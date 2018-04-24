Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой

Дизайнер Виктория Власова создала интерьер, в котором нет ни одного коридора, а за счет продуманного использования зеркал возникает эффект расширения пространства

Кухня сделана на заказ, фартук - графитовое зеркало, столешница - гранит «Браун Антик». Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Виктория Власова, основатель бюро Victoria Vlasova Interiors

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в доме после капитальной реновации Метраж: 101 м² Место: центр Москвы Особенности планировки: в квартире нет ни одного коридора Основная идея проекта: создать благородное и одновременно уютное пространство, используя каждый сантиметр полезной площади Стиль: традиционный стиль в современном прочтении Цветовая гамма: нейтральная с яркими акцентами Автор проекта: архитектор и дизайнер Виктория Власова, основатель бюро Victoria Vlasova Interiors, www.victoriavlasova.ru

Фото: Сергей Красюк

Дизайнер Виктория Власова предложила заказчикам отказаться от коридоров и смело использовать зеркала для создания эффекта уходящего в бесконечность пространства. В результате получился благородный и одновременно уютный интерьер, в котором задействован каждый сантиметр полезной площади.

Гостиная. Встроенная мебель сделана на заказ. Диван, Marie's Corner. Кресло и столики, The Odd Chair Company. Ковер, Jerome Botanic. Светильники, Porta Romana и Vaughan. Фото: Сергей Красюк

Вид из холла на кабинет и гостевую спальню. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

«Мне досталось пустое бетонное пространство с парой колонн, — рассказывает дизайнер Виктория Власова. — Чтобы использовать его максимально эффективно, я предложила полностью отказаться от коридоров. При этом на площади 101 м² удалось разместить десять полноценных помещений: парадную зону гостиной-кухни-столовой, спальню, гостевую спальню, кабинет, два санузла, гардероб, прихожую и холл».

Фрагмент спальни. Кресло, Marie's Corner. Столик, Jonathan Charles. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Кабинет. Комод и зеркало, Koket. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

В оформлении интерьера много зеркал. С помощью этого приема дизайнеру удалось интересно обыграть пространство, придать комнатам дополнительный объем и благородный блеск.

Гостиная расположена в едином пространстве с кухней-столовой, но функционально отделена от нее аркой-порталом со встроенными витринами. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Кухонная мебель была выполнена на заказ в той же стилистике, что и встроенный шкаф в гостиной, и словно является его продолжением. Использованное в облицовке кухонного фартука графитовое зеркало создает интересный эффект перспективы. «Я не могла найти достойный обеденный стол нужного размера, а так как клиенты хотели, чтобы ключевые предметы мебели были непременно западного производства, то спроектировала стол сама и отдала его в производство на американскую мебельную фабрику Jonathan Charles», — продолжает Виктория Власова.

Стол, Jonathan Charles. Стулья, Marie's Corner. Люстра, Vaughan. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Гостевая спальня. Кресло, Marie's Corner. Вся остальная мебель, включая диван, сделана на заказ. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Интересная деталь ванной комнаты – пол, сделанный способом инкрустации одного мрамора в другой. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Мраморный пол в малом санузле выложен узором шеврон. Сантехника, Villeroy & Boch. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Спальня. Кровать сделана на заказ, текстиль - Dedar, пошив - бюро Victoria Vlasova Interiors. Тумбы, Koket. Настольные лампы и люстра, Porta Romana. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

«Для меня самое важное в этом проекте — продуманная планировка и мебель, которая спроектирована таким образом, чтобы решить массу технических и эстетических задач, — говорит Виктория Власова. — Особое внимание я уделила колористическому решению. Комнаты довольно яркие, но при этом выдержаны в едином ключе, что непрерывно ощущаешь, когда переходишь из одного помещения в другое. Все это создает гармоничное настроение интерьера».

Вид из спальни на кабинет. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Кухню и гостиную разделяет портал с витринами. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК