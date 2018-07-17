«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании

Фото: Erik Rotter

Дизайнер Джанпьеро Пульезе (Gianpiero Pugliese) с женой и двумя детьми искали новое жилье, так как их старый дом стал слишком тесным для растущей семьи. Не желая отказываться от идеи обосноваться в самом центре Торонто, Пульезе купил половину коммерческого здания и превратил его в уютные апартаменты с итальянским настроением.

Фото: Erik Rotter

Проект вела канадская студия Audax, одним из основателей которой и является сам Джанпьеро. В переоборудованном пространстве нашлось место для холла, трех спален, двух ванных комнат, кухни, столовой, открытой гостиной, а также большой прачечной. Дизайнерам даже удалось оборудовать зимний сад, который летом может превращаться в крытую террасу, патио или задний двор, благодаря специальной конструкции окон.

Фото: Erik Rotter

Традиционный образ квартиры с классической отделкой гармонично дополнен современными элементами, в том числе технологичной кухней. Дизайнеры опирались на смешение ярких выразительных оттенков, созвучие фактурных благородных материалов, чередование глянцевых и матовых поверхностей. Чтобы добавить интерьеру уюта и тепла, студия выбрала паркет из натуральной древесины с укладкой «елочка». Основу обстановки составляют предметы мебели от студии Audax, в том числе — обеденный стол и стулья, кресла и консоль.

Фото: Erik Rotter Фото: Erik Rotter

Фото: Erik Rotter

Фото: Erik Rotter

Фото: Erik Rotter

Фото: Erik Rotter

Фото: Erik Rotter