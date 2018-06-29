Все для одного: квартира-студия 27 м² в Москве

Автор проекта — дизайнер Валя Воинова Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в современном многоэтажном доме Метраж: 27 м² Место: Левобережный район, Химки Стиль: минимализм со скандинавской эстетикой Цветовая гамма: монохром Авторы проекта: дизайнер Валя Воинова, т. +7 916 263-02-02; valyavoinova@gmail.com, Instagram @valya_voinova

Гостиная, объединенная с кухней. Кухонный «остров» сделан на заказ по чертежам дизайнера, шпон ясеня и искусственный камень под бетон. Cтолик, Archpole, березовая фанера, сталь. Стены покрашены, Zoffany Paints, оттенок «Architect’s white». Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Хозяин квартиры — молодой человек, по профессии журналист-телевизионщик — уже на первых встречах рассказал, что смотрит на свое новое жилье как на персональную творческую лабораторию и готов к всяческим экспериментам, лишь бы не в ущерб функциональности, — рассказывает дизайнер Валя Воинова. — Я же восприняла площадку как чистый лист бумаги. И это не только метафора! Полет фантазии, конечно, присутствовал. Но мы были существенно ограничены квадратными метрами, которых здесь всего 27, и сложной формой помещения. Белый цвет пришел к нам на помощь».

Гостиная, объединенная с кухней. Стены и потолок покрашены, Zoffany Paints, оттенок «Architect’s white». Встроенная мебель сделана на заказ. Электрокамин, Dimplex. Ковер, Gan. Cтолик, Archpole, березовая фанера и сталь. Портьеры и римские шторы, индивидуальный пошив, лен. Полы — трехслойная паркетная доска. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«План квартиры мы рисовали совместно с дизайнером Ольгой Хомко, — рассказывает Валя. — Сложность состояла в том, что одна стена идет на скос под резким углом точно от середины квартиры. Неправильную форму помещения нужно было как-то обыграть. Решением стала зеркальная перегородка. Она отделяет санузел и в то же время отражает скошенную стену — с ней единственная жилая комната перестала восприниматься как острый треугольник и теперь кажется гораздо просторнее».

Кухня. Шкафы и "остров" сделаны на заказ по чертежам дизайнера, фасады — крашеный МДФ. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО Фрагмент кухни. Фартук и столешница — искусственный камень под бетон. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Гостиная объединена с кухней. Функциональные зоны разграничивает высокий «остров», спроектированный по чертежам дизайнера. «Конструкция, с одной стороны, представляет собой барную стойку, замыкающую обеденную зону, а с другой — перегородку со встроенными полками и телевизором, отделяющую лаунж, — рассказывает Валя. — Благодаря расположению в центре комнаты в студии появилось удобное круговое движение».

Диван раскладывается в двуспальную кровать. Картина написана спиртовыми чернилами специально для этой квартиры художницей Стасей Херсонской (Stasy Art). Встроенные полки сделаны на заказ по чертежам дизайнера, крашеный МДФ. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Холл «растворен» в жилой зоне. «Когда речь идет о такой крохотной квартире, логично, что функциональные зоны перетекают одна в другую, — рассказывает Валя. — Несмотря на маленькую площадь, нам удалось спланировать большое количество систем хранения. Вся встроенная мебель выполнена по индивидуальным чертежам. Диван-кровать в гостиной раскладывается. В шкаф встроен письменный стол. Таким образом в этой же комнате у нас получилось и полноценное рабочее место, и спальня, и лаунж».

Фрагмент гостиной. Полы – трехслойная паркетная доска. Cтолик, Archpole, березовая фанера и сталь. Бас-гитара, Fender. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО Встроенные панели для радиатора – по чертежам дизайнера, крашеный МДФ. Подоконник, искусственный камень под бетон. Кадки с кактусами, Archpole, бетон. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Первоочередной задачей было визуально расширить пространство, — говорит Валя. — Мы начали с белого цвета стен — сияющий оттенок буквально на глазах „раздвигает“ стены. Пол из выбеленного ясеня тоже светлый. Помогла и зеркальная стена, которая, отражая солнечный свет, фактически взяла на себя функцию дополнительного окна. Мебель подбиралась очень легкая, без массивных силуэтов. Фасады шкафов — тоже белые, минималистские. Чистота палитры подчеркивается графичными элементами: черной окантовкой входной двери, строгими линиями проводов подвесных светильников, вертикалями ручек шкафов, трапециями в основании барных стульев».

Входная дверь, «Стал». Встроенная мебель — по чертежам дизайнера, крашенный МДФ. Зеркальная стена — по чертежам дизайнера. Ковер, Gan, 100% шерсть. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Заказчик на данный момент живет один, поэтому ему вполне достаточно маленькой кухни, — рассказывает дизайнер. — Однако у нее большой потенциал: на ней предусмотрены двухконфорочная плита, СВЧ-печь, мойка, холодильник, встроенный в нижний уровень шкафов, широкая рабочая поверхность. За одним из фасадов скрывается стиральная машина».

Ванная комната. Стены из керамогранита, Tonalite. Зеркало с подсветкой, сделано на заказ. Раковина с тумбой, Laufen. Смеситель, Jacob Delafon. Фото: Юрий Гришко