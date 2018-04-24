Квартира 101 м² в центре Москвы: проект Виктории Власовой

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Дизайнер Виктория Власова создала интерьер, в котором нет ни одного коридора, а за счет продуманного использования зеркал возникает эффект расширения пространства
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в доме после капитальной реновации
Метраж: 101 м²
Место: центр Москвы
Особенности планировки: в квартире нет ни одного коридора
Основная идея проекта: создать благородное и одновременно уютное пространство, используя каждый сантиметр полезной площади
Стиль: традиционный стиль в современном прочтении
Цветовая гамма: нейтральная с яркими акцентами
Автор проекта: архитектор и дизайнер Виктория Власова, основатель бюро Victoria Vlasova Interiors, www.victoriavlasova.ru
Дизайнер Виктория Власова предложила заказчикам отказаться от коридоров и смело использовать зеркала для создания эффекта уходящего в бесконечность пространства. В результате получился благородный и одновременно уютный интерьер, в котором задействован каждый сантиметр полезной площади.
«Мне досталось пустое бетонное пространство с парой колонн, — рассказывает дизайнер Виктория Власова. — Чтобы использовать его максимально эффективно, я предложила полностью отказаться от коридоров. При этом на площади 101 м² удалось разместить десять полноценных помещений: парадную зону гостиной-кухни-столовой, спальню, гостевую спальню, кабинет, два санузла, гардероб, прихожую и холл».
В оформлении интерьера много зеркал. С помощью этого приема дизайнеру удалось интересно обыграть пространство, придать комнатам дополнительный объем и благородный блеск.
Кухонная мебель была выполнена на заказ в той же стилистике, что и встроенный шкаф в гостиной, и словно является его продолжением. Использованное в облицовке кухонного фартука графитовое зеркало создает интересный эффект перспективы. «Я не могла найти достойный обеденный стол нужного размера, а так как клиенты хотели, чтобы ключевые предметы мебели были непременно западного производства, то спроектировала стол сама и отдала его в производство на американскую мебельную фабрику Jonathan Charles», — продолжает Виктория Власова.
«Для меня самое важное в этом проекте — продуманная планировка и мебель, которая спроектирована таким образом, чтобы решить массу технических и эстетических задач, — говорит Виктория Власова. — Особое внимание я уделила колористическому решению. Комнаты довольно яркие, но при этом выдержаны в едином ключе, что непрерывно ощущаешь, когда переходишь из одного помещения в другое. Все это создает гармоничное настроение интерьера».