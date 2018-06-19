Квартира с тремя террасами в Самаре

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Современная квартира для семьи с двумя дочками и сыном-футболистом – проект «Архитектурной мастерской Т&Т»
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в современном доме
Метраж: 270 м² и три террасы по 25 м², примыкающие к гостиной, гардеробной и спальне
Место: Самара
Стиль: современный, функциональный, модернизм
Основная идея проекта: создание комфортного пространства для жизни, пронизанного воздухом и светом
Цветовая гамма: ахроматическая гостиная, мягкая цветовая гамма жилых комнат и ярко-зеленый цвет футбольного газона в детской мальчика
Авторы проекта: «Архитектурная мастерская Т&Т», www.archtim.ru
Парадный масштаб главного пространства квартиры — объединенной гостиной, столовой и кухни, подчеркивает витражное остекление выхода на террасу. Отсюда открывается великолепный вид на город и заволжские дали. Именно это ощущение простора стало главным фокусом внимания архитекторов Светланы Запрягаевой и Сергея Тимченко. «Планировочное решение подчинено идее функционального использования пространства для жизни большой семьи, при этом продумано таким образом, чтобы сохранить ощущение свободы и перспективы», — говорят они. Единое пространство гостиной, столовой и кухни в трех направлениях связано с главной спальней, зоной старшей дочери и двумя детскими. Помимо основных помещений в квартире четыре санузла, сауна, две гардеробные и две кладовые комнаты.
Квартира занимает отдельный этаж террасного дома, поэтому вход в жилую зону начинается прямо от лифта. «Оформление квартиры началось с оформления лифтового холла, — говорят архитекторы. — Проект разрабатывался для семьи из пяти человек: двое взрослых, две девочки и мальчик-футболист. Но пожелание к интерьеру было всего одно. „Сделайте мне хороший интерьер“ — столь лаконичная формулировка заказчика окрыляла и одновременно накладывала большую ответственность».
«Мы сделали ставку на красоту натуральных материалов и лаконичное наполнение, выбрав из предметов обстановки только самое необходимое. Взгляд ведет зрителя по пространству и останавливает в местах эмоциональных акцентов, — говорят архитекторы. — Мы спроектировали эстетическое путешествие по традиционным квартирным маршрутам, заранее предусмотрев паузы и остановки для того, чтобы полюбоваться перспективами интерьера, ощутить теплоту и фактуру материалов. Шесть различных видов камня будто соревнуются между собой в красоте природной графики и цвета. Тик в санузлах и на террасах оттеняет светлую плоскость клена, занявшего всю площадь квартиры, за исключением прихожей».
«Из окон открывается невероятный красоты вид на Волгу и национальный парк с заповедником, возникает ощущение полета и легкости — это ощущение мы постарались перенести в оформление кухни-столовой-гостиной. Главными принципами оформления этого интерьера стали минимум декора, максимум света, перетекаемость пространства и природная красота материалов. Если говорить об отдельных предметах, то самые необычные здесь обеденный стол на швеллерах, стеллаж из арматуры и журнальный стол из цемента, это трио обозначает сферу деятельности клиента. Камин сделан на заказ по нашим эскизам и выполняет сразу несколько функций: структурирует пространство, отделяя коридор от гостиной, служит полкой под вазы с цветами и создает уют живого огня».
«Мы понимали, что до подбора предметов искусства можем и не добраться, — продолжают авторы проекта. — Поэтому решили наполнить интерьер „абстрактными полотнами“ из натурального камня. В гостиной это итальянский мрамор Breccia Capraiа. Камень имеет характерный графический рисунок. Если смотреть издалека, то это невероятной красоты монохромный рисунок, вблизи — спокойная мягкая живопись различных цветов, в которой практически нет серого цвета и есть множество сложных оттенков зеленого, фиолетового и охристого. Не менее интересна отделка из вулканического камня туликиви в прихожей, в комнате старшей девочки — панели из дерева сукупира, изумительной выделки кожа на кровати Alivar и диване Arketipo, ткани на кроватях в детских Ivano Redaelli и мягкая алькантара на диванах Ligne Roset в детских».
«В отделке главной ванной комнаты использован турецкий мрамор OlimpicoStriato. Нас поразила его природная геометрия, рисунок не отклоняется ни на миллиметр. Полосы спускаются со стены, где расположена дверь, скользят по полу и поднимаются на стену с зеркалом и раковиной, полностью сохраняя свой рисунок, очерчивая пространство словно скобой».
«Спальня родителей обособлена от детских и отделена от них пространством гостиной. Помимо непосредственно спальни эта приватная зона включает в себя ванную комнату с окном, изолированную террасу с шезлонгами и гардеробную. На контрасте с гостиной спальню захотелось сделать очень камерной и уютной. И поскольку одна стена в спальне была витражной, было принято решение выполнить ее в укутывающем глубоком темном синем цвете».
«В целом квартира полна ощущения покоя, тепла и спокойствия, оно просто разлито по пространству, — заключают авторы проекта. — Такое чувство возникает благодаря кристалльной ясности архитектурных форм. Никаких декоративных излишеств — природные материалы работают лучше любых украшений! Здесь ощущаешь себя плывущим внутри прозрачного кристалла по волнам то ли реки, то ли воздуха. Огромные стекла витражей и перегородок, невесомая графика конструктивных элементов и световых линий, свободно переливающиеся друг в друга внутренние объемы и внешняя среда, создают оптический эффект парения между мечтой и реальностью». «Архитектурная мастерская Т&Т», www.archtim.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)