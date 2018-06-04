Ломаная линия: нестандартная планировка квартиры 72 м²

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Архитекторы из студии Shkaf Architects построили на 72 м² лабиринт из криволинейных стен, зеркал и перегородок, в котором уместили гостиную, кухню, спальню, кабинет, гардеробную и целых две ванных комнаты
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в современном многоэтажном доме
Метраж: 72,3 м²
Место: г. Москва
Стиль: современный
Основная идея проекта: «создать просторную квартиру со множеством функциональных зон»
Цветовая гамма: темно-синий + белый
Авторы проекта: бюро Shkaf Architects, www.shkaf-architects.com
Планировка квартира — всегда своеобразный квест для архитектора и декоратора, полоса препятствий. «Нам было очень интересно решать эту головоломку для наших заказчиков — молодой пары», — рассказывает один из авторов проекта архитектор Виктория Корнеева. В распоряжении бюро Shkaf Architects было 72,3 квадратных метра в современном многоквартирном доме на северо-востоке Москвы. Стояло сразу несколько важных задач — визуально расширить пространство, уместить все необходимые функциональные зоны, включая два санузла и отдельную гардеробную, плюс создать модный минималистский интерьер. «Заказчикам хотелось, чтобы несмотря на весь аскетизм, пространство вызывало некий эмоциональный отклик, — говорит архитектор Анна Ахременкова. — „Эмоциональный“ минимализм — так мы между собой и стали называть стиль этой квартиры».
В итоге архитекторы решились отказаться от стандартных вариантов планировки и построили в этих стенах лабиринт с криволинейными объемами и преломляющимися под разными углами стенами и перегородками. Очевидный плюс — множество образовавшихся функциональных зон — для отдыха, для хранения вещей, для работы... За каждой стенкой вас ждет новое открытие! Из прихожей можно попасть в гостиную, а можно пройти в кабинет, оттуда — в изолированную спальню или на кухню, из спальни — в ванную или гардеробную. Сложная геометрия комнат делает пространство ярким и необычным, при том, что оно очень практичное.
«В центре квартиры — коридор, который по диагонали делит пространство на две части, — рассказывают архитекторы. — Слева от коридора находится небольшая треугольная гардеробная в прихожей, за ней — мраморная ванная комната. Далее проход в общую комнату, объединяющую гостиную, кухню и столовую».
За угловой стеной гостиной спрятана узкая L-образная комната, которая в свою очередь разделена на две части встроенной мебелью: в одной части спланирован лаунж, в другой — кабинет. Стены частично облицованы зеркалами, которые отражают свет, льющийся из окна, и визуально расширяют комнаты.
Справа от коридора в плане обозначена спальня с примыкающей к ней ванной комнатой. За белой перегородкой, которая одновременно является изголовьем кровати, спланирована гардеробная.
Палитра во всей квартире аскетичная под стать интерьеру. Стены покрашены в синий и белый цвета. «Основной цвет — белый. Синий мы использовали как фон, чтобы подчеркнуть сложные формы и объемы, которые здесь повсюду», — объясняют архитекторы.
«Что касается так называемой эмоциональной составляющей нашего минимализма, о которой так мечтали владельцы квартиры, нужного эффекта удалось достичь именно за счет сложной геометрии комнат, — говорит Виктория. — Мебель и предметы интерьера, гармонично вписанные в пространство, делают композицию сбалансированной».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)