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26 октября 2018

33 м² для двоих: маленькая квартира в Петербурге

Как создать спокойный, функциональный и лаконичный интерьер в рамках ограниченного бюджета? — Отвечают дизайнеры Светлана и Иван Мельниковы

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 0)
Гостиная. Винтажное кресло, Workshop KAMORKA. Столики, мастерская «Tpyка». Ковер, Zara Home. Чехлы на подушки, Zara Home и H&M Home. Шкаф, диван, шторы, ИКЕА.
Фото: 
Иван Мельников
33 м² для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 1)
Дизайнер Светлана Мельникова.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в многоэтажном доме

Метраж: 33 м²

Где находится: г. Санкт-Петербург

Стиль: современный с нотками 1960-х

Основная идея проекта: создать спокойный, уютный и функциональный интерьер в рамках небольшого бюджета

Цветовая гамма: нейтральные пастельные оттенки

Авторы проекта: дизайнеры Светлана и Иван Мельниковы, т. +7 950 042-17-52, Instagram @melnikova.design,

melnikova_geo@mail.ru

Декоратор Наталья Виннер, т. +7 921 931-68-75, Instagram @natawinner_decorator

«Нашими заказчиками в этот раз была семейная пара, которая любит путешествия, книги, искусство, словом, ни в чем не отстает от молодежи, — рассказывает дизайнер Светлана Мельникова. —  Большую часть года они проводят на Валдае, а в Петербург приезжают в гости к сыну. Квартиру приобрели по соседству с ним. После ремонта планировалось первое время сдавать жилье в аренду. Поэтому основным пожеланием было создать современный интерьер, который бы не смутил потенциальных квартиросъемщиков, светлый и уютный, и главное — вписаться к небольшой бюджет не в ущерб красоте».

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 3)
Спальня. Прикроватный столик, мастерская «Tpyка». Настольная лампа, ИКЕА. Чехлы на подушки, Zara Home и H&M Home. Шведские обои.
Фото: 
Иван Мельников

«Вдохновением в работе над проектом для нас послужило Балтийское побережье с его бескрайними песчаными пляжами, живописным разнотравьем и соснами, — рассказывает Светлана. —  Собственно, цвета здесь в основном теплые, от светло-песочного до насыщенного янтарного. Присутствуют и холодные оттенки моря и неба. При этом интерьер не лишен ярких акцентов. Сочные пятна „переходят“ с текстиля на мозаику, с мозаики на картины, с картин на керамику и вазы».

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 4.1)
Кухня. Стол, стул, шкаф, шторы, ИКЕА. Подвесной светильник Carmina, Дания, Søren Ravn Christensen, Anders Klem.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 4.2)
Фрагмент кухни.
Фото: 
Иван Мельников

«На 33 кв м требовалось уместить, во-первых, уютную, желательно изолированную спальню, во-вторых, светлую гостиную, в-втретьих, предусмотреть достаточное количество стеллажей (в семье большая библиотека!), и наконец, спланировать вместительные системы хранения, — рассказывает дизайнер Иван Мельников. — Сначала задача казалась невыполнимой, но в итоге в гостиной даже появился мини-кабинет».

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 5)
Кухня. Стол, стулья – ИКЕА. Мозаика на фартуке Dune Princess D541, Испания. Подвесной светильник Carmina, Дания.
Фото: 
Иван Мельников

«Когда я впервые переступила порог этой квартиры, у меня сложилось ощущение невероятной тесноты, — рассказывает Светлана. — Узкий коридор, небольшая кухня 8 кв м, комната всего 15 кв м и низкие потолки. Среди этих минусов всего два плюса — наличие двух широких окон в комнате и завораживающий вид на небо — квартира находится на пятнадцатом этаже».

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 6)
Проход на кухню. Винтажное кресло, Workshop KAMORKA. Винтажный комод, магазин Please Sit Down. Ваза 1970-х годов, Польша, магазин MaisonOsin. Шкаф, стул, ИКЕА. Картина «Весна», художник Анастасия Ковалева.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 7)
Кухня. Стол, стулья, ИКЕА. Подвесной светильник Carmina, Дания, дизайн Soren Ravn Christensen и Anders Klem. Чайный сервиз, магазин домашнего декора ComeHome.
Фото: 
Иван Мельников

Стены было решено сделать светлыми, как в скандинавских квартирах.

«Одну из стен в гостиной оклеили шведскими обоями с растительным ненавязчивым орнаментом, — рассказывает Иван. — Этот же рисунок с изображением полевых трав можно заметить фрагментарно на стене в спальне, но уже в другом цвете. Прием позволил избежать монотонности. При этом он служит спокойным фоном, не дробя композицию, а наоборот, объединяя пространство, приводя его к общей цельной картине».

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 8.1)
Гостиная. Столик, мастерская «Tpyка». Ковер, Zara Home. Чехлы на подушки, Zara Home и H&M Home. Диван, ИКЕА.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 8.2)
Фрагмент спальни. Шкаф, штора, ИКЕА. Корзина, Zara Home.
Фото: 
Иван Мельников

«Чтобы визуально расширить гостиную, напротив двери с выходом на балкон мы монтировали высокое зеркало, — рассказывает Светлана. — Оно придает комнате большей глубины, при этом в нем дополнительно отражается дневной свет».

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 9)
Фрагмент кухни. Мозаика в облицовке фартука Dune Princess D541, Испания. Ваза 1970-х годов, Польша, магазин MaisonOsin. Бирюзовая тарелка, магазин керамики «Нежно».
Фото: 
Иван Мельников

«На кухне изначально планировалось делать матовый стеклянный окрашенный фартук, но на производстве возникли технические сложности и нам сообщили, что заказ придется ждать два месяца, — рассказывает Иван. —  Тогда мы нашли эту чудесную мозаику, своим цветом напоминающую янтарь балтийских берегов».

«Обратите внимание на светильник на кухне — красивый и изящный подвес по эскизам датских дизайнеров парит над столом словно облачко, — рассказывает Светлана. —  Мы изучили историю этой модели. Вдохновением для авторов послужили песчаные дюны. Плитка в ванной тоже вписывается в общую концепцию — она вызывает ассоциации с барханчиками на песке».

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 10)
Подвесной светильник Carmina, Дания. Штора, ИКЕА.
Фото: 
Иван Мельников

«В квартире много необычных предметов с историей, — рассказывает Иван. — Нам удалось смешать стиль и предметы 1960-х годов с современными. Даже графика художников 1960-х в новом окружении заиграла по-новому. Самая, наверное, любопытная деталь обстановки — трюмо советских времен, которое у нас превратилось в эффектный комод».

33 м² для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 18)
Cпальня.
Фото: 
ИВАН МЕЛЬНИКОВ

«Этот проект для нас особенный еще и потому, что в процессе работы мы с супругом во второй раз стали родителями, — рассказывает Светлана. —  На финальном этапе нам очень помогла декоратор Наталья Виннер, присоединившаяся к нашей дружной команде. Самое интересное, что увидев результат, заказчики передумали сдавать квартиру, отметив, что интерьер словно их отражение. Настолько комфортно они себя ощущают в этих стенах!»

33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 11.1)
Прикроватный столик, мастерская «Tpyка». Лампа, ИКЕА.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 11.2)
Винтажный комод, магазин Please Sit Down.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 12)
Стул, магазин винтажной мебели Please Sit Down. Диван, шкаф, настольная лампа, ИКЕА.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 13)
Винтажный комод, магазин Please Sit Down. Винтажная ваза, Польша, магазин MaisonOsin. Розовая вазочка, магазин керамики «Нежно». Зеркало, Zara Home. Шведские обои.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 14)
Лампа, ИКЕА. Ваза в горошек, магазин домашнего декора ComeHome. Керамический графин, магазин керамики «Нежно».
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 15)
Гостиная. Столики, мастерская «Tpyка». Чайный сервиз, магазин домашнего декора ComeHome. Картина «Мысли о тебе», художник Анастасия Ковалева.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 16.1)
Прихожая. Винтажный комод, магазин Please Sit Down. Ваза, магазин керамики «Нежно». Зеркало, Zara Home.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 16.2)
Фрагмент гостиной. Ковер, Zara Home.
Фото: 
Иван Мельников
33 квадратных метра для счастья: маленькая квартира в Петербурге (фото 17)
Ванная комната. На стене - мраморная мозаика. Керамическая плитка, Venis Old.
Фото: 
Иван Мельников

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
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