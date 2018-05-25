Квартира 118 м² на Плющихе: проект Марины Поклонцевой

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Сдержанный и одновременно нежный интерьер, где под потолком гостиной светится одуванчик, а на стенах спальни круглый год цветет глициния — новая работа дизайнера Марины Поклонцевой
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в ЖК Grand Deluxe на Плющихе
Метраж: 118 м²
Стиль: современная классика с американским акцентом
Основная идея проекта: создать гармоничный интерьер для молодой семьи с одним ребенком
Цветовая гамма: натуральные природные оттенки, оливково-зеленый, лавандовый
Автор проекта: дизайнер Марина Поклонцева
«Заказчики — молодая пара с ребенком, много путешествуют и подолгу живут за рубежом, — рассказывает дизайнер Марина Поклонцева. — Приятно, что с выбором дизайнера они определились сразу, но сама квартира в процессе работы менялась трижды. Как так? Очень просто: я начинала проектировать интерьер, в процессе заказчики находили более интересный вариант недвижимости, одну квартиру продавали, покупали другую. И так до тех пор, пока не нашли эту квартиру в ЖК Grand Deluxe на Плющихе, которая устраивала их по всем параметрам. За это время мы успели сблизиться и хорошо узнать друг друга, что очень помогло. Ведь еще одна особенность этого проекта состоит в том, что все работы велись мной с нуля и дистанционно. Во время стройки заказчики жили за границей, спорные моменты мы согласовывали, используя все современные виды связи, а готовый интерьер хозяева увидели уже тогда, когда приехали в него с вещами».
«По проекту застройщика квартира была двухкомнатной: кухня, спальня, гостиная. Но у моих заказчиков есть маленький ребенок, поэтому нам потребовалась еще одна комната — детская с возможностью (в случае продажи квартиры, а я не удивлюсь, если это снова произойдет!) переделки в кабинет или гостевую спальню с двуспальной кроватью. Поэтому детскую я сделала просторной, а кухню ради этого пришлось объединить с гостиной».
«Изначально заказчица хотела полностью светлый интерьер, и мне приходилось буквально уговаривать ее добавить в каждое помещение хоть какой-то цвет. Так, например, стены спальни оклеены однотонными шелковыми обоями от De Gournay. Но акцентная стена за изголовьем кровати украшена ручной росписью в виде нежных цветов глицинии».
«Чтобы поддержать цвет глицинии в интерьере спальни, я сделала фиолетовые шелковые абажуры настольных ламп, а стену напротив кровати декорировала вставкой из обоев мягкого сиреневого оттенка».
«Оформление кабинета-детской более строгое, построено на оттенках натурального дерева с вкраплением зеленых тонов. Диван-кровать сделан на заказ в Италии. Дело в том, что обычные раскладные диваны не предполагают установку матраса. Но мы изначально условились, что диван должен быть полноценной кроватью с удобным матрасом, который заказчица сама выберет для своего ребенка. Она выбрала и купила уже в Москве американский матрас King Koil (высотой 30 см), который легко встал в раму дивана. Фабрика прислала нам дополнительный отрез обивочной ткани, из которой мы сшили идеальный чехол на этот матрас, и теперь диван невозможно отличить от кровати. Правда, в силу нестандартных размеров диван не вошел в грузовой лифт, пришлось вручную поднимать его на седьмой этаж. К счастью, в подъезде дома класса люкс предусмотрены большие дверные проемы, в квартире их высота 2300 мм (стандарт 2100мм). Именно этот факт позволил внести диван, не демонтируя дверные проемы».
Книжные шкафы спроектированы сильно на вырост для будущих книг, учебников и энциклопедий. Сейчас полки в основном занимают игрушки.
Ванные комнаты украшает мозаичные панно в сочетании с декоративной штукатуркой.
«И все же самой сложной была работа над гостиной. Элегантно объединить кухню, столовую и диванную зону на площади, которая изначально предназначалась только для кухни (первоначальная гостиная, напомню, отдана под кабинет) — довольно непростая задача. Нужно было придумать легкие маркеры визуального зонирования. Так над диваном появились неглубокие декоративные полки, а в зоне обеденного стола — зеркальный триптих высотой два метра».
«Если кухню в зоне гостиной никак замаскировать нельзя, то нужно сделать ее очень красивой! Мы выбрали для фасадов серо-лавандовый цвет, глянцевую поверхность и серебристую поталь. Так лавандовый цвет из спальни плавно перешел на некоторые элементы в гостиной, и все расцвело нежным цветом. Оставалось только расставить букеты в вазы — живые и нарисованные». Дизайн-студия Марины Поклонцевой, www.poklontseva.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)