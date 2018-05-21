Квартира 121 м²: проект Арианы Ахмад и Татьяны Карякиной

Архитектор Ариана Ахмад и дизайнер Татьяна Карякина постарались сделать квартиру визуально больше, потолки – выше, а напряженную городскую жизнь заказчиков – более расслабленной

Стол из ясеня и стулья в бархатной обивке сделаны на заказ. Подвесные светильники North от Vibia. Фото: Сергей Ананьев

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в новом доме Метраж:121 м² Место: ЖК Мосфильмовский Стиль: интеллигентный минимализм Основная идея проекта: сделать легкое, воздушное пространство, настраивающее на отдых после напряженной работы Цветовая гамма: теплый серый и легкий беж Авторы проекта: архитектор Ариана Ахмад и дизайнер Татьяна Карякина, вместе работают с 2007 года

Диван Shaby, Art Nova. Светильник North от Vibia. Стена за телевизором декорирована панелями в обивке из алькантары. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Легкая, современная, снимающая напряжение и настраивающая на отдых — именно такая квартира нужна была заказчикам, которые почти все свое время проводят на работе. «Помимо этого перед нами стояла задача сделать квартиру визуально больше, потолки — выше, а стены и углы — ровнее», — говорят авторы проекта Ариана Ахмад и Татьяна Курякина.

Гостиная. Стена за телевизором декорирована панелями в обивке из алькантары. Диван Shaby, Art Nova. Пол из массива дуба, Serenzo. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

«Заказчики — молодая пара, очень много работают и редко бывают дома. Они хотели эргономичное пространство, легкое по цвету, современное и уютное в то же время. И точно не хотели классику — стиль, который может тяготить или к чему-то обязывать».

Светильники Slim от Vibia. Кухня, Miton. Плитка, Italon. Барные стулья сделаны на заказ. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

В квартире предусмотрена спальня, гардеробная, кабинет с перспективой переделки в детскую, две ванные и дополнительная гардеробная при входе. Но главным пространством стала большая общественная зона, в которой все настраивает на релаксацию. Сдержанный по цвету интерьер обогащает сложная игра фактур. Деревянный потолок из прихожей выходит в гостиную в виде деревянного короба, где спрятана вентиляция. Кубический объем с потайной дверью, за которой спрятан гостевой санузел, оклеен обоями со структурой, напоминающей чешую.

Диван Shaby, Art Nova. Светильники, Vibia. Стулья и журнальные столы сделаны на заказ. Пол из массива дуба, Serenzo. Обои, KT-Exclusive. Декор, Crate and Barrel. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

«Половая доска из массива дуба — нарочито грубоватая, слегка потертая, — продолжает Ариана Ахмад. — Мне очень нравится смешной бра-торшер в гостиной — он словно удочка, регулируется по высоте и наклону и перекликается с изящными подвесными светильниками в столовой».

Кухня, Miton. Плитка, Italon. Барные стулья сделаны на заказ. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

«Самый необычный предмет в этом интерьере — асимметричный стол в столовой со столешницей из ясеня. Он позволил обыграть изначально неровные углы стен. Строители предлагали их выровнять, но так как при этом теряется полезная площадь, мы постарались решить проблему при помощи дизайнерской мебели, сделав асимметрию не недостатком, а стилистической особенностью интерьера».

Асимметричный стол со столешницей из ясеня, стулья в бархатной обивке, журнальные столы и стеновые панели из алькантары - все сделано на заказ. Подвесные светильники North от Vibia. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

«Не слишком высокие потолки удалось обыграть за счет контрастных фактур. В результате пространство выглядит уютным и современным, а метраж ощущается как значительно больший, чем он есть на самом деле».

Прихожая. Плитка, Italon. Зеркальный шкаф, консоль и деревянная обшивка потолка сделаны на заказ. Двери, Union. Встроенные светильники, BPM Lighting. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Изголовье кровати переходит в деревянную облицовку на потолке и затем в стену с двумя проходами в гардероб.

Светильники, Flos, Contardi. Вся мебель и стеновые панели, переходящие на потолок, все сделано на заказ. Декор, Crate and Barrel и Zara Home. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Фрагмент спальни. Светильники, Flos. Плитка, Italon. Кресло и журнальный стол сделаны на заказ. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

В ванной — вместительный зеркальный шкаф во всю длину стены и столешница, которая словно парит в воздухе. Здесь, как и во всей квартире, царит ощущение радости и легкости бытия.

Встроенные светильники, BPM Lighting. Раковина, тумба и зеркальный шкаф - Verona Store. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Керамогранит, Calacatta. Тумба и зеркало, Verona Store. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ