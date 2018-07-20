Московская квартира 250 м² в духе ар-деко

Дизайнер Ирина Граве объединила две смежные квартиры в функциональное современное пространство с акцентами в духе ар-деко

Посуда, Ralph Laurent Home. Двери, Gnoato.

Дизайнер Ирина Граве.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: две объединенные квартиры Метраж: 250 м² Где находится: г. Москва, район Хамовники Стиль: современная классика с элементами ар-деко Основная идея проекта: создать светлый, легкий интерьер вне времени Цветовая гамма: оттенки серого, пудровый, голубой Автор проекта: Ирина Граве, окончила с отличием школу «Детали» в 2005 году, т. 8 985 923-11-67, @irina_grave

Перед дизайнером Ириной Граве стояла задача объединить две смежные квартиры в продуманное функциональное пространство, в котором общая гостевая зона была бы разграничена с приватными помещениями.

Мягкая мебель, пуф, лампа, Baker. Шторы, Holland & Sherry. Ковер, Doris Leslie Blau.

Заказчики хотели светлый, нежный интерьер, но в тоже время без явных феминных черт. Паре с двумя детьми было важно получить пространство с гардеробными, ванными и спальнями для каждого члена семьи. В интерьере Ирина использовала разнообразные геометрические акценты — в гипсовой лепнине, орнаменте мраморных полов, узоре паркета.

Столики, Arte. Картины, Carre d’artistes Moscow. Аксессуары, Krassky.

«Я стараюсь привозить идеи из путешествий. Например, на рисунок металлической раскладки на кухонных дверях меня вдохновило панно в стиле ар-деко в одном из музеев Нью-Йорка. Двери между гостиной и кухней задвигаются в толщину стены, что позволяет объединять пространство или изолировать, при желании».

Консоль из мрамора, Brabbu.

«Мы с заказчицей поехали в Нью-Йорк и приобрели предметы мебели и освещения еще на этапе утверждения планировки. Многое взяли из коллекции Жана-Луи Деньо (Jean Louis Deniot) для Baker — серию только представили на американской выставке Хайпонт (Highpoint Furniture Market), и она поразила нас своей красотой».

Пара стульев на ножках из оргстекла от голливудского дизайнера Чарльза Холлиса Джонса, Circa, 1970. Шесть стульев mid-century на хромированных ножках, Circa, 1970.

«Интересной находкой были стулья с ножками из плексигласа, которые мы нашли в одной из винтажных галерей в Нью-Йорке. Автор — дизайнер Чарльз Холлис Джонс (Charles Hollis Jones), мебель которого стоит в музеях и домах голливудских звезд. Его клиентами были Фрэнк Синатра, Дженифер Лопез, Дайана Росс».

«Хотелось использовать интересные детали, например, форму наличников на дверях я увидела на вилле Джона Пола Гетти в Лос-Анджелесе. Ковер в гостиную заказывали в Непале, в нем присутствуют все оттенки тканей, выбранных для обивки мягкой мебели».

Шторы, Holland & Sherry. Аксессуары, Krassky. Тумба, Marbella Credenza, The Bright Group. Зеркало, Baker.

«В главной спальне шторы с кисеей, на эту идею меня вдохновил главный занавес исторической сцены Большого театра. В хозяйском санузле мы обыграли ниши, возникшие вокруг коммуникаций — сделали шкафчики и использовали триптих с орхидеей в качестве дверей».

Стол, стулья, Baker. Ваза, Barrbara Barry, DesignPlace. Шторы, Holland & Sherry.

«Самое важное было создать интерьер, в котором заказчик чувствует себя комфортно, поймать его настроение. В тоже время очень радует, что заказчики прислушиваются к моему мнению и соглашаются на некоторые решения и предметы мебели, к которым они сначала были не очень готовы».

Полы, столешница «Л-камень мрамор гранит». Мебель на заказ, Gnoato.

Главная спальня. Кровать, тумбочки, лампы, банкетка, Baker.

Ковер, Kover Buro, Jan Kath.

Гардеробная. Столик туалетный, Henredon. Стул, Hickory Chair. Шкафы на заказ, Gnoato.

Детская комната. Стол письменный, кресло, Jonathan Adler. Торшер, Gubi. Люстра, Ralph Lauren. Картина, Carre d’Artistes Moscow.

Ковер, Kover Buro. Консоль, стеллажи, комод по индивидуальным эскизам, Gnoato.

Детская комната. Кровати, комод на заказ по индивидуальным чертежам, Gnoato. Столы письменные, люстра, Jonathan Adler. Лампы настольные, Ralph Lauren. Ковер, Jan Kath, Kover Buro.

Комната няни. Диван, Dema. Столик, кресло Jonathan Adler. Торшер, Visual Comfort.

Консоль, Baker. Зеркало, Ralph Lauren. Стулья, Jonathan Adler. Шкафы, Gnoato.

Люстра, Arteriors. Полы, мрамор, «Л-камень мрамор гранит». Бра, Ralph Lauren.

Главная ванная комната. Ванна, Devon & Devon. Смесители, THG. Унитаз, биде, Villeroy & Boch.

Тумба на заказ, Gnoato. Камень, «Л-камень мрамор гранит».

Гостевой санузел. Люстра, Jonathan Adler. Ваза, Krassky. Смеситель, THG.

Фрагмент детской ванной комнаты. Смесители, THG. Тумба на заказ, Gnoato. Фрагмент детской ванной комнаты. Ванна, Rexa.