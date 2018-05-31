Квартира в классическом стиле на Чистых прудах: проект Дарьи Руссу

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Классический стиль интерьера определила сама квартира – двухэтажная, с пятиметровыми потолками, расположенная в самом центре Москвы. О том, как проходила работа, рассказывает автор проекта дизайнер Дарья Руссу.
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в старом доме
Метраж: 290 м²
Стиль: эклектика с элементами французской классики и американской буржуазности
Цветовая гамма: нейтральные бежевые, карамельные, сливочные оттенки с вкраплениями голубого, бирюзового и зеленого
Авторы проекта: студия «МАМАдизайн», дизайнер и декоратор Дарья Руссу
«Этот проект — тот случай, когда „положение обязывало“, — рассказывает декоратор Дарья Руссу. — Старый дом на Чистых прудах требовал уважительного отношения к архитектуре и местоположению дома. Это определило не только стилистику интерьера, но и выбор материалов. Не случайно здесь появились роскошные хрустальные люстры, пол из массивной инженерной доски, стеновые панели буазери, которые мы сделали совместно с мастерами парижской студии Concept Design/Marc Dalle. Они же выполнили все двери и большую часть встроенной мебели».
«Исторически здесь было две квартиры, которые объединили с помощью лестницы. Первая занимала нижний этаж — с годами он превратился в чуть углубленный в землю цокольный уровень, вторая квартира — прямо над ним».
«Первый этаж имеет высоту потолков около трех метров. Здесь расположился бар, гардеробная хозяйки, мужской кабинет, ванная комната и постирочная. При этом парадный второй этаж с пятиметровыми потолками и трехметровыми дверными проемами отведен под гостиную, кухню-столовую, спальню и детскую. За счет большой высоты потолков в комнатах удалось выстроить антресоли. В спальне на антресоли разместился гардероб хозяина, а в детской — дополнительная игровая».
«Заказчики — молодая пара с дочкой, активно участвовали в работе над проектом и еще в самом начале работ знали, что хотят получить в конце. Мы вместе тщательно контролировали все этапы работы, уделяя внимание каждому шву, каждой плиточке, каждому стыку. А подбор декора хозяйка полностью взяла в свои руки».
«Отделка стен панелями буазери и авторские изделия, выполненные на заказ французскими и итальянскими мастерами, не бросаются в глаза, но составляют сильный костяк этого интерьера, — продолжает Дарья. — Все чертежи мебельщики делали вручную, к каждой детали подходили очень внимательно, и результат получился потрясающим».
«Особого внимания заслуживают гипсовые карнизы в столовой и гостиной, которые достигают 50 сантиметров в высоту. Гипс, который согласно технологии монтировали еще слегка сырым, был очень тяжелым, и каждый отрезок с трудом поднимали на высоту пять метров двое мужчин. Но результат стоил того! При такой высоте потолка, высокий карниз великолепно смотрится снизу».
«Однако пространство с высокими потолками — это не только красота, но и опасность получить эффект комнаты-колодца, — замечает Дарья. — Именно из этих соображений во время предыдущего ремонта потолок в квартире был сильно занижен. К счастью, нам удалось уговорить клиентов максимально поднять потолки. В итоге все остались довольны. Главные помещения получились настолько просторными и уютными, что из них не хочется уходить».
«В главной ванной под руководством Александры Ярмольник сделали витражное окно, выходящее на межэтажную лестницу внутри квартиры. Заказчики немного боялись, что с лестницы все будет видно. Но витраж замаскировал все происходящее внутри и привнес в помещение мягкий естественный свет от окон в лестничном холле».
«В расположенном на первом этаже баре мы раскрыли ранее зашитые сводчатые кирпичные потолки. При этом кирпич во всех помещениях не просто красили в белый цвет. После однотонной покраски художники искусственно старили поверхность, чтобы она не выглядела стерильной. Таким же образом мы поступили с новыми гипсовыми карнизами в парадных комнатах на втором этаже. Благодаря чему они смотрятся так, будто были здесь со времен строительства дома. И, надеюсь, останутся навсегда». www.mama-design.org, www.dariarussu.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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