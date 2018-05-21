Квартира 121 м²: проект Арианы Ахмад и Татьяны Карякиной

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Архитектор Ариана Ахмад и дизайнер Татьяна Карякина постарались сделать квартиру визуально больше, потолки – выше, а напряженную городскую жизнь заказчиков – более расслабленной
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в новом доме
Метраж:121 м²
Место: ЖК Мосфильмовский
Стиль: интеллигентный минимализм
Основная идея проекта: сделать легкое, воздушное пространство, настраивающее на отдых после напряженной работы
Цветовая гамма: теплый серый и легкий беж
Авторы проекта: архитектор Ариана Ахмад и дизайнер Татьяна Карякина, вместе работают с 2007 года
Легкая, современная, снимающая напряжение и настраивающая на отдых — именно такая квартира нужна была заказчикам, которые почти все свое время проводят на работе. «Помимо этого перед нами стояла задача сделать квартиру визуально больше, потолки — выше, а стены и углы — ровнее», — говорят авторы проекта Ариана Ахмад и Татьяна Курякина.
«Заказчики — молодая пара, очень много работают и редко бывают дома. Они хотели эргономичное пространство, легкое по цвету, современное и уютное в то же время. И точно не хотели классику — стиль, который может тяготить или к чему-то обязывать».
В квартире предусмотрена спальня, гардеробная, кабинет с перспективой переделки в детскую, две ванные и дополнительная гардеробная при входе. Но главным пространством стала большая общественная зона, в которой все настраивает на релаксацию. Сдержанный по цвету интерьер обогащает сложная игра фактур. Деревянный потолок из прихожей выходит в гостиную в виде деревянного короба, где спрятана вентиляция. Кубический объем с потайной дверью, за которой спрятан гостевой санузел, оклеен обоями со структурой, напоминающей чешую.
«Половая доска из массива дуба — нарочито грубоватая, слегка потертая, — продолжает Ариана Ахмад. — Мне очень нравится смешной бра-торшер в гостиной — он словно удочка, регулируется по высоте и наклону и перекликается с изящными подвесными светильниками в столовой».
«Самый необычный предмет в этом интерьере — асимметричный стол в столовой со столешницей из ясеня. Он позволил обыграть изначально неровные углы стен. Строители предлагали их выровнять, но так как при этом теряется полезная площадь, мы постарались решить проблему при помощи дизайнерской мебели, сделав асимметрию не недостатком, а стилистической особенностью интерьера».
«Не слишком высокие потолки удалось обыграть за счет контрастных фактур. В результате пространство выглядит уютным и современным, а метраж ощущается как значительно больший, чем он есть на самом деле».
Изголовье кровати переходит в деревянную облицовку на потолке и затем в стену с двумя проходами в гардероб.
В ванной — вместительный зеркальный шкаф во всю длину стены и столешница, которая словно парит в воздухе. Здесь, как и во всей квартире, царит ощущение радости и легкости бытия.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)