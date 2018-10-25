Квартира 150 м²: нескучный проект в скандинавском стиле

Владельцы этой квартиры, оформленной московской студией Zeworkroom, хотели современный минималистский интерьер с яркими акцентами, в котором будет комфортно взрослым и не скучно детям

Гостиная. Диван, кресло и столики, BoConcept. Фото: АЛЕКСЕЙ Шибаев, АЛЕКСАНДРА Аверкина

Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира Метраж: 150 м² Где находится: Юго-запад Москвы Стиль: современный скандинавский Цветовая гамма: белый, светлый дуб плюс цветовые акценты Авторы проекта: Шибаев Алексей, Севастьянова Серафима, Аверкина Александра, московская студия Zeworkroom, www.zeworkroom.com, @zeworkroom

Кресла и журнальный столик, BoConcept. Торшер, Zero Lighting. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

Заказчики — молодая пара с двумя детьми, хотели современный яркий интерьер с просторной гостиной и четким разделением на общественную и приватную зоны. «Начали с планировки, — рассказывают авторы проекта. — До нас здесь было странное нагромождение перегородок, которые делили пространство на маленькие помещения. Через всю квартиру тянулся бесконечный коридор, а единственный проем в гостиную был решен в виде большого шатра. К счастью, перегородки оказались не несущими, их удалось снести, и в результате получилось логично спланированное пространство: прихожая, гардеробная, гостевой санузел, кухня-гостиная, кабинет, спальня, детская комната, ванная комната».

Вид из кухни на столовую. Подвесной светильник Roofer от Fabbian. Стулья, Hay. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

Планировка квартиры 150 м², проект студии Zeworkroom. Архитекторы сделали проходную общественную зону, тем самым избавившись от коридоров и получив большую гардеробную при входе в квартиру и внушительную кухню-гостиную.

Вид из кухни на гостиную. Белый торшер, Vertigo Bird. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Мы создавали чистое минималистское пространство, но так как клиенты не хотели аскетичный монохромный интерьер, внесли в проект палитру глубоких сине-зеленых оттенков. В каждую комнату подбирали свой уникальный цвет, но следили за тем, чтобы цвета сочетались между собой и соответствовали настроению комнаты».

Кухня сделана на заказ российскими мебельщиками. Барные стулья, Calligaris. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Стеллаж в столовой выкрашен графитовой краской для того, чтобы дети могли интерактивно пользоваться фасадами».

Подвесной светильник Roofer от Fabbian. Стулья, Hay. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Объем, в котором находится гостевой санузел и постирочная, обшили деревянными стеновыми панелями. Это решение помогло скрыть утилитарную зону и выделить архитектурную форму в интерьере».

Кухня сделана на заказ. Барные стулья, Calligaris. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Интерьер в скандинавском стиле выглядит графично и лаконично. Но не все так просто. Было забавно, когда клиенты доверили сборку мебели строителям, и те прикрутили ножки от стола к подносу».

Диван, кресло и столики, BoConcept. Краска, Dulux. Текстиль, Merino. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«Интерьер спальни владельцы хотели оживить чем-то необычным. Вспомнив, что им понравился наш предыдущий проект, мы сделали деревянный декор — полку, навеянную силуэтами города. Здесь же появился один из самых интересных предметов в квартире. Это раритетный деревянный стул, который был найден в Европе, затем отреставрирован и покрашен в ярко-красный цвет».

Спальня хозяев. Деревянная полка изготовлена по эскизам студии Zeworkroom. Стул, винтаж, галерея A Table. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

«С той же целью — оживить интерьер и придать ему индивидуальный характер, в кабинете появился „Марлин“ — гигантская рыба из семейства лучеперых рыб, известная знатокам кулинарии и любителям творчества Эрнеста Хемингуэя. Заказчик — заядлый рыбак, и очень хотел какой-то предмет, отражающий это. Рыбу вырезали из фанеры, что отвечает общей стилистике интерьера в скандинавском духе». Студия Zeworkroom: Шибаев Алексей, Севастьянова Серафима, Аверкина Александра, www.zeworkroom.com

Кабинет. Диван Madison от BoConcept. Стол сделан на заказ. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА Спальня. Вся мебель спроектирована студией Zeworkroom и изготовлена российскими мебельщиками. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

Ванная комната. Смеситель, Zucchetti. Раковина, Antonio Lupi. Ванна, Villeroy & Boch. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА Санузел. Раковина и унитаз, Simas. Смеситель, Zucchetti. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА

Фрагмент детской. Кровати, ИКЕА. Краска, Dulux. Текстиль, Merino. Фото: АЛЕКСЕЙ ШИБАЕВ, АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА