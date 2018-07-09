Квартира 100 м² для отдыха в городе

Большую часть времени хозяева живут за городом. Эту квартиру площадью 100 м² семья приобрела на случай, когда надо остаться в Москве. «Мы проектировали люксовую кают-компанию для одного-троих счастливчиков, где можно переждать шторм, отдохнуть в штиль и просто комфортно жить посреди бушующего мегаполиса», — рассказывает о своем проекте Александр Кривицкий.

Диван, Rugiano. Диван, Milano Bedding. Стол журнальный, В&В Italia. Над диваном — работа Лизы Жилкиной, галерея Art Brut. Газетница на полу и кофейный столик, Pinetti S.r.l. Ковер из шерсти и шелка, Jerome Botanic. Подушки, дизайн Риты Лукьяновой, галерея Jerome Botanic. Ваза, работа Алены Мухиной, галерея L’Appartement. Фото: Михаил Лоскутов Стиль: Ксения Брейво

Архитектор Александр Кривицкий и дизайнер Дарья Григорьева

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в новом доме Место: ЖК Barkli Park, Москва Метраж: 100 м² Стиль: актуальный функционализм с элементами гламура и ретро-футуризма Основная идея проекта: «земные», теплые, приятные на ощупь материалы плюс космическая эргономика и продуманная до мелочей функциональность Цветовая гамма: оттенки натуральной кожи и дерева освежают вкрапления сизого бузульника и слоновой кости Автор проекта: «Архитектурная студия Александра Кривицкого», www.krivitski.com

Люстра, Pataviumart. Диван, Milano Bedding. Стол, В&В Italia. Обои из коллекции Royal от ProSpero, «Труффальдино Декор». Пол - инженерная доска, Foglie D`Oro, «Кредит Керамика». Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Что касается планировки, определенные сложности создавала форма внешней стены, повторяющая тупоугольную линию фасада, а также несущая стена, отрезающая основной объем помещений. Но все удалось решить и обыграть. В итоге получилось сделать четкое разделение на общую и приватную зоны. Комнаты имеют оптимальную форму и площадь. А основное „трио“ из гостиной, кухни и столовой — это настоящий калейдоскоп видовых ракурсов и вариаций в использовании», — комментируют архитекторы.

Стеновые панели, раздвижные двери и ТВ-тумба, все - Longhi. Скульптура Тани Клят, галерея Art Brut. Ваза, Menu, L’Appartement. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО Cтеллаж, Porada. Кресло, Ulivi. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Главное в этом интерьере — функциональная планировка и интересная оболочка: линии стен и потолка, сложные сопряжения плоскостей, игра отражений и сочетание благородных материалов. В отделке использовано дерево, мрамор, замша, стекло, текстиль и металл», — говорит Александр Кривицкий.

Над изголовьем кровати - работа фотохудожника Владимира Тепепнева-Кпавихо. Постельное белье из льна и шелка, Amalia Home Collection, @amalia_russia. Кашемировый плед, krassky.ru. Скульптуры работы Тани Клят, галерея Art Brut. Подвесной светильник Glo, дизайн Карло Коломбо для Penta. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Спальне хотелось придать некую „альковность“, но при этом не злоупотреблять текстилем. Деревянное изголовье, переходящее в потолок, решает эту задачу, выделяя композиционный центр и вообще — главный объект в помещении».

Кровать, Rugiano. Прикроватный столик, Steuart Padwick. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

Прикроватный столик, Steuart Padwick. Стул, Dutchbone. Обои Essenze от Giardini. Пол - инженерная доска, Foglie D`Oro. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО Прикроватная тумба, Longhi. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Пространство гостиной и кухни-столовой трансформируется благодаря двум большим раздвижным перегородкам от Longhi. Эта связка наделяет помещения широкой вариативностью сценариев, что очень важно, учитывая ограниченную площадь городской квартиры».

Кухонный гарнитур, Composit. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Кухня при этом получилась очень просторной и с полноценным островом, какой не в каждом загородном доме можно увидеть! Надо ли говорить, что это особенно порадовало хозяйку».

Кухня, Composit. Стулья, Rugiano. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

Люстра, La Murrina. Встроенные светильники, Ахо Light. Стол, Porada. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Работа над интерьером — это всегда сочетание искусства и ремесла, — говорит Александр Кривицкий. — Так вот, с точки зрения ремесленников, я и мои коллеги гордимся тем, что клиент искренне доволен полученным результатом. Добрые и теплые слова человека, для которого все это было сделано, бесценны. А для художника успех — это когда ему самому нравится полученный результат. А мы работой довольны». www.krivitski.com

Скульптура Александра Чичкина, L’appartement. Кресло, Ulivi. Стеновые панели и тумба, Longhi. Бра из коллекции Top Glass от Officina Luce. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

Плавные очертания мебели в главном санузле призваны поддержать тему шпонированных закруглений в расположенной по соседству спальне и не доставлять дискомфорта острыми углами в ограниченном пространстве. Мебель, Duravit. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО "Гостевые санузлы всегда являются площадкой, где клиенты позволяют дизайнеру прозвучать особо звонко. Предложенный нами вариант даже мне казался поначалу слишком экстравагантным. Но клиенты неожиданно сказали: «О, это то – что надо!» и приняли концепт без единого исправления". Раковина, Falper. Смесители и аксессуары Ovale от Gessi. Бра Divo parete doppio от Occhio. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО

Банкетка, Koinor. Зеркало, Meridiani. Шкаф, Longhi. Бра, Delightfull. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стиль: КСЕНИЯ БРЕЙВО