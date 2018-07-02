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2 июля 2018

Квартира 49 м²: интерьер для сдачи в аренду

Дизайнер рассказала, как оформить небольшую квартиру для сдачи в аренду

Квартира 49 м²: интерьер для сдачи в аренду (фото 0)
Ульяна Скапцова.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в современном многоэтажном доме

Метраж: 49 м²

Место: Санкт-Петербург, Аптекарский пр. 18

Стиль: современный

Основная идея проекта: сдержанная квартира для сдачи в аренду, подготовленная в четко заданном бюджете

Цветовая гамма: белый-синий-золотой

Авторы проекта: дизайнер Ульяна Скапцова для Qasabo Living Spaces, т. +7 921 426-20-09, www.ulianaskaptsova.com

Стилист: Анастасия Продовикова (салон «Предметы», www.predmety-shop.ru)

Фотограф: Екатерина Титенко (ekaterinatitenko.com)


Квартира 49 м² (фото 0)
Гостиная.
Фото: 
Екатерина Титенко

«Я руковожу отделом дизайна интерьеров в компании «Касабу», которая занимается приобретением, оформлением и управлением арендными квартирами от лица своих клиентов-инвесторов. Заказчиком в этом случае является частный инвестор в жилую недвижимость. Это не первая квартира, которую он отдал нам в работу, поэтому схема сотрудничества и результат работы были для него понятны и предсказуемы.

Пожелания такого типа заказчиков, как правило, одинаковы: они хотят, чтобы материалы были легко заменяемы в случае поломки, стойки к истираимости и актуальны на года. К примеру, мы используем ламинат вместо паркетной доски и пластиковые или акриловые столешницы вместо столешниц из натурального дерева, — рассказывает дизайнер Ульяна Скапцова».

Квартира 49 м² (фото 1)
Гостиная. Ковер Beija Flor. Шторы Кухня — ИКЕА. Подушки — H&M home.
Фото: 
Екатерина Титенко

«Мы имеем дело с эффективной современной планировкой, не замученной безумным количеством дверей и ненужных перегородок. В 49 м² мы легко разместили все необходимые для современного человека зоны, начиная от зоны приема гостей и впечатляющего балкона для утреннего кофе, заканчивая вместительной гардеробной и нишей для постирочной, — говорит Ульяна».

Квартира 49 м²: проект Ульяны Скапцовой (фото 5)
Кухня ИКЕА.

«На кухне, я бы обратила внимание на кожаные ручки абрикосового цвета на фасадах кухни, мне кажется они выглядят бомбически и придают хулиганистости довольно простым фасадам — рассказывает дизайнер. — Мы долго сомневались, стоит ли их применять в арендной квартире, но в итоге решились. Надеюсь, они прослужат долго».

Квартира 49 м²: проект Ульяны Скапцовой (фото 7)
Напольное покрытие и плинтус — Tarkett Concept Store.

«Не могу ничего с собой поделать, но мне очень понравилось сочетание горчичных бархатных стульев и матовой бледно-розовой посуды. Я сейчас пребываю в этой цветовой гамме».

Квартира 49 м² (фото 2)
Гостиная. Ковер Beija Flor»
Фото: 
Екатерина Титенко

«Самое важное — это то, что мы уложились в обещанный нами же бюджет, что иногда сложно, когда входишь в дизайнерский раш и хочешь усложнить материалы и фактуры».

Квартира 49 м² (фото 3)
Гостиная.
Фото: 
Екатерина Титенко

«Вторая важная вещь — это быстрота исполнения. Тут надо выразить благодарность нашей сплоченной команде, четкой строительной бригаде и быстро реагирующим поставщикам. И, наконец, несмотря на довольно ограниченный бюджет, у нас, на мой взгляд, получилось сделать достойную стильную квартиру».

Квартира 49 м² (фото 5)
Фото: 
Екатерина Титенко

«В спальне, я бы отметила декор над кроватью, который мы придумали с моим неизменным специалистом по текстилю Юлией Трифановой из студии „Бергамо“. Мы взяли металлические матово-золотистые подставки под горячее из H&M Home, затем шёлковые шнуры, концы которых покрасили в серый, чтобы создать градиент цвета, и навесили их над кроватью,  — рассказывает дизайнер. — Получилось классно!»


Квартира 49 м² (фото 6)
Светодиодный настольный светильник «Юпперлиг» — ИКЕА. Прикроватный столик — Zara Home, покрытый матовым золотом в мастерской.
Фото: 
Екатерина Титенко

«Мы работаем с инвесторами из разных городов и стран. В частности, в этом проекте, наш инвестор — выходец из Финляндии, давно живущий в России. Есть одна интересная деталь работы с ребятами из Финляндии — они терпеть не могут ванны. Конечно, это некоторое преувеличение, и они не категорически против ванны, но в большинстве своем, считают ванну лишней, и приемлемой, скорее, для большого загородного дома, где её можно поставить без ущерба другим зонам.

И тут, в рамках арендного жилья, возникает небольшой конфликт: арендаторы, в особенности, семьи с детьми, как правило, предпочитают ванны. Это является основным аргументом против такой комбинации при спорах, ставить душевое ограждение или ванну. В этот раз мы не спорили с нашим инвестором, потому что давно знаем его точку зрения и поставили душевую систему».

Квартира 49 м²: проект Ульяны Скапцовой (фото 17)
Ванная комната. Душевая стойка, гигиенический душ, смеситель для раковины — Kludi, АкваСити. Раковина врезная — Roca Diverta, АкваСити. Покраска стен и потолка в синий — студия росписи и декора Арт-лаборатория AnG.

«Как всегда, в санузле хотелось меньше швов и подреза плитки. Сроки поджимали, а задача стояла полностью подготовить квартиру к жизни за полтора месяца, и в наличии как раз оказался крупноформатный матовый (что немаловажно!) керамогранит под мрамор».

Квартира 49 м²: интерьер для сдачи в аренду (фото 19)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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