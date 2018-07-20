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20 июля 2018

Московская квартира 250 м² в духе ар-деко

Дизайнер Ирина Граве объединила две смежные квартиры в функциональное современное пространство с акцентами в духе ар-деко

Квартира 250 м² в Москве (фото 2)
Посуда, Ralph Laurent Home. Двери, Gnoato.
Ирина Граве (фото 0)
Дизайнер Ирина Граве.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: две объединенные квартиры

Метраж: 250 м²

Где находится: г. Москва, район Хамовники

Стиль: современная классика с элементами ар-деко

Основная идея проекта: создать светлый, легкий интерьер вне времени

Цветовая гамма: оттенки серого, пудровый, голубой

Автор проекта: Ирина Граве, окончила с отличием школу «Детали» в 2005 году, т. 8 985 923-11-67, @irina_grave

Перед дизайнером Ириной Граве стояла задача объединить две смежные квартиры в продуманное функциональное пространство, в котором общая гостевая зона была бы разграничена с приватными помещениями.

Квартира 250 м² в Москве (фото 4)
Мягкая мебель, пуф, лампа, Baker. Шторы, Holland & Sherry. Ковер, Doris Leslie Blau.

Заказчики хотели светлый, нежный интерьер, но в тоже время без явных феминных черт. Паре с двумя детьми было важно получить пространство с гардеробными, ванными и спальнями для каждого члена семьи. В интерьере Ирина использовала разнообразные геометрические акценты — в гипсовой лепнине, орнаменте мраморных полов, узоре паркета.

Квартира 250 м² в Москве (фото 6.1)
Столики, Arte. Картины, Carre d’artistes Moscow.
Квартира 250 м² в Москве (фото 6.2)
Аксессуары, Krassky.

«Я стараюсь привозить идеи из путешествий. Например, на рисунок металлической раскладки на кухонных дверях меня вдохновило панно в стиле ар-деко в одном из музеев Нью-Йорка. Двери между гостиной и кухней задвигаются в толщину стены, что позволяет объединять пространство или изолировать, при желании».

Квартира 250 м² в Москве (фото 8)
Консоль из мрамора, Brabbu.

«Мы с заказчицей поехали в Нью-Йорк и приобрели предметы мебели и освещения еще на этапе утверждения планировки. Многое взяли из коллекции Жана-Луи Деньо (Jean Louis Deniot) для Baker — серию только представили на американской выставке Хайпонт (Highpoint Furniture Market), и она поразила нас своей красотой».

Квартира 250 м² в Москве (фото 10)
Пара стульев на ножках из оргстекла от голливудского дизайнера Чарльза Холлиса Джонса, Circa, 1970. Шесть стульев mid-century на хромированных ножках, Circa, 1970.

«Интересной находкой были стулья с ножками из плексигласа, которые мы нашли в одной из винтажных галерей в Нью-Йорке. Автор — дизайнер Чарльз Холлис Джонс (Charles Hollis Jones), мебель которого стоит в музеях и домах голливудских звезд. Его клиентами были Фрэнк Синатра, Дженифер Лопез, Дайана Росс».

Квартира 250 м² в Москве (фото 12)
Стол, Baker. Люстра, Arteriors.

«Хотелось использовать интересные детали, например, форму наличников на дверях я увидела на вилле Джона Пола Гетти в Лос-Анджелесе. Ковер в гостиную заказывали в Непале, в нем присутствуют все оттенки тканей, выбранных для обивки мягкой мебели».

Квартира 250 м² в Москве (фото 14.1)
Шторы, Holland & Sherry. Аксессуары, Krassky.
Квартира 250 м² в Москве (фото 14.2)
Тумба, Marbella Credenza, The Bright Group. Зеркало, Baker.

«В главной спальне шторы с кисеей, на эту идею меня вдохновил главный занавес исторической сцены Большого театра. В хозяйском санузле мы обыграли ниши, возникшие вокруг коммуникаций — сделали шкафчики и использовали триптих с орхидеей в качестве дверей».

Квартира 250 м² в Москве (фото 16)
Стол, стулья, Baker. Ваза, Barrbara Barry, DesignPlace. Шторы, Holland & Sherry.

«Самое важное было создать интерьер, в котором заказчик чувствует себя комфортно, поймать его настроение. В тоже время очень радует, что заказчики прислушиваются к моему мнению и соглашаются на некоторые решения и предметы мебели, к которым они сначала были не очень готовы».

Квартира 250 м² в Москве (фото 17)
Полы, столешница «Л-камень мрамор гранит». Мебель на заказ, Gnoato.
Квартира 250 м² в Москве (фото 18)
Главная спальня. Кровать, тумбочки, лампы, банкетка, Baker.
Квартира 250 м² в Москве (фото 19)
Ковер, Kover Buro, Jan Kath.
Квартира 250 м² в Москве (фото 20)
Люстра, Arteriors. Шторы, Dedar.
Квартира 250 м² в Москве (фото 21)
Гардеробная. Столик туалетный, Henredon. Стул, Hickory Chair. Шкафы на заказ, Gnoato.
Квартира 250 м² в Москве (фото 22)
Детская комната. Стол письменный, кресло, Jonathan Adler. Торшер, Gubi. Люстра, Ralph Lauren. Картина, Carre d’Artistes Moscow.
Квартира 250 м² в Москве (фото 23)
Ковер, Kover Buro. Консоль, стеллажи, комод по индивидуальным эскизам, Gnoato.
Квартира 250 м² в Москве (фото 24)
Квартира 250 м² в Москве (фото 25)
Детская комната. Кровати, комод на заказ по индивидуальным чертежам, Gnoato. Столы письменные, люстра, Jonathan Adler. Лампы настольные, Ralph Lauren. Ковер, Jan Kath, Kover Buro.
Квартира 250 м² в Москве (фото 26)
Комната няни. Диван, Dema. Столик, кресло Jonathan Adler. Торшер, Visual Comfort.
Квартира 250 м² в Москве (фото 27)
Квартира 250 м² в Москве (фото 28)
Консоль, Baker. Зеркало, Ralph Lauren. Стулья, Jonathan Adler. Шкафы, Gnoato.
Квартира 250 м² в Москве (фото 29.1)
Люстра, Arteriors. Полы, мрамор, «Л-камень мрамор гранит».
Квартира 250 м² в Москве (фото 29.2)
Бра, Ralph Lauren.
Квартира 250 м² в Москве (фото 30)
Главная ванная комната. Ванна, Devon & Devon. Смесители, THG. Унитаз, биде, Villeroy & Boch.
Квартира 250 м² в Москве (фото 31.1)
Тумба на заказ, Gnoato.
Квартира 250 м² в Москве (фото 31.2)
Камень, «Л-камень мрамор гранит».
Квартира 250 м² в Москве (фото 32)
Гостевой санузел. Люстра, Jonathan Adler. Ваза, Krassky. Смеситель, THG.
Квартира 250 м² в Москве (фото 33.1)
Фрагмент детской ванной комнаты. Смесители, THG. Тумба на заказ, Gnoato.
Квартира 250 м² в Москве (фото 33.2)
Фрагмент детской ванной комнаты. Ванна, Rexa.
Квартира 250 м² в Москве (фото 34)
Санузел няни. Тумба с раковиной, Devon & Devon. Зеркало, Basset mirror.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
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E-mail:

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