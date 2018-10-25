Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле

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Владельцы этой квартиры, оформленной московской студией Zeworkroom, хотели современный минималистский интерьер с яркими акцентами, в котором будет комфортно взрослым и не скучно детям
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира
Метраж: 150 м²
Где находится: Юго-запад Москвы
Стиль: современный скандинавский
Цветовая гамма: белый, светлый дуб плюс цветовые акценты
Авторы проекта: Шибаев Алексей, Севастьянова Серафима, Аверкина Александра, московская студия Zeworkroom, www.zeworkroom.com, @zeworkroom
Заказчики — молодая пара с двумя детьми, хотели современный яркий интерьер с просторной гостиной и четким разделением на общественную и приватную зоны. «Начали с планировки, — рассказывают авторы проекта. — До нас здесь было странное нагромождение перегородок, которые делили пространство на маленькие помещения. Через всю квартиру тянулся бесконечный коридор, а единственный проем в гостиную был решен в виде большого шатра. К счастью, перегородки оказались не несущими, их удалось снести, и в результате получилось логично спланированное пространство: прихожая, гардеробная, гостевой санузел, кухня-гостиная, кабинет, спальня, детская комната, ванная комната».
Планировка квартиры 150 м², проект студии Zeworkroom. Архитекторы сделали проходную общественную зону, тем самым избавившись от коридоров и получив большую гардеробную при входе в квартиру и внушительную кухню-гостиную.
«Мы создавали чистое минималистское пространство, но так как клиенты не хотели аскетичный монохромный интерьер, внесли в проект палитру глубоких сине-зеленых оттенков. В каждую комнату подбирали свой уникальный цвет, но следили за тем, чтобы цвета сочетались между собой и соответствовали настроению комнаты».
«Стеллаж в столовой выкрашен графитовой краской для того, чтобы дети могли интерактивно пользоваться фасадами».
«Объем, в котором находится гостевой санузел и постирочная, обшили деревянными стеновыми панелями. Это решение помогло скрыть утилитарную зону и выделить архитектурную форму в интерьере».
«Интерьер в скандинавском стиле выглядит графично и лаконично. Но не все так просто. Было забавно, когда клиенты доверили сборку мебели строителям, и те прикрутили ножки от стола к подносу».
«Интерьер спальни владельцы хотели оживить чем-то необычным. Вспомнив, что им понравился наш предыдущий проект, мы сделали деревянный декор — полку, навеянную силуэтами города. Здесь же появился один из самых интересных предметов в квартире. Это раритетный деревянный стул, который был найден в Европе, затем отреставрирован и покрашен в ярко-красный цвет».
«С той же целью — оживить интерьер и придать ему индивидуальный характер, в кабинете появился „Марлин“ — гигантская рыба из семейства лучеперых рыб, известная знатокам кулинарии и любителям творчества Эрнеста Хемингуэя. Заказчик — заядлый рыбак, и очень хотел какой-то предмет, отражающий это. Рыбу вырезали из фанеры, что отвечает общей стилистике интерьера в скандинавском духе». Студия Zeworkroom: Шибаев Алексей, Севастьянова Серафима, Аверкина Александра, www.zeworkroom.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)