Квартира с тремя террасами в Самаре

Гостиная. Диван и кресло Auto-Reverse от Arketipo. Журнальный стол Isola от Arketipo. Над обеденным столом и кухонным островом – подвесные светильники Nafir от Axolight. Светильники на переднем плане - I Lucci Argentati от Terzani. Архитектурная световая система The Running Magnet 2.0 от Flos. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Архитекторы Светлана Запрягаева и Сергей Тимченко, «Архитектурная мастерская Т&Т» Фото: Сергей Красюк

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в современном доме Метраж: 270 м² и три террасы по 25 м², примыкающие к гостиной, гардеробной и спальне Место: Самара Стиль: современный, функциональный, модернизм Основная идея проекта: создание комфортного пространства для жизни, пронизанного воздухом и светом Цветовая гамма: ахроматическая гостиная, мягкая цветовая гамма жилых комнат и ярко-зеленый цвет футбольного газона в детской мальчика Авторы проекта: «Архитектурная мастерская Т&Т», www.archtim.ru

Кухня, MK Cucine. Стены облицованы мрамором Breccia Capraia, чей природный рисунок в виде «крыльев каменной птицы», по замыслу авторов проекта, вызывает ассоциации со свободным полетом над рекой. Пространство структурируют линии световых архитектурных систем от Flos. Ритм задают вкрапления черных элементов, розетки из сланца и вентрешетки. Барные стулья, KFF. Подвесные светильники Nafir от Axolight. Фото: Сергей Красюк

Парадный масштаб главного пространства квартиры — объединенной гостиной, столовой и кухни, подчеркивает витражное остекление выхода на террасу. Отсюда открывается великолепный вид на город и заволжские дали. Именно это ощущение простора стало главным фокусом внимания архитекторов Светланы Запрягаевой и Сергея Тимченко. «Планировочное решение подчинено идее функционального использования пространства для жизни большой семьи, при этом продумано таким образом, чтобы сохранить ощущение свободы и перспективы», — говорят они. Единое пространство гостиной, столовой и кухни в трех направлениях связано с главной спальней, зоной старшей дочери и двумя детскими. Помимо основных помещений в квартире четыре санузла, сауна, две гардеробные и две кладовые комнаты.

Стены облицованы мрамором Breccia Capraia. Стеклянная откатная перегородка, MWE, с черным стеклом. Фото: запрягаева светлана Архитектурная световая система The Running Magnet 2.0 от Flos. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА

Квартира занимает отдельный этаж террасного дома, поэтому вход в жилую зону начинается прямо от лифта. «Оформление квартиры началось с оформления лифтового холла, — говорят архитекторы. — Проект разрабатывался для семьи из пяти человек: двое взрослых, две девочки и мальчик-футболист. Но пожелание к интерьеру было всего одно. „Сделайте мне хороший интерьер“ — столь лаконичная формулировка заказчика окрыляла и одновременно накладывала большую ответственность».

Кухня, MK Cucine. Стены облицованы мрамором Breccia Capraia. Встроенная потолочная подсветка The Running Magnet 2.0 от Flos. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА

«Мы сделали ставку на красоту натуральных материалов и лаконичное наполнение, выбрав из предметов обстановки только самое необходимое. Взгляд ведет зрителя по пространству и останавливает в местах эмоциональных акцентов, — говорят архитекторы. — Мы спроектировали эстетическое путешествие по традиционным квартирным маршрутам, заранее предусмотрев паузы и остановки для того, чтобы полюбоваться перспективами интерьера, ощутить теплоту и фактуру материалов. Шесть различных видов камня будто соревнуются между собой в красоте природной графики и цвета. Тик в санузлах и на террасах оттеняет светлую плоскость клена, занявшего всю площадь квартиры, за исключением прихожей».

Стол Sigma Drive от Сattelan Italia. Над ним – подвесные светильники Nafir от Axolight. Стулья Maverick от KFF. Стены облицованы мрамором Breccia Capraia, дощатый пол из клена добавляет комнатам теплоты. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА

«Из окон открывается невероятный красоты вид на Волгу и национальный парк с заповедником, возникает ощущение полета и легкости — это ощущение мы постарались перенести в оформление кухни-столовой-гостиной. Главными принципами оформления этого интерьера стали минимум декора, максимум света, перетекаемость пространства и природная красота материалов. Если говорить об отдельных предметах, то самые необычные здесь обеденный стол на швеллерах, стеллаж из арматуры и журнальный стол из цемента, это трио обозначает сферу деятельности клиента. Камин сделан на заказ по нашим эскизам и выполняет сразу несколько функций: структурирует пространство, отделяя коридор от гостиной, служит полкой под вазы с цветами и создает уют живого огня».

Камин сделан по эскизам архитекторов из мрамора Emperador. Металлический стеллаж LadyBird от Arketipo. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА Камин сделан по эскизам архитекторов из мрамора Emperador. Металлический стеллаж LadyBird от Arketipo. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА

«Мы понимали, что до подбора предметов искусства можем и не добраться, — продолжают авторы проекта. — Поэтому решили наполнить интерьер „абстрактными полотнами“ из натурального камня. В гостиной это итальянский мрамор Breccia Capraiа. Камень имеет характерный графический рисунок. Если смотреть издалека, то это невероятной красоты монохромный рисунок, вблизи — спокойная мягкая живопись различных цветов, в которой практически нет серого цвета и есть множество сложных оттенков зеленого, фиолетового и охристого. Не менее интересна отделка из вулканического камня туликиви в прихожей, в комнате старшей девочки — панели из дерева сукупира, изумительной выделки кожа на кровати Alivar и диване Arketipo, ткани на кроватях в детских Ivano Redaelli и мягкая алькантара на диванах Ligne Roset в детских».

Стены облицованы итальянским мрамором Breccia Capraia. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА

«В отделке главной ванной комнаты использован турецкий мрамор OlimpicoStriato. Нас поразила его природная геометрия, рисунок не отклоняется ни на миллиметр. Полосы спускаются со стены, где расположена дверь, скользят по полу и поднимаются на стену с зеркалом и раковиной, полностью сохраняя свой рисунок, очерчивая пространство словно скобой».

Ванная комната при спальне. Раковина, Keuco. Светильники, Flos и Schmitz. В отделке использован итальянский мрамор Statuarietto и тик. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА Основная ванная включает в себя сауну и душевую, расположена рядом с детскими. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА

Идея сделать в квартире сауну возникла у хозяев уже на этапе реализации проекта, когда все стены были возведены, выполнена система вентиляции, смонтирован потолок и начата отделка стен ванных комнат. Казалось бы, невыполнимая задача, но все удалось реализовать. Фото: ЗАПРЯГАЕВА СВЕТЛАНА

«Спальня родителей обособлена от детских и отделена от них пространством гостиной. Помимо непосредственно спальни эта приватная зона включает в себя ванную комнату с окном, изолированную террасу с шезлонгами и гардеробную. На контрасте с гостиной спальню захотелось сделать очень камерной и уютной. И поскольку одна стена в спальне была витражной, было принято решение выполнить ее в укутывающем глубоком темном синем цвете».

Спальня. Кровать Suite от Alivar. Комоды Skin от Alivar. Портьеры – английская ткань из коллекции Astratto от Black Edition. На комоде – работа Pink Cadillac фотохудожника Gene Laurents. Краска, Little Greene. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

«В целом квартира полна ощущения покоя, тепла и спокойствия, оно просто разлито по пространству, — заключают авторы проекта. — Такое чувство возникает благодаря кристалльной ясности архитектурных форм. Никаких декоративных излишеств — природные материалы работают лучше любых украшений! Здесь ощущаешь себя плывущим внутри прозрачного кристалла по волнам то ли реки, то ли воздуха. Огромные стекла витражей и перегородок, невесомая графика конструктивных элементов и световых линий, свободно переливающиеся друг в друга внутренние объемы и внешняя среда, создают оптический эффект парения между мечтой и реальностью». «Архитектурная мастерская Т&Т», www.archtim.ru

Детская мальчика. Колористика и текстильное оформление интерьера отражает увлечение хозяина футболом и живописью. Система модульной трансформируемой мебели выбиралась исходя из возможности пинать по ней мячом, с тем же учетом выбраны и светильники на потолке. Мебель IQ от Erba. Светильники, Fabbian. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК