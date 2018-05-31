Квартира в классическом стиле на Чистых прудах: проект Дарьи Руссу

Классический стиль интерьера определила сама квартира – двухэтажная, с пятиметровыми потолками, расположенная в самом центре Москвы. О том, как проходила работа, рассказывает автор проекта дизайнер Дарья Руссу.

В гостиной, как и во всех комнатах на втором этаже квартиры, высота потолков около пяти метров, дверные проемы высотой три метра. Люстра Adrianna и бра Irving, все – Ralph Lauren Home. Диван Martin, Black Tie. Стеллажи сделаны на заказ. Ковер, Kutuzovskiy interiors. Фото: Михаил Лоскутов

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в старом доме Метраж: 290 м² Стиль: эклектика с элементами французской классики и американской буржуазности Цветовая гамма: нейтральные бежевые, карамельные, сливочные оттенки с вкраплениями голубого, бирюзового и зеленого Авторы проекта: студия «МАМАдизайн», дизайнер и декоратор Дарья Руссу

Столовая на втором этаже. Стулья, Moissonnier, сиденья и лицевые стороны спинок обиты тканями от Mis En Demeure, тыльные стороны спинок в ткани Velours Massimo от Nobilis. Ковер, Kutuzovskiy interiors. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Раздвижные двери сделаны на заказ. Стол с балюстрадными ножками «Чатсворф», Home Сoncept. Стулья с фигурными спинками Florence, Mis en Demeure (Kutuzovskiy interiors). Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Этот проект — тот случай, когда „положение обязывало“, — рассказывает декоратор Дарья Руссу. — Старый дом на Чистых прудах требовал уважительного отношения к архитектуре и местоположению дома. Это определило не только стилистику интерьера, но и выбор материалов. Не случайно здесь появились роскошные хрустальные люстры, пол из массивной инженерной доски, стеновые панели буазери, которые мы сделали совместно с мастерами парижской студии Concept Design/Marc Dalle. Они же выполнили все двери и большую часть встроенной мебели».

Столовая на втором этаже. Буфет и люстра были в квартире еще до ремонта. Стулья, Moissonnier, обиты тканями от Mis En Demeure и Nobilis. Подоконники из мрамора Bianco Perlino. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Исторически здесь было две квартиры, которые объединили с помощью лестницы. Первая занимала нижний этаж — с годами он превратился в чуть углубленный в землю цокольный уровень, вторая квартира — прямо над ним».

Обеденный стол с балюстрадными ножками «Чатсворф», Home Сoncept. Ковер, Kutuzovskiy interiors. Стулья с фигурными спинками Florence, Mis en Demeure. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Первый этаж имеет высоту потолков около трех метров. Здесь расположился бар, гардеробная хозяйки, мужской кабинет, ванная комната и постирочная. При этом парадный второй этаж с пятиметровыми потолками и трехметровыми дверными проемами отведен под гостиную, кухню-столовую, спальню и детскую. За счет большой высоты потолков в комнатах удалось выстроить антресоли. В спальне на антресоли разместился гардероб хозяина, а в детской — дополнительная игровая».

Кухня, La Cornue. Фартук выложен плиткой из серии Neri, Adex. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Заказчики — молодая пара с дочкой, активно участвовали в работе над проектом и еще в самом начале работ знали, что хотят получить в конце. Мы вместе тщательно контролировали все этапы работы, уделяя внимание каждому шву, каждой плиточке, каждому стыку. А подбор декора хозяйка полностью взяла в свои руки».

Коридор на втором этаже. Консоль – наследие предыдущего интерьера. На стене – картина Алексея Бегака. Пол из инженерной доски, «Хороший пол». Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Отделка стен панелями буазери и авторские изделия, выполненные на заказ французскими и итальянскими мастерами, не бросаются в глаза, но составляют сильный костяк этого интерьера, — продолжает Дарья. — Все чертежи мебельщики делали вручную, к каждой детали подходили очень внимательно, и результат получился потрясающим».

Мебель в спальне на втором этаже сохранилась от предыдущего интерьера. Стены декорированы панелями буазери, выполненными мастерами из парижской студии Concept Design/Marc Dalle. Краска, Little Greene. Подоконники из мрамора Bianco Perlino. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Особого внимания заслуживают гипсовые карнизы в столовой и гостиной, которые достигают 50 сантиметров в высоту. Гипс, который согласно технологии монтировали еще слегка сырым, был очень тяжелым, и каждый отрезок с трудом поднимали на высоту пять метров двое мужчин. Но результат стоил того! При такой высоте потолка, высокий карниз великолепно смотрится снизу».

Старые стены из кирпича с металлическими стяжками сохранили в первозданном виде, но преобразили путем художественной покраски. Батареи менять не стали, просто покрасили. Деревянные окна, Bayerwaldstudio. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Стены декорированы панелями буазери. Краска, Little Greene. Розетки и выключатели, Meljac, Leyden by Tesli. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Однако пространство с высокими потолками — это не только красота, но и опасность получить эффект комнаты-колодца, — замечает Дарья. — Именно из этих соображений во время предыдущего ремонта потолок в квартире был сильно занижен. К счастью, нам удалось уговорить клиентов максимально поднять потолки. В итоге все остались довольны. Главные помещения получились настолько просторными и уютными, что из них не хочется уходить».

Главная ванная. Сантехника и напольное зеркало, Devon & Devon. Отделка стен – микроцемент и керамические стеновые панели Élysées Boiserie от Devon & Devon. Напольная плитка, Original Style. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Гардеробная хозяйки расположена на цокольном этаже. Мебель сделана на заказ в парижской мастерской Concept Design/Marc Dalle. Гипсовые карнизы, лепная мастерская «Петергоф». Люстра Jacqueline, Circa Lighting. Стул, Moissonnier. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«В главной ванной под руководством Александры Ярмольник сделали витражное окно, выходящее на межэтажную лестницу внутри квартиры. Заказчики немного боялись, что с лестницы все будет видно. Но витраж замаскировал все происходящее внутри и привнес в помещение мягкий естественный свет от окон в лестничном холле».

Детская на втором этаже. Пол из инженерной доски, «Хороший пол». Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Фрагмент детской. Деревянные окна, Bayerwaldstudio. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«В расположенном на первом этаже баре мы раскрыли ранее зашитые сводчатые кирпичные потолки. При этом кирпич во всех помещениях не просто красили в белый цвет. После однотонной покраски художники искусственно старили поверхность, чтобы она не выглядела стерильной. Таким же образом мы поступили с новыми гипсовыми карнизами в парадных комнатах на втором этаже. Благодаря чему они смотрятся так, будто были здесь со времен строительства дома. И, надеюсь, останутся навсегда». www.mama-design.org, www.dariarussu.ru

Бар на цокольном этаже. Светильники, Aldo Bernardi. Мебель сделана на заказ в мастерской Concept Design/Marc Dalle. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Мужская гардеробная расположена на антресоли при спальне на втором этаже. Мебель сделана на заказ в Concept Design/Marc Dalle. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Санузел на втором этаже. Отделка стен: микроцемент и керамическая плитка Lambris, Devon&Devon. Раковина Cambridge и ретро-консоль Angel, все – Devon&Devon. Светильник, Visual Comfort. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ В постирочной на первом этаже – кухонная мебель, ИКЕА, со столешницей из кварцевого агломерата. Фартук выложен плиткой из серии Neri, Adex. Раковина, Galassia. Техника, Miele. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Ремонт в старом доме не обходится без интересных находок. В нашем случае это был огромный валун, обнаруженный во время демонтажа лестницы на первом этаже здания. Даже не знаю, сколько он здесь пролежал».