Квартира 56,5 м² в старом доме после реконструкции

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Дизайнер Наталья Степанова оформила интерьер квартиры под сдачу
Жилой дом 1902 года постройки расположен в одном из старейших районов Москвы, в непосредственной близости от Патриарших прудов, в пешей доступности от известных исторических мест, где господствуют интересные архитектурные решения, а фасады зданий выкрашены в приятные, спокойные цвета. Из кухни открывается вид на колокольню Храма Большое Вознесение, где венчался А. С. Пушкин, и усадьбу Долгоруковых-Бобринских. Окна гостиной и спальни выходят в тихий и зеленый двор.
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в кирпичном доме 1902 года постройки, в 1976 году была произведена реконструкция с заменой перекрытий.
Метраж: 56,5 м² (высота потолков 3,30 м)
Стиль: неоклассика с элементами скандинавского стиля
Основная идея проекта: комфортная квартира в старом московском доме, пропитанная энергетикой места
Цветовая гамма: палитра «московской осени»: различные оттенки серого как база для создания акцентов
Автор проекта: Наталья Степанова, в 2016 году окончила школу «Детали», до этого получила два высших образования: экономическое и журфак МГУ. Этот проект — дебютный. e-mail: 5959001@mail.ru
Квартира была куплена несколько лет назад, некоторое время она просто стояла, однако в 2017 году новые владельцы решили привести жилье в порядок для последующей сдачи в аренду. «Прежде чем приступить к работе над проектом, я отправилась гулять по близлежащим улицам, чтобы напитаться энергетикой места и почувствовать ритм местной жизни, — рассказывает дизайнер Наталья Степанова. — Я считаю, что не должно быть резкого диссонанса между тем, что человек видит за окном и тем, что находится у него в жилище. Если в пространстве все гармонично, то владелец живет в спокойствии и умиротворении».
«Я почувствовала, что оптимальный вариант для этого пространства — соединение старого и нового. С одной стороны местоположение отсылает нас к истории, с другой, активный ритм мегаполиса вносит в пространство свои корректировки, которые должны отвечать требованиям современной жизни. Так, например, появился душ в санузле. Поскольку жизнь в мегаполисе очень насыщенная, к тому же популярность спортивного образа жизни набирает обороты, и нужно успевать делать огромное количество дел почти одновременно, оставаясь при этом активным и красивым, то решение в пользу душа дает возможность значительно сократить время на водные процедуры. Если бы позволяло пространство, то, конечно, нашлось бы место и для ванной».
«Мы отказались от идеи встроенного холодильника-колонны для того, чтобы визуально облегчить конструкцию кухни. Вместо него поставили вниз отдельно холодильник и отдельно морозильную камеру. Небольшой по размерам холодильник, конечно, не предназначен для огромной семьи, но и само жилье не рассчитано для большого количества людей. А для гостей можно заказать еду или пойти в один из ближайших ресторанов».
«Что может объединить историю и современность? Конечно, природа, ее цикличность! Так родилась идея использовать в проекте краски осени. Это мое любимое время года, особенно в Москве. Потому как город в это время необычайно красив и многолик! Нежный оттенок желтого, в который выкрашены многие фасады домов в центре Москвы, идеально подходит для нашего климата. Природные краски хорошо сочетаются с цветом старинных фасадов и комфортны для восприятия в любую осеннюю погоду: и в дождь, когда небо имеет глубокий серый цвет, и в ясную погоду, когда солнце балует горожан ярким светом. Я решила перенести в квартиру цветовые сочетания, которые видишь, выходя на улицу московской осенью. Таким образом в проект вошли различные оттенки серого, как база для создания акцентов. Также я использовала классическое черно-белое сочетание, а для оживления добавила горчичный и желтый цвета».
«Изначально в квартире были две проходные комнаты, кухня, коридор и раздельный санузел. Межкомнатные двери были несоразмерны потолку и, казалось, сделаны для гномиков. Из-за этого коридор и кухня были невероятно темными и душными. Пространство требовало дневного света и свежего воздуха. После перепланировки комнаты превратились в самостоятельные, изолированные, и появилась межкомнатная дверь между кухней и гостиной, а дверные проемы увеличились, что „добавило“ пространство и сделало квартиру значительное светлее. За счет уменьшения коридора санузел стал больше и образовался чулан для хозяйственных нужд. А для визуального увеличения пространства в коридоре разместили во всю стену зеркало. В санузел заказали зеркальное полотно, которое по стилистике перекликается с зеркалом в коридоре».
«В гостиной появилась библиотека — открытые полки разного формата, соединенные общей задней стенкой. Несмотря на воздушность, конструкция вмещает около 250 книг, но может использоваться и как место для хранения ваз, статуэток и прочих памятных вещей. Но мне хотелось акцентировать внимание именно на живых изданиях в бумажных переплетах, поскольку в наш цифровой век многие уже успели позабыть, как выглядит обыкновенная книга и какие приятные, теплые ощущения она дарит своему владельцу».
«Спальня с одним окном и размерами 5,7 м на 2,9 м была скорее похожа на товарный вагон: такая же вытянутая и узкая. Чтобы сделать пространство более пропорциональным и комфортным, я разделила его на две зоны: собственно место для сна (2/3) и гардеробную (1/3). Для этого из пазогребневых блоков была выстроена стена с проемом такого же размера, что и межкомнатная дверь, ведущая в спальню. Получилось пространство, выстроенное по принципу анфилады. Теперь вход в спальню осуществляется через гардеробную, что, на мой взгляд, удобно и практично. Портал между спальней и гардеробной задекорировали тканью для придания красоты и функциональности».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)