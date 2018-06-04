Ломаная линия: нестандартная планировка квартиры 72 м²

Архитекторы из студии Shkaf Architects построили на 72 м² лабиринт из криволинейных стен, зеркал и перегородок, в котором уместили гостиную, кухню, спальню, кабинет, гардеробную и целых две ванных комнаты

Авторы проекта – Виктория Корнеева и Анна Ахременкова, бюро Shkaf Architects

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в современном многоэтажном доме Метраж: 72,3 м² Место: г. Москва Стиль: современный Основная идея проекта: «создать просторную квартиру со множеством функциональных зон» Цветовая гамма: темно-синий + белый Авторы проекта: бюро Shkaf Architects, www.shkaf-architects.com

Гостиная, объединенная с кухней Фото: Юрий Гришко

Планировка квартира — всегда своеобразный квест для архитектора и декоратора, полоса препятствий. «Нам было очень интересно решать эту головоломку для наших заказчиков — молодой пары», — рассказывает один из авторов проекта архитектор Виктория Корнеева. В распоряжении бюро Shkaf Architects было 72,3 квадратных метра в современном многоквартирном доме на северо-востоке Москвы. Стояло сразу несколько важных задач — визуально расширить пространство, уместить все необходимые функциональные зоны, включая два санузла и отдельную гардеробную, плюс создать модный минималистский интерьер. «Заказчикам хотелось, чтобы несмотря на весь аскетизм, пространство вызывало некий эмоциональный отклик, — говорит архитектор Анна Ахременкова. — „Эмоциональный“ минимализм — так мы между собой и стали называть стиль этой квартиры».

Гостиная, объединенная с кухней Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

План квартиры: 1. Прихожая 2. 1-ая ванная комната 3. Гостиная, совмещенная с кухней 4. Кабинет 5. Спальня 6. Гардеробная 7. 2-ая ванная комната.

В итоге архитекторы решились отказаться от стандартных вариантов планировки и построили в этих стенах лабиринт с криволинейными объемами и преломляющимися под разными углами стенами и перегородками. Очевидный плюс — множество образовавшихся функциональных зон — для отдыха, для хранения вещей, для работы... За каждой стенкой вас ждет новое открытие! Из прихожей можно попасть в гостиную, а можно пройти в кабинет, оттуда — в изолированную спальню или на кухню, из спальни — в ванную или гардеробную. Сложная геометрия комнат делает пространство ярким и необычным, при том, что оно очень практичное.

Коридор Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«В центре квартиры — коридор, который по диагонали делит пространство на две части, — рассказывают архитекторы. — Слева от коридора находится небольшая треугольная гардеробная в прихожей, за ней — мраморная ванная комната. Далее проход в общую комнату, объединяющую гостиную, кухню и столовую».

Кабинет Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

За угловой стеной гостиной спрятана узкая L-образная комната, которая в свою очередь разделена на две части встроенной мебелью: в одной части спланирован лаунж, в другой — кабинет. Стены частично облицованы зеркалами, которые отражают свет, льющийся из окна, и визуально расширяют комнаты.

Фото: ЮРИЙ ГРИШКО Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Справа от коридора в плане обозначена спальня с примыкающей к ней ванной комнатой. За белой перегородкой, которая одновременно является изголовьем кровати, спланирована гардеробная.

Спальня Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Палитра во всей квартире аскетичная под стать интерьеру. Стены покрашены в синий и белый цвета. «Основной цвет — белый. Синий мы использовали как фон, чтобы подчеркнуть сложные формы и объемы, которые здесь повсюду», — объясняют архитекторы.

Спальня Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Ванная комната Фото: ЮРИЙ ГРИШКО Ванная комната Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Что касается так называемой эмоциональной составляющей нашего минимализма, о которой так мечтали владельцы квартиры, нужного эффекта удалось достичь именно за счет сложной геометрии комнат, — говорит Виктория. — Мебель и предметы интерьера, гармонично вписанные в пространство, делают композицию сбалансированной».

Гостиная, объединенная с кухней Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Фрагмент гостиной Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Ванная комната Фото: ЮРИЙ ГРИШКО