«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании

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Благодаря канадской студии Audах, коммерческое здание в Торонто превратилось в уютный дом по мотивам солнечной Италии
Дизайнер Джанпьеро Пульезе (Gianpiero Pugliese) с женой и двумя детьми искали новое жилье, так как их старый дом стал слишком тесным для растущей семьи. Не желая отказываться от идеи обосноваться в самом центре Торонто, Пульезе купил половину коммерческого здания и превратил его в уютные апартаменты с итальянским настроением.
Проект вела канадская студия Audax, одним из основателей которой и является сам Джанпьеро. В переоборудованном пространстве нашлось место для холла, трех спален, двух ванных комнат, кухни, столовой, открытой гостиной, а также большой прачечной. Дизайнерам даже удалось оборудовать зимний сад, который летом может превращаться в крытую террасу, патио или задний двор, благодаря специальной конструкции окон.
Традиционный образ квартиры с классической отделкой гармонично дополнен современными элементами, в том числе технологичной кухней. Дизайнеры опирались на смешение ярких выразительных оттенков, созвучие фактурных благородных материалов, чередование глянцевых и матовых поверхностей. Чтобы добавить интерьеру уюта и тепла, студия выбрала паркет из натуральной древесины с укладкой «елочка». Основу обстановки составляют предметы мебели от студии Audax, в том числе — обеденный стол и стулья, кресла и консоль.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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