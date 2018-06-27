Курортный роман: вилла на Лазурном Берегу

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Широкая полоска пляжа, раскидистые пальмы и цветущие магнолии — архитекторы студии AK-Interiors обновили виллу 1960-х годов, вдохновляясь пейзажами юга Франции
Вилла стоит на возвышенности, прямо над живописной бухтой Антиба на Французской Ривьере. Вокруг дома разбит сад — с высоченными пальмами, будто подпирающими своими кронами облака, ароматными розовыми кустами и пышно цветущими магнолиями.
Построенная в 1960-е годы вилла долгое время была законсервирована в своем первоначальном виде. Участок принадлежал одним владельцам больше полувека, и они практически ничего здесь не меняли, разве что добавили небольшие хозяйственные пристройки, которые исказили классический облик здания.
После перестройки дома к бассейну можно спуститься прямо из столовой.
«Влюбившись в сад и бухту, наши заказчики, русская пара, решили выкупить дом для своей семьи, — рассказывает архитектор Александр Козлов. — Они пригласили нас обновить виллу, при этом хотели сохранить ландшафт без изменений».
Первоначальной задачей было расчистить дом и участок — здание стояло в полном запустении. В новом проекте значились открытые террасы. «Пристроили только то, что разрешают местные законы, — рассказывает декоратор Кристина Андрианова. — Во Франции очень жесткая система согласований, когда дело касается старых домов. Мы оставили 80% наружных стен, добавив террасы и лестницы, ведущие к ним. Например, раньше, чтобы попасть к бассейну, нужно было делать большой крюк через задний двор. Теперь можно спуститься сюда прямо из столовой».
«Любая другая палитра была бы тут чужеродной, ведь за стеной —буйство природы».
Окна расширили, чтобы акцентировать панорамы. Спален в доме три — каждая со своей гардеробной и ванной комнатой. Главное помещение — большая гостиная, плавно переходящая в столовую с кухней. «Гостиная достаточно узкая и длинная, да еще с закругленным эркером, — рассказывает Александр. — Чтобы выигрышно подчеркнуть непростые пропорции этой комнаты, мы разделили ее на две части.
«Влюбившись в сад и бухту, наши заказчики решили выкупить дом для своей семьи».
Первая лаунж-зона организована вокруг камина, напротив очага поставили кресло и глубокий классический французский диван. В эркере расположена малая гостиная зона со своим более компактным диваном, обозначающая переход в столовую. Журнальный столик, кстати, имеет форму листа магнолии, этот образ нам подсказал сад, заглядывающий в окна». Декораторы отказались от сложных драпировок, чтобы открыть панораму.
В обстановке немало предметов, подчеркивающих связь интерьера с окружающей природой. В резьбе, украшающей стулья, можно заметить колоски, в спальне стоит торшер в виде пальмы. В гостиной множество разных оттенков синего: бирюзово-серый текстиль на стенах, кресло в васильковой обивке, небесно-голубой диван.
«Из окон просматривается море, которое в разное время имеет свой особый оттенок. Любая другая палитра была бы тут чужеродной, — говорит Кристина. — За стеной — буйство природы. Игнорировать это невозможно!» Семья приезжает сюда каждое лето в полном составе или по очереди: родители и дети.
«У каждого поколения — свое любимое место в доме, — рассказывает Александр. — Мне нравится, что, несмотря на очарование старого французского курорта, вилла очень современная, оснащена всем необходимым и комфортна для жизни. Время течет по-южному неспешно, но ясно осознаешь, что на дворе XXI век и ты идешь с ним в ногу». www.akinteriors.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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