Квартира 100 м² для отдыха в городе

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Функциональный интерьер с элементами гламура и ретро-футуризма: проект Александра Кривицкого
Большую часть времени хозяева живут за городом. Эту квартиру площадью 100 м² семья приобрела на случай, когда надо остаться в Москве. «Мы проектировали люксовую кают-компанию для одного-троих счастливчиков, где можно переждать шторм, отдохнуть в штиль и просто комфортно жить посреди бушующего мегаполиса», — рассказывает о своем проекте Александр Кривицкий.
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в новом доме
Место: ЖК Barkli Park, Москва
Метраж: 100 м²
Стиль: актуальный функционализм с элементами гламура и ретро-футуризма
Основная идея проекта: «земные», теплые, приятные на ощупь материалы плюс космическая эргономика и продуманная до мелочей функциональность
Цветовая гамма: оттенки натуральной кожи и дерева освежают вкрапления сизого бузульника и слоновой кости
Автор проекта: «Архитектурная студия Александра Кривицкого», www.krivitski.com
«Что касается планировки, определенные сложности создавала форма внешней стены, повторяющая тупоугольную линию фасада, а также несущая стена, отрезающая основной объем помещений. Но все удалось решить и обыграть. В итоге получилось сделать четкое разделение на общую и приватную зоны. Комнаты имеют оптимальную форму и площадь. А основное „трио“ из гостиной, кухни и столовой — это настоящий калейдоскоп видовых ракурсов и вариаций в использовании», — комментируют архитекторы.
«Главное в этом интерьере — функциональная планировка и интересная оболочка: линии стен и потолка, сложные сопряжения плоскостей, игра отражений и сочетание благородных материалов. В отделке использовано дерево, мрамор, замша, стекло, текстиль и металл», — говорит Александр Кривицкий.
«Спальне хотелось придать некую „альковность“, но при этом не злоупотреблять текстилем. Деревянное изголовье, переходящее в потолок, решает эту задачу, выделяя композиционный центр и вообще — главный объект в помещении».
«Пространство гостиной и кухни-столовой трансформируется благодаря двум большим раздвижным перегородкам от Longhi. Эта связка наделяет помещения широкой вариативностью сценариев, что очень важно, учитывая ограниченную площадь городской квартиры».
«Кухня при этом получилась очень просторной и с полноценным островом, какой не в каждом загородном доме можно увидеть! Надо ли говорить, что это особенно порадовало хозяйку».
«Работа над интерьером — это всегда сочетание искусства и ремесла, — говорит Александр Кривицкий. — Так вот, с точки зрения ремесленников, я и мои коллеги гордимся тем, что клиент искренне доволен полученным результатом. Добрые и теплые слова человека, для которого все это было сделано, бесценны. А для художника успех — это когда ему самому нравится полученный результат. А мы работой довольны». www.krivitski.com
Elle Decoration
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