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9 июля 2018

Квартира 100 м² для отдыха в городе

Функциональный интерьер с элементами гламура и ретро-футуризма: проект Александра Кривицкого

Большую часть времени хозяева живут за городом. Эту квартиру площадью 100 м² семья приобрела на случай, когда надо остаться в Москве. «Мы проектировали люксовую кают-компанию для одного-троих счастливчиков, где можно переждать шторм, отдохнуть в штиль и просто комфортно жить посреди бушующего мегаполиса», — рассказывает о своем проекте Александр Кривицкий

Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 0)
Диван, Rugiano. Диван, Milano Bedding. Стол журнальный, В&В Italia. Над диваном — работа Лизы Жилкиной, галерея Art Brut. Газетница на полу и кофейный столик, Pinetti S.r.l. Ковер из шерсти и шелка, Jerome Botanic. Подушки, дизайн Риты Лукьяновой, галерея Jerome Botanic. Ваза, работа Алены Мухиной, галерея L’Appartement.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Ксения Брейво
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 1)
Архитектор Александр Кривицкий и дизайнер Дарья Григорьева

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в новом доме

Место: ЖК Barkli Park, Москва 

Метраж: 100 м²

Стиль: актуальный функционализм с элементами гламура и ретро-футуризма

Основная идея проекта: «земные», теплые, приятные на ощупь материалы плюс космическая эргономика и продуманная до мелочей функциональность

Цветовая гамма: оттенки натуральной кожи и дерева освежают вкрапления сизого бузульника и слоновой кости

Автор проекта: «Архитектурная студия Александра Кривицкого», www.krivitski.com

Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 2)
Люстра, Pataviumart. Диван, Milano Bedding. Стол, В&В Italia. Обои из коллекции Royal от ProSpero, «Труффальдино Декор». Пол - инженерная доска, Foglie D`Oro, «Кредит Керамика».
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Что касается планировки, определенные сложности создавала форма внешней стены, повторяющая тупоугольную линию фасада, а также несущая стена, отрезающая основной объем помещений. Но все удалось решить и обыграть. В итоге получилось сделать четкое разделение на общую и приватную зоны. Комнаты имеют оптимальную форму и площадь. А основное „трио“ из гостиной, кухни и столовой — это настоящий калейдоскоп видовых ракурсов и вариаций в использовании», — комментируют архитекторы.

Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 3.1)
Стеновые панели, раздвижные двери и ТВ-тумба, все - Longhi. Скульптура Тани Клят, галерея Art Brut. Ваза, Menu, L’Appartement.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 3.2)
Cтеллаж, Porada. Кресло, Ulivi.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Главное в этом интерьере — функциональная планировка и интересная оболочка: линии стен и потолка, сложные сопряжения плоскостей, игра отражений и сочетание благородных материалов. В отделке использовано дерево, мрамор, замша, стекло, текстиль и металл», — говорит Александр Кривицкий.

Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 4)
Над изголовьем кровати - работа фотохудожника Владимира Тепепнева-Кпавихо. Постельное белье из льна и шелка, Amalia Home Collection, @amalia_russia. Кашемировый плед, krassky.ru. Скульптуры работы Тани Клят, галерея Art Brut. Подвесной светильник Glo, дизайн Карло Коломбо для Penta.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Спальне хотелось придать некую „альковность“, но при этом не злоупотреблять текстилем. Деревянное изголовье, переходящее в потолок, решает эту задачу, выделяя композиционный центр и вообще — главный объект в помещении».

Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 5)
Кровать, Rugiano. Прикроватный столик, Steuart Padwick.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 6.1)
Прикроватный столик, Steuart Padwick. Стул, Dutchbone. Обои Essenze от Giardini. Пол - инженерная доска, Foglie D`Oro.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 6.2)
Прикроватная тумба, Longhi.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Пространство гостиной и кухни-столовой трансформируется благодаря двум большим раздвижным перегородкам от Longhi. Эта связка наделяет помещения широкой вариативностью сценариев, что очень важно, учитывая ограниченную площадь городской квартиры».

Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 7)
Кухонный гарнитур, Composit.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Кухня при этом получилась очень просторной и с полноценным островом, какой не в каждом загородном доме можно увидеть! Надо ли говорить, что это особенно порадовало хозяйку».

Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 8)
Кухня, Composit. Стулья, Rugiano.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 9)
Люстра, La Murrina. Встроенные светильники, Ахо Light. Стол, Porada.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО

«Работа над интерьером — это всегда сочетание искусства и ремесла, — говорит Александр Кривицкий. — Так вот, с точки зрения ремесленников, я и мои коллеги гордимся тем, что клиент искренне доволен полученным результатом. Добрые и теплые слова человека, для которого все это было сделано, бесценны. А для художника успех — это когда ему самому нравится полученный результат. А мы работой довольны». www.krivitski.com

Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 10)
Скульптура Александра Чичкина, L’appartement. Кресло, Ulivi. Стеновые панели и тумба, Longhi. Бра из коллекции Top Glass от Officina Luce.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 11)
Плавные очертания мебели в главном санузле призваны поддержать тему шпонированных закруглений в расположенной по соседству спальне и не доставлять дискомфорта острыми углами в ограниченном пространстве. Мебель, Duravit.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 12)
"Гостевые санузлы всегда являются площадкой, где клиенты позволяют дизайнеру прозвучать особо звонко. Предложенный нами вариант даже мне казался поначалу слишком экстравагантным. Но клиенты неожиданно сказали: «О, это то – что надо!» и приняли концепт без единого исправления". Раковина, Falper. Смесители и аксессуары Ovale от Gessi. Бра Divo parete doppio от Occhio.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 13)
Банкетка, Koinor. Зеркало, Meridiani. Шкаф, Longhi. Бра, Delightfull.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО
Квартира 100 м²: проект Александра Кривицкого (фото 14)
Обои, Sacho. Консоль, Vittoria Frigerio. Фотоколлаж Ивана Лылова и ваза работы Алены Мухиной, L’appartement.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
КСЕНИЯ БРЕЙВО

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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