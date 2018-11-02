Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве

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«Туманное утро в поле с цветами», — так поэтично дизайнер Влада Махно описывает атмосферу интерьера, который она оформила для семьи с двумя детьми
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в новом доме
Метраж: 150 м²
Где находится: Киев, центральный Печерский район, ЖК «Новопечерские липки»
Стиль: современный
Цветовая гамма: мягкая, спокойная с акцентами
Авторы проекта: дизайнер и декоратор Влада Махно, +38 098 998 11 88, www.vladamakhno.com.ua
«Все началось с этой голубой кухни, в которую я влюбилась и предложила поставить, а заказчица согласилась, — рассказывает Влада Махно. — В результате именно цвет кухонных фасадов задал колористический вектор всего интерьера, который мы определили как „Туманное утро в поле с цветами“. Получилось вполне поэтично и, главное, соответствует действительности».
Но до этого, разумеется, была планировка. «Мы объединили две соседние квартиры в одну, — продолжает дизайнер. — При входе создали просторную общественную зону: коридор, зал, кухня, гостевой санузел. Далее по коридору расположили приватную зону, детские комнаты, спальню хозяев. По просьбе клиентки, сделали три гардеробных, две хозяйственные комнаты, а также зоны хранения во всех основных помещениях».
«Главным пожеланием заказчиков — молодой семьи с двумя детьми, было сделать квартиру, отличающуюся от той, в которой они жили на тот период. А жили они в бежево-коричневой гамме с обилием мрамора и глянцевых поверхностей. В новой квартире они хотели видеть спокойную атмосферу, в которой присутствует цвет и свет. И особое пожелание — уголок для отдыха и чтения книг».
«До этого владельцы квартиры жили в бежево-коричневом интерьере и хотели чего-то совсем другого»
«Самым необычным элементом интерьера стали огромные амбарные двери из массива ясеня. Но мне дорог здесь каждый предмет интерьера, восемьдесят процентов которых были сделаны на заказ по моим эскизам. Мы тщательно выбирали ткань под все предметы с текстильными элементами, потратили на это много часов. И в итоге именно текстиль и цвет создают атмосферу всего проекта».
«Хотя заказчики не хотели ничего из „прошлой жизни“, они все же взяли с собой из прежней квартиры кровать и кресло для хозяйской спальни. Я обновила их с помощью текстиля, предметы обрели новую жизнь и вписались в новый проект».
Восемьдесят процентов предметов интерьера было сделано на заказ по эскизам Влады Махно
«Текстиль и цвет создают атмосферу всего проекта»
«Хорошему интерьеру необходимы знаковые предметы, так что одними амбарными дверями было не обойтись».
«Сейчас забавно вспоминать, с каким умоляющим видом я уговаривала клиентку покупать дорогие, можно сказать легендарные, предметы мебели. Такие как кресло Husk, созданное Патрисией Уркиолой (Patricia Urquiola), или светильник Marseille, придуманный Ле Корбюзье (Le Corbusier) еще в 1954 году. Моим доводом было: „Аллочка, это вещи, которые будут дорожать с каждым годом, это такая же инвестиция, как искусство. Твои дети, если что, продадут эти предметы с аукционов, и, возможно, ты даже сможешь заработать на них, а если нет, в любом случае ничего не потеряешь. Они никогда морально не устареют!“ И я действительно так считаю. Лучше купить что-то оригинальное, хоть и дорогое, и это будет своеобразным вложением денег. И это правило касается не только дизайна!» www.vladamakhno.com.ua
«Легендарные предметы дизайна — это отличная инвестиция. Они никогда морально не устареют! А при необходимости дети всегда смогут продать их с аукциона». Влада Махно
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)