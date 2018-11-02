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2 ноября 2018

Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве

«Туманное утро в поле с цветами», — так поэтично дизайнер Влада Махно описывает атмосферу интерьера, который она оформила для семьи с двумя детьми

Утро туманное: квартира 150 м² в Киеве (фото 0)
Амбарные двери из массива ясеня 2600х2600 мм. По словам производителя, компании Combinanta, самые большие в Украине.
Фото: 
Алексей Янченков
Утро туманное: квартира 150 м² в Киеве (фото 1)
Влада Махно с 2012 года ведет самостоятельные проекты во всех стилевых направлениях, от минимализма до классики.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в новом доме

Метраж: 150 м²

Где находится: Киев, центральный Печерский район, ЖК «Новопечерские липки»

Стиль: современный

Цветовая гамма: мягкая, спокойная с акцентами

Авторы проекта: дизайнер и декоратор Влада Махно, +38 098 998 11 88, www.vladamakhno.com.ua

Утро туманное: квартира 150 м² в Киеве (фото 3)
Фото: 
Алексей Янченков

«Все началось с этой голубой кухни, в которую я влюбилась и предложила поставить, а заказчица согласилась, — рассказывает Влада Махно. — В результате именно цвет кухонных фасадов задал колористический вектор всего интерьера, который мы определили как „Туманное утро в поле с цветами“. Получилось вполне поэтично и, главное, соответствует действительности».

Утро туманное: квартира 150 м² в Киеве (фото 4)
Кухня, Schüller. Светильники, Torremato. Cтол Pion от Sancal. Стулья, HAY. Диванчик сделан на заказ. На полу - метлахская плитка, Winckelmans.
Фото: 
Алексей Янченков

Но до этого, разумеется, была планировка. «Мы объединили две соседние квартиры в одну, — продолжает дизайнер. — При входе создали просторную общественную зону: коридор, зал, кухня, гостевой санузел. Далее по коридору расположили приватную зону, детские комнаты, спальню хозяев. По просьбе клиентки, сделали три гардеробных, две хозяйственные комнаты, а также зоны хранения во всех основных помещениях».

Утро туманное: квартира 150 м² в Киеве (фото 5)
Гостиная. Диваны, а также системы хранения для книг, аудио-колонок и усилителей звука сделаны на заказ по эскизам Влады Махно. Технический свет во всей квартире, SLV lighting.
Фото: 
Алексей Янченков

«Главным пожеланием заказчиков — молодой семьи с двумя детьми, было сделать квартиру, отличающуюся от той, в которой они жили на тот период. А жили они в бежево-коричневой гамме с обилием мрамора и глянцевых поверхностей. В новой квартире они хотели видеть спокойную атмосферу, в которой присутствует цвет и свет. И особое пожелание — уголок для отдыха и чтения книг».

Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 9.1)
Вид из гостиной в прихожую. Краска для стен Farrow and Ball, магазины Manders. Пол выложен французской елочкой из массива ясеня.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 9.2)
Тот самый уголок для чтения в гостиной. Кресло и пуф Husk, дизайн Патрисии Уркиолы для B&B Italia. Светильник Marseille, дизайн Ле Корбюзье, Nemo.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
«До этого владельцы квартиры жили в бежево-коричневом интерьере и хотели чего-то совсем другого»
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 11)
Мягкая, уютная атмосфера в спальне создается за счет глубоких темно-синих тканевых стеновых панелей в изголовье кровати. Бра Beat от Tom Dixon.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ

«Самым необычным элементом интерьера стали огромные амбарные двери из массива ясеня. Но мне дорог здесь каждый предмет интерьера, восемьдесят процентов которых были сделаны на заказ по моим эскизам. Мы тщательно выбирали ткань под все предметы с текстильными элементами, потратили на это много часов. И в итоге именно текстиль и цвет создают атмосферу всего проекта».

Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 13.1)
Бра Beat от Tom Dixon.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 13.2)
Кровать переехала с прошлой квартиры хозяев.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ

«Хотя заказчики не хотели ничего из „прошлой жизни“, они все же взяли с собой из прежней квартиры кровать и кресло для хозяйской спальни. Я обновила их с помощью текстиля, предметы обрели новую жизнь и вписались в новый проект».

Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 15)
Стеклянная перегородка между гардеробом и санузлом изготовлена в мастерской Million Mirrors.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
Восемьдесят процентов предметов интерьера было сделано на заказ по эскизам Влады Махно
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 17)
Ванная комната при спальне хозяев. Сантехника и смесители от Flaminia, Bellosta и Fima. Светильники, Gubi.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
«Текстиль и цвет создают атмосферу всего проекта»
Утро туманное: квартира 150 м² в Киеве (фото 6)
Краска для стен Farrow and Ball, салон "Мандерс".
Фото: 
Алексей Янченков

«Хорошему интерьеру необходимы знаковые предметы, так что одними амбарными дверями было не обойтись».

Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 21)
Прихожая. Амбарные двери из массива ясеня, компания Combinanta. Банкетка, Sancal. Пол - метлахская плитка, Winckelmans.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ

«Сейчас забавно вспоминать, с каким умоляющим видом я уговаривала клиентку покупать дорогие, можно сказать легендарные, предметы мебели. Такие как кресло Husk, созданное Патрисией Уркиолой (Patricia Urquiola), или светильник Marseille, придуманный Ле Корбюзье (Le Corbusier) еще в 1954 году. Моим доводом было: „Аллочка, это вещи, которые будут дорожать с каждым годом, это такая же инвестиция, как искусство. Твои дети, если что, продадут эти предметы с аукционов, и, возможно, ты даже сможешь заработать на них, а если нет, в любом случае ничего не потеряешь. Они никогда морально не устареют!“ И я действительно так считаю. Лучше купить что-то оригинальное, хоть и дорогое, и это будет своеобразным вложением денег. И это правило касается не только дизайна!» www.vladamakhno.com.ua

Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 23)
Детская мальчика. Вся мебель сделана на заказ по эскизам Влады Махно. Светильники, Muuto.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 24)
Краска для стен Farrow and Ball, салон "Мандерс". Пол выложен "французской елочкой" из массива ясеня. Бра, Muuto.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 25.1)
Детский санузел. Ванна Oberon от Villeroy & Boch. Сантехника, Keramag. Плитка, Vives Ceramica. Светильники, Jielde.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 25.2)
Зеркало и тумба под раковину из металла и шпонированного ДСП сделана по эскизам Влады Махно. Смесители, Fantini Rubinetti.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 26)
Детская девочки. Мебель сделана на заказ по эскизам Влады Махно. Бра, Muuto. Краска для стен Farrow and Ball, салон "Мандерс".
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
«Легендарные предметы дизайна — это отличная инвестиция. Они никогда морально не устареют! А при необходимости дети всегда смогут продать их с аукциона». Влада Махно
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 28)
На полу в гостевом санузле и в прихожей - метлахская плитка, Winckelmans. Зеркало, Miniforms.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 29)
"До" и "После". Две соседние квартиры объединены в одну общей площадью 150 м². Бюро Влады Махно, проект рабочей документации разработал Павел Фисенко.
Нежным цветом: квартира 150 м² в Киеве (фото 30)
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ЯНЧЕНКОВ

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

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