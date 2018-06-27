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27 июня 2018

Квартира 34 м² для холостяка

Дизайнер поделилась опытом, как создать все условия для комфортной жизни в мегаполисе

Интерьер Вафина (фото 11)
Дина Вафина, студия дизайна «АртМонополия»
Фото: 
Ольга МЕЛЕКЕСЦЕВА

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в современном многоэтажном доме

Метраж: 34 м²

Место: ЖК Wellton Park

Стиль: современный

Основная идея проекта: холостяцкое жилье с ярким характером

Цветовая гамма: серый+синий

Авторы проекта: дизайнер Дина Вафина, т. +7 987 273-72-91, студия дизайна «АртМонополия», т. +7 495 120-23-22, www.artmonopoly.ru, vafina@artmonopoly.ru, Instagram @dina__vafina

Интерьер Вафина (фото 6)
Гостиная. Комод CASE №1, The Idea. Пуф, светильник, ковер, ИКЕА. Ace Lounge Chair, дизайнер Ханс Хорнеманн, Normann Copenhagen. Шторы, Togas. На комоде — картина Ирины Кругловой. Аксессуары, ИКЕА, H&M Home, ZaraHome.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Хозяин квартиры — молодой человек, на данный момент холостяк, ведущий активный образ жизни, — рассказывает дизайнер Дина Вафина. —  Он практически круглосуточно занимается креативом —  работает в сфере немедийной рекламы. Офис отнимает массу сил и энергии, дома наш заказчик появляется только поздно вечером. Новая квартира предполагалась как место для отдыха, комфортное, уютное и с модным интерьером. При этом пространство должно было заряжать энергией — отсюда интенсивная цветовая гамма, и конечно, быть функциональным — молодой человек стремится к порядку и надеется, что новый интерьер будет этому всячески способствовать».

Интерьер Вафина (фото 2.1)
Кухня, сделана на заказ. В отделке столешницы и фартука — искусственный камень. Иллюстрации Лилит Мирзоян.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА
Квартира 34 м²: проект Дины Вафиной (фото 4.2)
Стулья, Kartell. Стол, Loft Design. Блюдо La Stanza dello Scirocco, интернет-магазин designboom.ru
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Площадь квартиры — 34 м², — говорит Дина. — Основное помещение — гостиная, совмещенная с кухней. Спальня расположена за стеклянной перегородкой. Солнечный свет свободно попадает в нее сквозь прозрачные раздвижные панели, сделанные на заказ специально для этого проекта. Кухня выглядит довольно минималистично, при этом она очень функциональная. По вы­ходным наш герой с удовольствием го­товит для себя или для друзей, заглянувших в гости. Фасады шкафов со скрытыми ручками и филенками подчеркивают графичные стены. Фартук выполнен из искусственного камня на тон светлее и визуально воспринимается как продолжение столешницы». 

Интерьер Вафина (фото 2)
Кухня. Диван, The Idea. Декоративные подушки, Togas. Пуф, ковер, ИКЕА. Газетница, Zara Home. Кухня, сделана на заказ. Вытяжка, Elica. Бра Nordica, Mantra.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Настроение интерьера задают синие и серые тона, которые здесь преобладают, — рассказывает дизайнер. — Я очень благодарна заказчику, что он доверился моему вкусу и осмелился на темные потолки и синие стены. Ведь именно цвета делают этот проект таким наполненным и энергичным. Потолок благородного графитового оттенка. В обеденной группе — металлические акценты: золотые стулья по дизайну Филиппа Старка. В гостиной акцентом является золотая газетница».

Интерьер Вафина (фото 6)
Спальня. Кровать и раздвижные панели-перегородка, сделаны на заказ. Светильники Tolomeo, Artemide. В отделке потолка — декоративная штукатурка. Постельное белье, Togas.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Спальня напоминает люкс капсулы сна в больших боингах, — рассказывает дизайнер. — Кровать — с текстильными панелями. В тон нижней части — фактурная отделка потолка под тек­стиль (это декоративная штукатурка). Серо-синие акценты и графичные принты вписываются в концепцию всей квартиры».

Интерьер Вафина (фото 9)
Ванная комната.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Большое бетонное кашпо нашел сам заказчик у себя на работе, — рассказывает Дина. — Зелень помогла освежить интерьер. В квартире нашлось место и для предметов искусства. Гостиную и кухню украшают работы молодых художников».

Интерьер Вафина (фото 2)
Фрагмент гостиной. Комод CASE №1, The Idea. Cветильник, ИКЕА. Картина художницы Ирины Кругловой. Вазы, ИКЕА, H&M Home.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Расширить прихожую и коридор помогает высо­кое зеркало, — рассказывает Дина. — Колонны на кухне плавно переходят в системы хранения в коридоре. Мне хотелось подчеркнуть многогранность пространства, не загромождая его».

Интерьер Вафина (фото 10)
Ванная комната. Мозаика, плитка, Kerama Marazzi. Тумба, сделана на заказ.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

«Это первый проект, который реализован „под ключ“ полностью по моему дизайну, — говорит Дина. — Горжусь тем, что заказчик полюбил идею и не отошел от нее в процессе работы, по достоинству оценил каждую деталь. Вписавшись в разумный бюджет, мы решили все поставленные задачи».

Интерьер Вафина (фото 3)
Фрагмент гостиной. Комод CASE №1, The Idea. Ace Lounge Chair, Normann Copenhagen. Ковер, ИКЕА. Шторы, Togas.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА
Интерьер Вафина (фото 8)
Прихожая. Шкаф для обуви, сделан на заказ. Зеркало винтажное.
Фото: 
ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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