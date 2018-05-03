Квартира 40 м²: проект Анастасии Брандт

Яркая квартира для холостяка — директора концертного агентства, настраивает на работу и отдых. Кстати, гамак в гостиной — вовсе не декорация, и усы на стене тоже не просто так.

Гостиная. Ковер, Dovlet House. Фото: Михаил Лоскутов

Анастасия Брандт, основатель компании Brandt.Design Bureau

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в старом доме Метраж: 40 м² Место: Москва Стиль: скандинавский Основная идея проекта: создать функциональное пространство для работы, жизни и приема гостей Цветовая гамма: светлая с оттенками синего Срок реализации: 1 месяц (проект), 4 месяца (строительные работы) Заказчик: директор концертного агентства Автор проекта: дизайнер Анастасия Брандт, Instagram: @brandt.interiors



«Изначально в квартире были две изолированные комнаты, антресоль и раздельный санузел, — рассказывает дизайнер Анастасия Брандт. — Задача стояла сделать пространство максимально открытым — заказчик очень любит принимать гостей, поэтому было принято решение объединить гостиную и коридор. Кухня при этом осталась изолированной, так как от гостиной ее отделяет несущая стена».

Гостиная. Карта на стене сделана на заказ по эскизам дизайнера. Журнальный столик, Zara Home. Декор, Depst. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Заказчик — молодой человек, занимается организацией концертов и работает с музыкальными группами, часто путешествует, — продолжает Анастасия. —Поскольку эта квартира служит для него скорее офисом и местом для отдыха с друзьями, изолированную спальню делать не стали. Функцию кровати выполняет плотный напольный матрас, который прекрасно умещается в зону хранения в коридоре. А иногда и гамак».

Гостиная. Гамак приобретен заказчиком на Бали. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ На месте присоединенного к гостиной коридора сделаны встроенные шкафы. Живопись, галерея ArtBrut. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Гостиная по формату напоминает лаунж-зону с большим количеством посадочных мест, такое решение располагает к общению и встрече с друзьями.

Фрагмент кухни. Стол сделан на заказ. На стене — фотообои, The O. Светильник, Avocado lamp. Декор, Depst. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Ковер, Dovlet House. Пуф, «ШокМешок». Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Живопись, галерея ArtBrut. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Кухня, ИКЕА. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Кухня благодаря перепланировке стала просторной и функциональной. Чтобы замаскировать выступающий вентиляционный блок, поставили рядом с ним холодильник, заглубив его частично в санузел».

Планировка квартиры 40 м² - проект Анастасии Брандт.

Стол в кухне намеренно сделан высоким, "полу-барной" посадки. Это позволяет любоваться прекрасным видом из окна, задвинуть стол на подоконник, немного выиграв свободного места, и, если много гостей — они могут комфортно есть-пить стоя. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Кухня, ИКЕА. Стол сделан на заказ по эскизам дизайнера. Стул, DeepHouse. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Чтобы визуально увеличить пространство, пол, стены и потолок выкрашены в светлые цвета. Санузел, наоборот, выполнен в темной цветовой гамме, чтобы создать кулуарную атмосферу».

Ванная комната. Стены покрашены водостойкой краской, Little Greene. Смеситель, Grohe. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Помимо санузла в квартире предусмотрено место для прачечной и сушки белья. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Дизайнер считает главным в любом проекте сделать интерьер максимальным отражением его жильцов. «Не случайно всех гостей этой квартиры встречают и провожают неоновые усы — фирменный знак заказчика, у него даже есть татуировка в виде таких же усов на шее. Михаил сделал ее в знак поддержки организации «the movember foundation» — благотворительный фонд в знак поддержки мужского здоровья. Их миссия: to stop men dying too young». И, конечно же, гамак — место силы этой квартиры. Место, напоминающее о балийских серф-спотах и летнем отдыхе».