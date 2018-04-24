Ваш браузер устарел!

Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости
24 апреля 2018

Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой

Дизайнер Виктория Власова создала интерьер, в котором нет ни одного коридора, а за счет продуманного использования зеркал возникает эффект расширения пространства

Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 11)
Кухня сделана на заказ, фартук - графитовое зеркало, столешница - гранит «Браун Антик».
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 1)
Виктория Власова, основатель бюро Victoria Vlasova Interiors

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в доме после капитальной реновации 

Метраж: 101 м²

Место: центр Москвы

Особенности планировки: в квартире нет ни одного коридора

Основная идея проекта: создать благородное и одновременно уютное пространство, используя каждый сантиметр полезной площади

Стиль: традиционный стиль в современном прочтении 

Цветовая гамма: нейтральная с яркими акцентами

Автор проекта: архитектор и дизайнер Виктория Власова, основатель бюро Victoria Vlasova Interiors, www.victoriavlasova.ru  

Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 0)
Фото: 
Сергей Красюк

Дизайнер Виктория Власова предложила заказчикам отказаться от коридоров и смело использовать зеркала для создания эффекта уходящего в бесконечность пространства. В результате получился благородный и одновременно уютный интерьер, в котором задействован каждый сантиметр полезной площади. 

Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 3)
Гостиная. Встроенная мебель сделана на заказ. Диван, Marie's Corner. Кресло и столики, The Odd Chair Company. Ковер, Jerome Botanic. Светильники, Porta Romana и Vaughan.
Фото: 
Сергей Красюк
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 5)
Вид из холла на кабинет и гостевую спальню.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК

«Мне досталось пустое бетонное пространство с парой колонн, — рассказывает дизайнер Виктория Власова. — Чтобы использовать его максимально эффективно, я предложила полностью отказаться от коридоров. При этом на площади 101 м² удалось разместить десять полноценных помещений: парадную зону гостиной-кухни-столовой, спальню, гостевую спальню, кабинет, два санузла, гардероб, прихожую и холл». 

Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 7)
Фрагмент спальни. Кресло, Marie's Corner. Столик, Jonathan Charles.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 8)
Кабинет. Комод и зеркало, Koket.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК

В оформлении интерьера много зеркал. С помощью этого приема дизайнеру удалось интересно обыграть пространство, придать комнатам дополнительный объем и благородный блеск. 

Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 10)
Гостиная расположена в едином пространстве с кухней-столовой, но функционально отделена от нее аркой-порталом со встроенными витринами.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК

Кухонная мебель была выполнена на заказ в той же стилистике, что и встроенный шкаф в гостиной, и словно является его продолжением. Использованное в облицовке кухонного фартука графитовое зеркало создает интересный эффект перспективы. «Я не могла найти достойный обеденный стол нужного размера, а так как клиенты хотели, чтобы ключевые предметы мебели были непременно западного производства, то спроектировала стол сама и отдала его в производство на американскую мебельную фабрику Jonathan Charles», — продолжает Виктория Власова. 

Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 0)
Стол, Jonathan Charles. Стулья, Marie's Corner. Люстра, Vaughan.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 13)
Гостевая спальня. Кресло, Marie's Corner. Вся остальная мебель, включая диван, сделана на заказ.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 14)
Интересная деталь ванной комнаты – пол, сделанный способом инкрустации одного мрамора в другой.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 15)
Мраморный пол в малом санузле выложен узором шеврон. Сантехника, Villeroy & Boch.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 15)
Спальня. Кровать сделана на заказ, текстиль - Dedar, пошив - бюро Victoria Vlasova Interiors. Тумбы, Koket. Настольные лампы и люстра, Porta Romana.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК

«Для меня самое важное в этом проекте — продуманная планировка и мебель, которая спроектирована таким образом, чтобы решить массу технических и эстетических задач, — говорит Виктория Власова. — Особое внимание я уделила колористическому решению. Комнаты довольно яркие, но при этом выдержаны в едином ключе, что непрерывно ощущаешь, когда переходишь из одного помещения в другое. Все это создает гармоничное настроение интерьера». 

Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 16)
Вид из спальни на кабинет.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 17.2)
Кухню и гостиную разделяет портал с витринами.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 18)
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой (фото 19)
В проекте Виктории Власовой зеркала использованы в качестве стеновых панелей, отделки дверец встроенных шкафов и для облицовки декоративного камина, в результате чего комнаты в любую погоду наполнены светом.
Фото: 
СЕРГЕЙ КРАСЮК
Материалы по темам
МоскваКвартирасветлыйсредний
Блоги
Ваш идеальный цвет
Ваш идеальный цвет 9 идей для блондинок
Шаг к совершенству
Шаг к совершенству Range Rover Velar – must have сезона
Тренды весны
Тренды весны Как выбрать идеальные мюли
Личный опыт:
Личный опыт: блогеры — об уходе за волосами с Nioxin
 