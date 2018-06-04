Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
4 июня 2018

Ломаная линия: нестандартная планировка квартиры 72 м²

Архитекторы из студии Shkaf Architects построили на 72 м² лабиринт из криволинейных стен, зеркал и перегородок, в котором уместили гостиную, кухню, спальню, кабинет, гардеробную и целых две ванных комнаты

Однокомнатная квартира 72 м² в Москве: проект Shkaf Architects (фото 0)
Авторы проекта – Виктория Корнеева и Анна Ахременкова, бюро Shkaf Architects

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в современном многоэтажном доме

Метраж: 72,3  м²

Место: г. Москва

Стиль: современный

Основная идея проекта: «создать просторную квартиру со множеством функциональных зон»

Цветовая гамма: темно-синий + белый

Авторы проекта: бюро Shkaf Architects, www.shkaf-architects.com

Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 0)
Гостиная, объединенная с кухней
Фото: 
Юрий Гришко

Планировка квартира — всегда своеобразный квест для архитектора и декоратора, полоса препятствий. «Нам было очень интересно решать эту головоломку для наших заказчиков — молодой пары», — рассказывает один из авторов проекта архитектор Виктория Корнеева. В распоряжении бюро Shkaf Architects было 72,3 квадратных метра в современном многоквартирном доме на северо-востоке Москвы. Стояло сразу несколько важных задач  — визуально расширить пространство, уместить все необходимые функциональные зоны, включая два санузла и отдельную гардеробную, плюс создать модный минималистский интерьер. «Заказчикам хотелось, чтобы несмотря на весь аскетизм, пространство вызывало некий эмоциональный отклик,  — говорит архитектор Анна Ахременкова. —  „Эмоциональный“ минимализм — так мы между собой и стали называть стиль этой квартиры».

Ломаная линия: нестандартная планировка квартиры 72 м² (фото 4)
Гостиная, объединенная с кухней
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО
Ломаная линия: нестандартная планировка квартиры 72 м² (фото 5)
План квартиры: 1. Прихожая 2. 1-ая ванная комната 3. Гостиная, совмещенная с кухней 4. Кабинет 5. Спальня 6. Гардеробная 7. 2-ая ванная комната.

В итоге архитекторы решились отказаться от стандартных вариантов планировки и построили в этих стенах лабиринт с криволинейными объемами и преломляющимися под разными углами стенами и перегородками. Очевидный плюс — множество образовавшихся функциональных зон — для отдыха, для хранения вещей, для работы... За каждой стенкой вас ждет новое открытие! Из прихожей можно попасть в гостиную, а можно пройти в кабинет, оттуда — в изолированную спальню или на кухню, из спальни — в ванную или гардеробную. Сложная геометрия комнат делает пространство ярким и необычным, при том, что оно очень практичное.

Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 1)
Коридор
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО

«В центре квартиры — коридор, который по диагонали делит пространство на две части, — рассказывают архитекторы. — Слева от коридора находится небольшая треугольная гардеробная в прихожей, за ней — мраморная ванная комната. Далее проход в общую комнату, объединяющую гостиную, кухню и столовую».

Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 7)
Кабинет
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО

За угловой стеной гостиной спрятана узкая L-образная комната, которая в свою очередь разделена на две части встроенной мебелью: в одной части спланирован лаунж, в другой — кабинет. Стены частично облицованы зеркалами, которые отражают свет, льющийся из окна, и визуально расширяют комнаты.

Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 3.1)
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО
Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 3.2)
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО

Справа от коридора в плане обозначена спальня с примыкающей к ней ванной комнатой. За белой перегородкой, которая одновременно является изголовьем кровати, спланирована гардеробная.  

Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 11)
Спальня
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО

Палитра во всей квартире аскетичная под стать интерьеру. Стены покрашены в синий и белый цвета. «Основной цвет — белый. Синий мы использовали как фон, чтобы подчеркнуть сложные формы и объемы, которые здесь повсюду», — объясняют архитекторы.

Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 13)
Спальня
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО
Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 6.1)
Ванная комната
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО
Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 6.2)
Ванная комната
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО

«Что касается так называемой эмоциональной составляющей нашего минимализма, о которой так мечтали владельцы квартиры, нужного эффекта удалось достичь именно за счет сложной геометрии комнат, — говорит Виктория.  — Мебель и предметы интерьера, гармонично вписанные в пространство, делают композицию сбалансированной».

Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 16)
Гостиная, объединенная с кухней
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО
Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 18)
Фрагмент гостиной
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО
Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 20)
Ванная комната
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО
Квартира 72 м²: проект бюро Shkaf Architects (фото 21)
Коридор
Фото: 
ЮРИЙ ГРИШКО

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Россиябелыйсветлыйминималистичныйгород Москва60-120 квмShkaf Architects
Блоги
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
 