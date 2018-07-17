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17 июля 2018

«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании

Благодаря канадской студии Audах, коммерческое здание в Торонто превратилось в уютный дом по мотивам солнечной Италии

«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 0)
Фото: 
Erik Rotter

Дизайнер Джанпьеро Пульезе (Gianpiero Pugliese) с женой и двумя детьми искали новое жилье, так как их старый дом стал слишком тесным для растущей семьи. Не желая отказываться от идеи обосноваться в самом центре Торонто, Пульезе купил половину коммерческого здания и превратил его в уютные апартаменты с итальянским настроением.

«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 2)
Фото: 
Erik Rotter

Проект вела канадская студия Audax, одним из основателей которой и является сам Джанпьеро. В переоборудованном пространстве нашлось место для холла, трех спален, двух ванных комнат, кухни, столовой, открытой гостиной, а также большой прачечной. Дизайнерам даже удалось оборудовать зимний сад, который летом может превращаться в крытую террасу, патио или задний двор, благодаря специальной конструкции окон.

«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 4)
Фото: 
Erik Rotter

Традиционный образ квартиры с классической отделкой гармонично дополнен современными элементами, в том числе технологичной кухней. Дизайнеры опирались на смешение ярких выразительных оттенков, созвучие фактурных благородных материалов, чередование глянцевых и матовых поверхностей. Чтобы добавить интерьеру уюта и тепла, студия выбрала паркет из натуральной древесины с укладкой «елочка». Основу обстановки составляют предметы мебели от студии Audax, в том числе — обеденный стол и стулья, кресла и консоль.

«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 6.1)
Фото: 
Erik Rotter
«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 6.2)
Фото: 
Erik Rotter
«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 7)
Фото: 
Erik Rotter
«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 8)
Фото: 
Erik Rotter
«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 9)
Фото: 
Erik Rotter
«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 10)
Фото: 
Erik Rotter
«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 11)
Фото: 
Erik Rotter
«Маленькая Италия»: квартира в бывшем коммерческом здании (фото 12)
Фото: 
Erik Rotter

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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