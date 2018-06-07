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7 июня 2018

Квартира для студента: 18 м² в Одессе

Внешность бывает обманчива: даже на площади всего 18 м² можно создать функциональное пространство для жилья и учебы, что и продемонстрировала студия Fateeva Design

Квартира 18 м² (фото 0)

Крошечную квартиру площадью всего 17,3 кв. метра в старом здании нынешние владельцы получили в наследство. Не имея понятия, что делать с помещением, хозяева обратились в украинскую творческую мастерскую Fateeva Design. Несмотря на весьма ограниченную площадь, выяснилось, что жилье в самом центре Одессы отлично подходит для долгосрочной аренды студентам, ведь совсем рядом находится колледж.

Квартира 18 м² (фото 2)

Работа с помещением началась с разделения на функциональные зоны. Заказчики хотели выделить достаточно пространства для спальни и рабочего места. Однако необходимо было обеспечить будущего жильца достойной кухней и ванной комнатой. Удивительно, но площади хватило на все, даже на просторный гардероб.

Квартира 18 м² (фото 3.1)
Квартира 18 м² (фото 3.2)

Все функциональные зоны расположены по периметру помещения. L-образный кухонный гарнитур одновременно может играть роль поверхности для приготовления пищи, обеденного и письменного стола. Навесные полки также подходят для хранения кухонного оборудования и принадлежностей для учебы.

Квартира 18 м² (фото 4)

Мобильная тумба под рабочим столом может быть задвинута глубоко в угол, чтобы обеспечить больше места для ног. Дизайнеры позаботились и о пространстве для хранения. Подиум кровати оснащен скрытыми выдвижными ящиками. В прихожей удалось расположить два больших шкафа, при этом задняя стенка одного гардероба выполняет функцию перегородки между прихожей и жилой зоной.

Квартира 18 м² (фото 5)

Для интерьера была выбрана нейтральная цветовая гамма, поэтому мебель не «крадет» и не перетягивает на себя дополнительное пространство. Граница между прихожей и комнатой выделена различными материалами: светлым ламинатом и черной плиткой.

Квартира 18 м² (фото 6.1)
Квартира 18 м² (фото 6.2)
Квартира 18 м² (фото 7)
Квартира 18 м² (фото 8.1)
Квартира 18 м² (фото 8.2)
Квартира для студента: 18 м² в Одессе (фото 13)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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