Курортный роман: вилла на Лазурном Берегу

Гостиная. Стены обтянуты тканью Fanfara, Dedar. Камин отделан мрамором, Antolini. Кресло, Counot Blandin. Комод, Julian Chichester. Пуф, Counot Blandin, в обивке из ткани, Osborne & Little. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Вилла стоит на возвышенности, прямо над живописной бухтой Антиба на Французской Ривьере. Вокруг дома разбит сад — с высоченными пальмами, будто подпирающими своими кронами облака, ароматными розовыми кустами и пышно цветущими магнолиями.

Столовая. Комод, Salda. Стол и стулья, Chelini. Люстры, Bella Figura. Шторы из ткани, Dedar. На столе — сервиз, Bernardaud. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Построенная в 1960-е годы вилла долгое время была законсервирована в своем первоначальном виде. Участок принадлежал одним владельцам больше полувека, и они практически ничего здесь не меняли, разве что добавили небольшие хозяйственные пристройки, которые исказили классический облик здания.

После перестройки дома к бассейну можно спуститься прямо из столовой.

Лестница из столовой в сад и на летнюю террасу. Ограждение выполнено по эскизам архитекторов. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

«Влюбившись в сад и бухту, наши заказчики, русская пара, решили выкупить дом для своей семьи, — рассказывает архитектор Александр Козлов. — Они пригласили нас обновить виллу, при этом хотели сохранить ландшафт без изменений».

Кухня. Шкафы сделаны на заказ, фасады — из тонированного ореха. Кухонный остров из каррарского мрамора и ореха. Барные стулья, Brabbu. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Первоначальной задачей было расчистить дом и участок — здание стояло в полном запустении. В новом проекте значились открытые террасы. «Пристроили только то, что разрешают местные законы, — рассказывает декоратор Кристина Андрианова. — Во Франции очень жесткая система согласований, когда дело касается старых домов. Мы оставили 80% наружных стен, добавив террасы и лестницы, ведущие к ним. Например, раньше, чтобы попасть к бассейну, нужно было делать большой крюк через задний двор. Теперь можно спуститься сюда прямо из столовой».

«Любая другая палитра была бы тут чужеродной, ведь за стеной —буйство природы».

Холл. Комод, Salda. Зеркало куплено на антикварном рынке в Каннах. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Окна расширили, чтобы акцентировать панорамы. Спален в доме три — каждая со своей гардеробной и ванной комнатой. Главное помещение — большая гостиная, плавно переходящая в столовую с кухней. «Гостиная достаточно узкая и длинная, да еще с закругленным эркером, — рассказывает Александр. — Чтобы выигрышно подчеркнуть непростые пропорции этой комнаты, мы разделили ее на две части.

«Влюбившись в сад и бухту, наши заказчики решили выкупить дом для своей семьи».

Спальня. Обои, Fromental. Шкафы выполнены на заказ по эскизам архитекторов. Банкетка, The Sofa & Chair Company. Торшер-пальма, A Modern Grand Tour. Столик, Nicholas Haslam Ltd. Шторы, Jim Thompson. Ковер, Riviere Rugs. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

Первая лаунж-зона организована вокруг камина, напротив очага поставили кресло и глубокий классический французский диван. В эркере расположена малая гостиная зона со своим более компактным диваном, обозначающая переход в столовую. Журнальный столик, кстати, имеет форму листа магнолии, этот образ нам подсказал сад, заглядывающий в окна». Декораторы отказались от сложных драпировок, чтобы открыть панораму.

Гостиная. Диваны, Counot Blandin, в обивке из тканей, Hermès и Dedar. Пуф, Counot Blandin, играет роль журнального столика. Справа — столики, Robert Kuo и The Odd Chair Company. Люстра, Bella Figura. Бра, антиквариат. На стене — работа Анны Гамманс, Whitewall Galleries. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

В обстановке немало предметов, подчеркивающих связь интерьера с окружающей природой. В резьбе, украшающей стулья, можно заметить колоски, в спальне стоит торшер в виде пальмы. В гостиной множество разных оттенков синего: бирюзово-серый текстиль на стенах, кресло в васильковой обивке, небесно-голубой диван.

Ванная комната. В отделке — мрамор Statuario, Antolini. Штора, Jim Thompson. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

«Из окон просматривается море, которое в разное время имеет свой особый оттенок. Любая другая палитра была бы тут чужеродной, — говорит Кристина. — За стеной — буйство природы. Игнорировать это невозможно!» Семья приезжает сюда каждое лето в полном составе или по очереди: родители и дети.

Консоль, антиквариат. На стене — репродукция работы художника Джека Веттриано Days of wine and roses, Whitewall Galleries. Антик­варные бра. Фото: СТЕФАН ЖЮЛЬЯР (STEPHAN JULLIARD)

«У каждого поколения — свое любимое место в доме, — рассказывает Александр. — Мне нравится, что, несмотря на очарование старого французского курорта, вилла очень современная, оснащена всем необходимым и комфортна для жизни. Время течет по-южному неспешно, но ясно осознаешь, что на дворе XXI век и ты идешь с ним в ногу». www.akinteriors.ru