Московская квартира 250 м² в духе ар-деко

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Дизайнер Ирина Граве объединила две смежные квартиры в функциональное современное пространство с акцентами в духе ар-деко
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: две объединенные квартиры
Метраж: 250 м²
Где находится: г. Москва, район Хамовники
Стиль: современная классика с элементами ар-деко
Основная идея проекта: создать светлый, легкий интерьер вне времени
Цветовая гамма: оттенки серого, пудровый, голубой
Автор проекта: Ирина Граве, окончила с отличием школу «Детали» в 2005 году, т. 8 985 923-11-67, @irina_grave
Перед дизайнером Ириной Граве стояла задача объединить две смежные квартиры в продуманное функциональное пространство, в котором общая гостевая зона была бы разграничена с приватными помещениями.
Заказчики хотели светлый, нежный интерьер, но в тоже время без явных феминных черт. Паре с двумя детьми было важно получить пространство с гардеробными, ванными и спальнями для каждого члена семьи. В интерьере Ирина использовала разнообразные геометрические акценты — в гипсовой лепнине, орнаменте мраморных полов, узоре паркета.
«Я стараюсь привозить идеи из путешествий. Например, на рисунок металлической раскладки на кухонных дверях меня вдохновило панно в стиле ар-деко в одном из музеев Нью-Йорка. Двери между гостиной и кухней задвигаются в толщину стены, что позволяет объединять пространство или изолировать, при желании».
«Мы с заказчицей поехали в Нью-Йорк и приобрели предметы мебели и освещения еще на этапе утверждения планировки. Многое взяли из коллекции Жана-Луи Деньо (Jean Louis Deniot) для Baker — серию только представили на американской выставке Хайпонт (Highpoint Furniture Market), и она поразила нас своей красотой».
«Интересной находкой были стулья с ножками из плексигласа, которые мы нашли в одной из винтажных галерей в Нью-Йорке. Автор — дизайнер Чарльз Холлис Джонс (Charles Hollis Jones), мебель которого стоит в музеях и домах голливудских звезд. Его клиентами были Фрэнк Синатра, Дженифер Лопез, Дайана Росс».
«Хотелось использовать интересные детали, например, форму наличников на дверях я увидела на вилле Джона Пола Гетти в Лос-Анджелесе. Ковер в гостиную заказывали в Непале, в нем присутствуют все оттенки тканей, выбранных для обивки мягкой мебели».
«В главной спальне шторы с кисеей, на эту идею меня вдохновил главный занавес исторической сцены Большого театра. В хозяйском санузле мы обыграли ниши, возникшие вокруг коммуникаций — сделали шкафчики и использовали триптих с орхидеей в качестве дверей».
«Самое важное было создать интерьер, в котором заказчик чувствует себя комфортно, поймать его настроение. В тоже время очень радует, что заказчики прислушиваются к моему мнению и соглашаются на некоторые решения и предметы мебели, к которым они сначала были не очень готовы».
Elle Decoration
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