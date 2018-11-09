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9 ноября 2018

Квартира 55 м² «под сдачу» с элементами советской эпохи

Едва ли не самое популярное требование молодых арендаторов — никакой «бабушкиной» мебели. Хозяева, наоборот, относятся с нежностью к ретро-деталям и не хотят от них избавляться. Как соединить элементы советской эпохи и современные тренды, чтобы угодить всем? Дизайнер Александра Рассказова нашла решение и создала эклектичный интерьер квартиры для сдачи

Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 0)
Диван, Divan.ru. Ковер, ИКЕА. Журнальный столик, Intelligent Design. Кресло, винтаж.
Фото: 
Кристина Никишина
Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 1)
Дизайнер Александра Рассказова
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в панельном доме 1983 года постройки

Метраж: 55 м²

Где находится: г. Москва, район Тропарево-Никулино

Стиль: mid-century с элементами скандинавского стиля

Основная идея проекта: создать современную квартиру с элементами истории для сдачи в аренду

Цветовая гамма: нейтральная с яркими цветовыми акцентами

Автор проекта: дизайнер Александра Рассказова, т. 8 915 392-99-40, design.rasskazova@gmail.com

Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 3)
Вазы, Crate&Barrel. Картина «Турнир в Гарросе», Анатолий Пурлик, галерея Les Oreades. Cкульптура на столе, Наталия Вильвовская, галерея L’Appartement.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА

«Заказчики, зрелая семейная пара, уже давно живут за городом, но к своей первой квартире по-прежнему питают теплые чувства. Они хотели вдохнуть в нее новую жизнь для последующей сдачи в аренду», — говорит автор проекта Александра Рассказова.

Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 5)
Вазы, Retro Nord. Линогравюра Николая Лапшина.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА

«Когда я впервые увидела эту квартиру, она показалась мне тесной и темной, хотелось расширить проемы, впустить как можно больше света и воздуха. Мы сделали небольшую перепланировку, которая не затронула несущих стен: объединили гостиную с прихожей, установив широкий дверной проем с фрамугой, и ванную с санузлом, а также оборудовали гардеробную комнату».

Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 7)
Картину заказчики привезли из Стокгольма. Настенное зеркало, винтаж.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА

«Стены решено было делать светлыми, почти белыми, поскольку это идеальный фон для ярких акцентов в виде предметов мебели, декора и искусства. Мягкий диван горчичного цвета, черно-белый ковер на полу и картина „Турнир в Гарросе“ добавили динамики монохромному пространству гостиной. А винтажный стул из гнутого бука у рабочего стола и „бабушкино“ кресло внесли ту самую нотку ностальгии, столь важную для заказчиков».

Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 9)
Настольная лампа Bestlite, Gubi. Стул, винтаж. Вазы, Bolia и Retro Nord. Рабочий стол и шкафы выполнены на заказ.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА

«Темно-серые фасады шкафов на кухне прекрасно сочетаются с обивкой стульев глубокого винного цвета. Стулья хранились здесь с 1980-х годов, но для проекта прошли полную реставрацию и оделись в изящную бархатистую ткань».

Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 11)
Фрагмент кухни. Гарнитур, ИКЕА. Ваза, Retro Nord.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА
Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 12)
Обеденный стол, Deep House. Стулья, винтаж. Плитка, Vives Ceramica.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА

«Для увеличения площади ванной комнаты мы объединили ее с санузлом и разместили просторную душевую с широкой тумбой под раковину. Строгость и функциональность здесь подчеркнуты сочетанием мелкой черной мозайки на полу и белой квадратной плиткой на стенах с контрастной темной затиркой».

Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 14)
Фрагмент ванной. Вазы из цветного стекла, Retro Nord. Сантехника, Grohe.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА
Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 15)
Тумба с раковиной, ИКЕА. Сантехника, Grohe. Ваза привезена из Стокгольма.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА

«Заказчики хотели сделать гардеробную комнату рядом со спальней. Оставалась достаточно вытянутая комната с ассиметрично расположенным входом. Мы перенесли проем на другую стену, и в итоге спальня получилась более правильной формы, а места хватило для всего необходимого: большой кровати, прикроватных тумб, консоли и кресла. При этом и гардеробная со входом непосредственно из спальни получилась просторной с большим количеством полок, ящиков и секций для одежды».

Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 17)
Прикроватные столики, ИКЕА. Ваза, Retro Nord. Декор, H&M Home.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА
Квартира 55 м² с элементами советской эпохи (фото 18)
Фрагмент спальни. Кровать с подъёмным механизмом, Hoff. Постельное белье, ИКЕА.
Фото: 
КРИСТИНА НИКИШИНА

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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