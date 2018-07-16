Яркая квартира 42 м² в Нижнем Новгороде

Дизайнер Светлана Светлицкая превратила стандартную однокомнатную квартиру в гостевые апартаменты с яркими стенами и кухней в стиле маленьких парижских кафе

Очень простое, но эффектное решение кухни: яркие стены, открытые полки и юбка-штора из ткани французской марки Lelièvre. Оконная штора, ADO. Венские стулья и плитка на кухонном фартуке, винтаж. Фото: Лиза Верук

Светлана Светлицкая - дизайнер, выпускница Нижегородского Государственного Архитектурно-Строительного Университета и Accademia Italiana di Arte

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в современном доме Место: Нижний Новгород Метраж: 42 м² Стиль: интерьер во французском духе Основная идея проекта: создать динамичный интерьер с нотками романтики Цветовая гамма: синий плюс терракотовый Автор проекта: Светлана Светлицкая, студия дизайна M I S U R A, www.studio-misura.ru, @svetlanasvetlitskaya

Винтажные венские стулья отреставрировали и покрасили в тон интерьера. Бытовую технику спрятали в нишу со скрытыми дверями. Фото: Лиза Верук Лоджия служит продолжением кухни. Стол, ИКЕА. Краска для стен, Paint & Paper Library. Фото: Лиза Верук

«Хозяйка квартиры — молодая мама, любит принимать гостей, но не у себя дома. Поэтому решила сделать специальную резиденцию для гостей, — рассказывает дизайнер Светлана Светлицкая. — За основу проекта была взята однокомнатная квартира стандартной планировки, которую мы превратили в модные апартаменты с интересным зонированием».

Краска для стен, Paint & Paper Library. Столик, Zara Home. Фото: Лиза Верук Вид из зоны кухни в гостиную. Декор, ИКЕА.

Гостиная. Диван и ковер, ИКЕА. Чехол на диван, подушка и шторы, Lelièvre. Подушки, Missoni Home. Фото: Лиза Верук

«Несмотря на демонтаж перегородки между кухней и гостиной, кухня визуально отделена от основной зоны, так как расположена в нише. Здесь стоит маленький круглый столик — как в типичном парижском кафе, где можно часами сидеть с друзьями, наслаждаясь хрустящим багетом, сыром и непринужденной беседой. На кухне не будут постоянно готовить, поэтому все сделано просто: вся бытовая техника спрятана в нишу со скрытыми дверями. Фартук и столешница выполнены из винтажной плитки, как раз в духе Франции».

Планировка квартиры общей площадью 42 м², проект студии дизайна M I S U R A

На комоде в гостиной - фотографии Лизы Верук. Краска для стен, Paint & Paper Library. Фото: Лиза Верук

«Возникшее в результате перепланировки единое открытое помещение разбили на зоны. Основная из них — это гостиная с диваном и декоративным камином. Для дивана мы сшили яркий чехол, а над камином повесили телевизор. У окна расположили спальню, отделив ее от гостиной плотной портьерой».

Гостиную и спальню отделяет занавес из плотной ткани от Lelièvre. Краска для стен, Paint & Paper Library. Фото: Лиза Верук

«И если функциональная планировка призвана создавать комфортные условия для отдыха, то яркий дизайн возник в ответ на личность заказчицы. По ее просьбе в интерьере возникла насыщенная цветовая гамма, основанная на модных оттенках синего и терракоты».

Спальня. Кровать изготовлена на заказ в ткани от Lelièvre. Шторы и подушки, Lelièvre. Покрывало и пуф, Missoni Home. Зеркало, Zara Home. Отделка стен - краска от Paint&Paper Library. Фото: Лиза Верук

«Так как квартира находится на пятнадцатом этаже, здесь всегда много света. Поэтому насыщенные цвета смотрятся достаточно мягко, но при этом очень динамично».

Спальня. Текстиль от Lelièvre и Missoni Home. Зеркало, Zara Home. Фото: Лиза Верук

«Изюминкой проекта стали светильники. Мы сделали их своими руками, взяв обычные патроны, лампочки, гипсовые розетки и провода, которые раскидали по потолку в хаотичном порядке. На наш взгляд, получились достаточно аутентичные люстры».

Фото: Лиза Верук Фото: Лиза Верук

«И хотя бюджет проекта был довольно скромным, это не помешало нам использовать дизайнерский текстиль и аксессуары. И интерьер окончательно заиграл яркими красками!» www.studio-misura.ru

Прихожая. Обои, Black Edition. Комод, ИКЕА. Зеркало и настольная лампа, Zara Home. Вазы из цветного стекла, винтаж. Фото: Лиза Верук