками подчеркивают графичные стены. Фартук выполнен из искусственного камня на тон светлее и визуально воспринимается как продолжение столешницы».

Кухня. Диван, The Idea. Декоративные подушки, Togas. Пуф, ковер, ИКЕА. Газетница, Zara Home. Кухня, сделана на заказ. Вытяжка, Elica. Бра Nordica, Mantra. Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Настроение интерьера задают синие и серые тона, которые здесь преобладают, — рассказывает дизайнер. — Я очень благодарна заказчику, что он доверился моему вкусу и осмелился на темные потолки и синие стены. Ведь именно цвета делают этот проект таким наполненным и энергичным. Потолок благородного графитового оттенка. В обеденной группе — металлические акценты: золотые стулья по дизайну Филиппа Старка. В гостиной акцентом является золотая газетница».

Спальня. Кровать и раздвижные панели-перегородка, сделаны на заказ. Светильники Tolomeo, Artemide. В отделке потолка — декоративная штукатурка. Постельное белье, Togas. Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Спальня напоминает люкс капсулы сна в больших боингах, — рассказывает дизайнер. — Кровать — с текстильными панелями. В тон нижней части — фактурная отделка потолка под тек­стиль (это декоративная штукатурка). Серо-синие акценты и графичные принты вписываются в концепцию всей квартиры».

Ванная комната. Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Большое бетонное кашпо нашел сам заказчик у себя на работе, — рассказывает Дина. — Зелень помогла освежить интерьер. В квартире нашлось место и для предметов искусства. Гостиную и кухню украшают работы молодых художников».

Фрагмент гостиной. Комод CASE №1, The Idea. Cветильник, ИКЕА. Картина художницы Ирины Кругловой. Вазы, ИКЕА, H&M Home. Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Расширить прихожую и коридор помогает высо­кое зеркало, — рассказывает Дина. — Колонны на кухне плавно переходят в системы хранения в коридоре. Мне хотелось подчеркнуть многогранность пространства, не загромождая его».

Ванная комната. Мозаика, плитка, Kerama Marazzi. Тумба, сделана на заказ. Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Это первый проект, который реализован „под ключ“ полностью по моему дизайну, — говорит Дина. — Горжусь тем, что заказчик полюбил идею и не отошел от нее в процессе работы, по достоинству оценил каждую деталь. Вписавшись в разумный бюджет, мы решили все поставленные задачи».

Фрагмент гостиной. Комод CASE №1, The Idea. Ace Lounge Chair, Normann Copenhagen. Ковер, ИКЕА. Шторы, Togas. Фото: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА