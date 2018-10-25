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25 октября 2018

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле

Владельцы этой квартиры, оформленной московской студией Zeworkroom, хотели современный минималистский интерьер с яркими акцентами, в котором будет комфортно взрослым и не скучно детям

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 0)
Гостиная. Диван, кресло и столики, BoConcept.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ Шибаев, АЛЕКСАНДРА Аверкина
Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 1)
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира

Метраж: 150 м²

Где находится: Юго-запад Москвы

Стиль: современный скандинавский

Цветовая гамма: белый, светлый дуб плюс цветовые акценты

Авторы проекта: Шибаев Алексей, Севастьянова Серафима, Аверкина Александра, московская студия Zeworkroom, www.zeworkroom.com, @zeworkroom

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 3)
Кресла и журнальный столик, BoConcept. Торшер, Zero Lighting.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

Заказчики — молодая пара с двумя детьми, хотели современный яркий интерьер с просторной гостиной и четким разделением на общественную и приватную зоны. «Начали с планировки, — рассказывают авторы проекта. — До нас здесь было странное нагромождение перегородок, которые делили пространство на маленькие помещения. Через всю квартиру тянулся бесконечный коридор, а единственный проем в гостиную был решен в виде большого шатра. К счастью, перегородки оказались не несущими, их удалось снести, и в результате получилось логично спланированное пространство: прихожая, гардеробная, гостевой санузел, кухня-гостиная, кабинет, спальня, детская комната, ванная комната».

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 4)
Вид из кухни на столовую. Подвесной светильник Roofer от Fabbian. Стулья, Hay.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА
Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 13)

Планировка квартиры 150 м², проект студии Zeworkroom. Архитекторы сделали проходную общественную зону, тем самым избавившись от коридоров и получив большую гардеробную при входе в квартиру и внушительную кухню-гостиную.

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 5)
Вид из кухни на гостиную. Белый торшер, Vertigo Bird.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Мы создавали чистое минималистское пространство, но так как клиенты не хотели аскетичный монохромный интерьер, внесли в проект палитру глубоких сине-зеленых оттенков. В каждую комнату подбирали свой уникальный цвет, но следили за тем, чтобы цвета сочетались между собой и соответствовали настроению комнаты».

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 6)
Кухня сделана на заказ российскими мебельщиками. Барные стулья, Calligaris.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Стеллаж в столовой выкрашен графитовой краской для того, чтобы дети могли интерактивно пользоваться фасадами».

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 8)
Подвесной светильник Roofer от Fabbian. Стулья, Hay.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Объем, в котором находится гостевой санузел и постирочная, обшили деревянными стеновыми панелями. Это решение помогло скрыть утилитарную зону и выделить архитектурную форму в интерьере».

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 7)
Кухня сделана на заказ. Барные стулья, Calligaris.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Интерьер в скандинавском стиле выглядит графично и лаконично. Но не все так просто. Было забавно, когда клиенты доверили сборку мебели строителям, и те прикрутили ножки от стола к подносу».

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 16)
Диван, кресло и столики, BoConcept. Краска, Dulux. Текстиль, Merino.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Интерьер спальни владельцы хотели оживить чем-то необычным. Вспомнив, что им понравился наш предыдущий проект, мы сделали деревянный декор — полку, навеянную силуэтами города. Здесь же появился один из самых интересных предметов в квартире. Это раритетный деревянный стул, который был найден в Европе, затем отреставрирован и покрашен в ярко-красный цвет».

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 18)
Спальня хозяев. Деревянная полка изготовлена по эскизам студии Zeworkroom. Стул, винтаж, галерея A Table.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«С той же целью — оживить интерьер и придать ему индивидуальный характер, в кабинете появился „Марлин“ — гигантская рыба из семейства лучеперых рыб, известная знатокам кулинарии и любителям творчества Эрнеста Хемингуэя. Заказчик — заядлый рыбак, и очень хотел какой-то предмет, отражающий это. Рыбу вырезали из фанеры, что отвечает общей стилистике интерьера в скандинавском духе». Студия Zeworkroom: Шибаев Алексей, Севастьянова Серафима, Аверкина Александра, www.zeworkroom.com

Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 20.1)
Кабинет. Диван Madison от BoConcept. Стол сделан на заказ.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА
Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 20.2)
Спальня. Вся мебель спроектирована студией Zeworkroom и изготовлена российскими мебельщиками.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА
Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 9.1)
Ванная комната. Смеситель, Zucchetti. Раковина, Antonio Lupi. Ванна, Villeroy & Boch.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА
Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 9.2)
Санузел. Раковина и унитаз, Simas. Смеситель, Zucchetti.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА
Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 10)
Фрагмент детской. Кровати, ИКЕА. Краска, Dulux. Текстиль, Merino.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА
Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле (фото 12)
Фрагмент детской. Комод, ИКЕА. Полы, Solidfloor. Двери, Union.
Фото: 
АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
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