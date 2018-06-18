Квартира 56,5 м² в старом доме после реконструкции

Жилой дом 1902 года постройки расположен в одном из старейших районов Москвы, в непосредственной близости от Патриарших прудов, в пешей доступности от известных исторических мест, где господствуют интересные архитектурные решения, а фасады зданий выкрашены в приятные, спокойные цвета. Из кухни открывается вид на колокольню Храма Большое Вознесение, где венчался А. С. Пушкин, и усадьбу Долгоруковых-Бобринских. Окна гостиной и спальни выходят в тихий и зеленый двор.

Гостиная. Библиотека сделана на заказ. Краска для стен, Little Greene. Шторы, ICONIC Design. Диван и кресла, Westeny. Ковер Shadows Gold, New Rug. Винтажная настольная лампа, @lamps_50_60_70s. Подушки и декор, Barсelona Design. Плед, @empiredesignagency. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

Фрагмент гостиной. Библиотека сделана на заказ. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в кирпичном доме 1902 года постройки, в 1976 году была произведена реконструкция с заменой перекрытий. Метраж: 56,5 м² (высота потолков 3,30 м) Стиль: неоклассика с элементами скандинавского стиля Основная идея проекта: комфортная квартира в старом московском доме, пропитанная энергетикой места Цветовая гамма: палитра «московской осени»: различные оттенки серого как база для создания акцентов Автор проекта: Наталья Степанова, в 2016 году окончила школу «Детали», до этого получила два высших образования: экономическое и журфак МГУ. Этот проект — дебютный. e-mail: 5959001@mail.ru

По всему периметру квартиры, исключая санузел, проходит потолочный карниз, который объединяет пространство и скрывает крепления для штор. Шторы в гостиной и спальне занимают всю стену, что тоже зрительно расширяет пространство. Люстра, Regenbogen. Межкомнатные двери, «Дориан». Пол из инженерных дубовых досок, Coswick. Ковер Shadows Gold, New Rug. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

Квартира была куплена несколько лет назад, некоторое время она просто стояла, однако в 2017 году новые владельцы решили привести жилье в порядок для последующей сдачи в аренду. «Прежде чем приступить к работе над проектом, я отправилась гулять по близлежащим улицам, чтобы напитаться энергетикой места и почувствовать ритм местной жизни, — рассказывает дизайнер Наталья Степанова. — Я считаю, что не должно быть резкого диссонанса между тем, что человек видит за окном и тем, что находится у него в жилище. Если в пространстве все гармонично, то владелец живет в спокойствии и умиротворении».

Вид из гостиной на кухню. Стены в коридоре и на кухне выкрашены в один цвет, такое решение объединяет и зрительно увеличивает пространства. Люстра, Regenbogen. Межкомнатные двери, «Дориан». Диван, Westeny. Ковер Shadows Gold, New Rug. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

«Я почувствовала, что оптимальный вариант для этого пространства — соединение старого и нового. С одной стороны местоположение отсылает нас к истории, с другой, активный ритм мегаполиса вносит в пространство свои корректировки, которые должны отвечать требованиям современной жизни. Так, например, появился душ в санузле. Поскольку жизнь в мегаполисе очень насыщенная, к тому же популярность спортивного образа жизни набирает обороты, и нужно успевать делать огромное количество дел почти одновременно, оставаясь при этом активным и красивым, то решение в пользу душа дает возможность значительно сократить время на водные процедуры. Если бы позволяло пространство, то, конечно, нашлось бы место и для ванной».

Пол на кухне, в коридоре и даже в ванной выложен одинаковой плиткой, чтобы визуально объединить и расширить пространство, а не дробить его на маленькие части. Керамогранит на полу, "Ева". Плитка на стенах, Equipe. Сантехника, смесители и маленькое зеркало, Burlington. Люстра Regenbogen. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

«Мы отказались от идеи встроенного холодильника-колонны для того, чтобы визуально облегчить конструкцию кухни. Вместо него поставили вниз отдельно холодильник и отдельно морозильную камеру. Небольшой по размерам холодильник, конечно, не предназначен для огромной семьи, но и само жилье не рассчитано для большого количества людей. А для гостей можно заказать еду или пойти в один из ближайших ресторанов».

Кухня, «Мария». Глубина навесных шкафов была увеличена, так как газовая труба в квартире проходит не под прямым углом, а с заметным искривлением. Но в данном случае это «сыграло на руку»: помещение визуально сократилось и приобрело более комфортную квадратную форму. Дополнительную вертикаль создали шкафы, спроектированные под самый потолок. Раскладка на фасадах навесных шкафов перекликается с раскладкой на стекле межкомнатных дверей. Обеденная группа, Julia Grup. Люстра, Regenbogen. Краска для стен, Little Greene. Плитка, Equipe. Напольный керамогранит, «Ева». Чугунные радиаторы Retro Style Viadrus Windsor. Декор, living.su и Barсelona Design. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

«Что может объединить историю и современность? Конечно, природа, ее цикличность! Так родилась идея использовать в проекте краски осени. Это мое любимое время года, особенно в Москве. Потому как город в это время необычайно красив и многолик! Нежный оттенок желтого, в который выкрашены многие фасады домов в центре Москвы, идеально подходит для нашего климата. Природные краски хорошо сочетаются с цветом старинных фасадов и комфортны для восприятия в любую осеннюю погоду: и в дождь, когда небо имеет глубокий серый цвет, и в ясную погоду, когда солнце балует горожан ярким светом. Я решила перенести в квартиру цветовые сочетания, которые видишь, выходя на улицу московской осенью. Таким образом в проект вошли различные оттенки серого, как база для создания акцентов. Также я использовала классическое черно-белое сочетание, а для оживления добавила горчичный и желтый цвета».

В оформлении интерьера использованы постеры с изображением улиц и крыш домов старой Москвы. Постеры печатались в типографии с картин, написанных мастихином. Розетки и выключатели, Berker. Краски для стен, Little Greene. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

«Изначально в квартире были две проходные комнаты, кухня, коридор и раздельный санузел. Межкомнатные двери были несоразмерны потолку и, казалось, сделаны для гномиков. Из-за этого коридор и кухня были невероятно темными и душными. Пространство требовало дневного света и свежего воздуха. После перепланировки комнаты превратились в самостоятельные, изолированные, и появилась межкомнатная дверь между кухней и гостиной, а дверные проемы увеличились, что „добавило“ пространство и сделало квартиру значительное светлее. За счет уменьшения коридора санузел стал больше и образовался чулан для хозяйственных нужд. А для визуального увеличения пространства в коридоре разместили во всю стену зеркало. В санузел заказали зеркальное полотно, которое по стилистике перекликается с зеркалом в коридоре».

Зеркальное панно сделано на заказ. Сантехника и смесители, Burlington. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

«В гостиной появилась библиотека — открытые полки разного формата, соединенные общей задней стенкой. Несмотря на воздушность, конструкция вмещает около 250 книг, но может использоваться и как место для хранения ваз, статуэток и прочих памятных вещей. Но мне хотелось акцентировать внимание именно на живых изданиях в бумажных переплетах, поскольку в наш цифровой век многие уже успели позабыть, как выглядит обыкновенная книга и какие приятные, теплые ощущения она дарит своему владельцу».

Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

Фрагмент гостиной. Стол, Barсelona Design. Пол из инженерных дубовых досок, Coswick. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

«Спальня с одним окном и размерами 5,7 м на 2,9 м была скорее похожа на товарный вагон: такая же вытянутая и узкая. Чтобы сделать пространство более пропорциональным и комфортным, я разделила его на две зоны: собственно место для сна (2/3) и гардеробную (1/3). Для этого из пазогребневых блоков была выстроена стена с проемом такого же размера, что и межкомнатная дверь, ведущая в спальню. Получилось пространство, выстроенное по принципу анфилады. Теперь вход в спальню осуществляется через гардеробную, что, на мой взгляд, удобно и практично. Портал между спальней и гардеробной задекорировали тканью для придания красоты и функциональности».

Вход в спальню проходит через гардероб. Это позволило улучшить пропорции комнаты и получить отдельную вместительную гардеробную. Обои, Aura. Шторы, ICONIC Design. Кровать, BoConcept. Пуф, настольная лампа и прикроватные столики, living.su Декор, Barсelona Design. Текстиль, @empiredesignagency. Люстра, Regenbogen. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ

Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Стиль: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ