Яркая квартира 42 м² в Нижнем Новгороде

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Дизайнер Светлана Светлицкая превратила стандартную однокомнатную квартиру в гостевые апартаменты с яркими стенами и кухней в стиле маленьких парижских кафе
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в современном доме
Место: Нижний Новгород
Метраж: 42 м²
Стиль: интерьер во французском духе
Основная идея проекта: создать динамичный интерьер с нотками романтики
Цветовая гамма: синий плюс терракотовый
Автор проекта: Светлана Светлицкая, студия дизайна M I S U R A, www.studio-misura.ru, @svetlanasvetlitskaya
«Хозяйка квартиры — молодая мама, любит принимать гостей, но не у себя дома. Поэтому решила сделать специальную резиденцию для гостей, — рассказывает дизайнер Светлана Светлицкая. — За основу проекта была взята однокомнатная квартира стандартной планировки, которую мы превратили в модные апартаменты с интересным зонированием».
«Несмотря на демонтаж перегородки между кухней и гостиной, кухня визуально отделена от основной зоны, так как расположена в нише. Здесь стоит маленький круглый столик — как в типичном парижском кафе, где можно часами сидеть с друзьями, наслаждаясь хрустящим багетом, сыром и непринужденной беседой. На кухне не будут постоянно готовить, поэтому все сделано просто: вся бытовая техника спрятана в нишу со скрытыми дверями. Фартук и столешница выполнены из винтажной плитки, как раз в духе Франции».
«Возникшее в результате перепланировки единое открытое помещение разбили на зоны. Основная из них — это гостиная с диваном и декоративным камином. Для дивана мы сшили яркий чехол, а над камином повесили телевизор. У окна расположили спальню, отделив ее от гостиной плотной портьерой».
«И если функциональная планировка призвана создавать комфортные условия для отдыха, то яркий дизайн возник в ответ на личность заказчицы. По ее просьбе в интерьере возникла насыщенная цветовая гамма, основанная на модных оттенках синего и терракоты».
«Так как квартира находится на пятнадцатом этаже, здесь всегда много света. Поэтому насыщенные цвета смотрятся достаточно мягко, но при этом очень динамично».
«Изюминкой проекта стали светильники. Мы сделали их своими руками, взяв обычные патроны, лампочки, гипсовые розетки и провода, которые раскидали по потолку в хаотичном порядке. На наш взгляд, получились достаточно аутентичные люстры».
«И хотя бюджет проекта был довольно скромным, это не помешало нам использовать дизайнерский текстиль и аксессуары. И интерьер окончательно заиграл яркими красками!» www.studio-misura.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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