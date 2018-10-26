33 м² для двоих: маленькая квартира в Петербурге

Гостиная. Винтажное кресло, Workshop KAMORKA. Столики, мастерская «Tpyка». Ковер, Zara Home. Чехлы на подушки, Zara Home и H&M Home. Шкаф, диван, шторы, ИКЕА. Фото: Иван Мельников

Дизайнер Светлана Мельникова.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в многоэтажном доме Метраж: 33 м² Где находится: г. Санкт-Петербург Стиль: современный с нотками 1960-х Основная идея проекта: создать спокойный, уютный и функциональный интерьер в рамках небольшого бюджета Цветовая гамма: нейтральные пастельные оттенки Авторы проекта: дизайнеры Светлана и Иван Мельниковы, т. +7 950 042-17-52, Instagram @melnikova.design, melnikova_geo@mail.ru Декоратор Наталья Виннер, т. +7 921 931-68-75, Instagram @natawinner_decorator

«Нашими заказчиками в этот раз была семейная пара, которая любит путешествия, книги, искусство, словом, ни в чем не отстает от молодежи, — рассказывает дизайнер Светлана Мельникова. — Большую часть года они проводят на Валдае, а в Петербург приезжают в гости к сыну. Квартиру приобрели по соседству с ним. После ремонта планировалось первое время сдавать жилье в аренду. Поэтому основным пожеланием было создать современный интерьер, который бы не смутил потенциальных квартиросъемщиков, светлый и уютный, и главное — вписаться к небольшой бюджет не в ущерб красоте».

Спальня. Прикроватный столик, мастерская «Tpyка». Настольная лампа, ИКЕА. Чехлы на подушки, Zara Home и H&M Home. Шведские обои. Фото: Иван Мельников

«Вдохновением в работе над проектом для нас послужило Балтийское побережье с его бескрайними песчаными пляжами, живописным разнотравьем и соснами, — рассказывает Светлана. — Собственно, цвета здесь в основном теплые, от светло-песочного до насыщенного янтарного. Присутствуют и холодные оттенки моря и неба. При этом интерьер не лишен ярких акцентов. Сочные пятна „переходят“ с текстиля на мозаику, с мозаики на картины, с картин на керамику и вазы».

Кухня. Стол, стул, шкаф, шторы, ИКЕА. Подвесной светильник Carmina, Дания, Søren Ravn Christensen, Anders Klem. Фото: Иван Мельников Фрагмент кухни. Фото: Иван Мельников

«На 33 кв м требовалось уместить, во-первых, уютную, желательно изолированную спальню, во-вторых, светлую гостиную, в-втретьих, предусмотреть достаточное количество стеллажей (в семье большая библиотека!), и наконец, спланировать вместительные системы хранения, — рассказывает дизайнер Иван Мельников. — Сначала задача казалась невыполнимой, но в итоге в гостиной даже появился мини-кабинет».

Кухня. Стол, стулья – ИКЕА. Мозаика на фартуке Dune Princess D541, Испания. Подвесной светильник Carmina, Дания. Фото: Иван Мельников

«Когда я впервые переступила порог этой квартиры, у меня сложилось ощущение невероятной тесноты, — рассказывает Светлана. — Узкий коридор, небольшая кухня 8 кв м, комната всего 15 кв м и низкие потолки. Среди этих минусов всего два плюса — наличие двух широких окон в комнате и завораживающий вид на небо — квартира находится на пятнадцатом этаже».

Проход на кухню. Винтажное кресло, Workshop KAMORKA. Винтажный комод, магазин Please Sit Down. Ваза 1970-х годов, Польша, магазин MaisonOsin. Шкаф, стул, ИКЕА. Картина «Весна», художник Анастасия Ковалева. Фото: Иван Мельников

Кухня. Стол, стулья, ИКЕА. Подвесной светильник Carmina, Дания, дизайн Soren Ravn Christensen и Anders Klem. Чайный сервиз, магазин домашнего декора ComeHome. Фото: Иван Мельников

Стены было решено сделать светлыми, как в скандинавских квартирах. «Одну из стен в гостиной оклеили шведскими обоями с растительным ненавязчивым орнаментом, — рассказывает Иван. — Этот же рисунок с изображением полевых трав можно заметить фрагментарно на стене в спальне, но уже в другом цвете. Прием позволил избежать монотонности. При этом он служит спокойным фоном, не дробя композицию, а наоборот, объединяя пространство, приводя его к общей цельной картине».

Гостиная. Столик, мастерская «Tpyка». Ковер, Zara Home. Чехлы на подушки, Zara Home и H&M Home. Диван, ИКЕА. Фото: Иван Мельников Фрагмент спальни. Шкаф, штора, ИКЕА. Корзина, Zara Home. Фото: Иван Мельников

«Чтобы визуально расширить гостиную, напротив двери с выходом на балкон мы монтировали высокое зеркало, — рассказывает Светлана. — Оно придает комнате большей глубины, при этом в нем дополнительно отражается дневной свет».

Фрагмент кухни. Мозаика в облицовке фартука Dune Princess D541, Испания. Ваза 1970-х годов, Польша, магазин MaisonOsin. Бирюзовая тарелка, магазин керамики «Нежно». Фото: Иван Мельников

«На кухне изначально планировалось делать матовый стеклянный окрашенный фартук, но на производстве возникли технические сложности и нам сообщили, что заказ придется ждать два месяца, — рассказывает Иван. — Тогда мы нашли эту чудесную мозаику, своим цветом напоминающую янтарь балтийских берегов». «Обратите внимание на светильник на кухне — красивый и изящный подвес по эскизам датских дизайнеров парит над столом словно облачко, — рассказывает Светлана. — Мы изучили историю этой модели. Вдохновением для авторов послужили песчаные дюны. Плитка в ванной тоже вписывается в общую концепцию — она вызывает ассоциации с барханчиками на песке».

Подвесной светильник Carmina, Дания. Штора, ИКЕА. Фото: Иван Мельников

«В квартире много необычных предметов с историей, — рассказывает Иван. — Нам удалось смешать стиль и предметы 1960-х годов с современными. Даже графика художников 1960-х в новом окружении заиграла по-новому. Самая, наверное, любопытная деталь обстановки — трюмо советских времен, которое у нас превратилось в эффектный комод».

Cпальня. Фото: ИВАН МЕЛЬНИКОВ

«Этот проект для нас особенный еще и потому, что в процессе работы мы с супругом во второй раз стали родителями, — рассказывает Светлана. — На финальном этапе нам очень помогла декоратор Наталья Виннер, присоединившаяся к нашей дружной команде. Самое интересное, что увидев результат, заказчики передумали сдавать квартиру, отметив, что интерьер словно их отражение. Настолько комфортно они себя ощущают в этих стенах!»

Прикроватный столик, мастерская «Tpyка». Лампа, ИКЕА. Фото: Иван Мельников Винтажный комод, магазин Please Sit Down. Фото: Иван Мельников

Стул, магазин винтажной мебели Please Sit Down. Диван, шкаф, настольная лампа, ИКЕА. Фото: Иван Мельников

Винтажный комод, магазин Please Sit Down. Винтажная ваза, Польша, магазин MaisonOsin. Розовая вазочка, магазин керамики «Нежно». Зеркало, Zara Home. Шведские обои. Фото: Иван Мельников

Лампа, ИКЕА. Ваза в горошек, магазин домашнего декора ComeHome. Керамический графин, магазин керамики «Нежно». Фото: Иван Мельников

Гостиная. Столики, мастерская «Tpyка». Чайный сервиз, магазин домашнего декора ComeHome. Картина «Мысли о тебе», художник Анастасия Ковалева. Фото: Иван Мельников

Прихожая. Винтажный комод, магазин Please Sit Down. Ваза, магазин керамики «Нежно». Зеркало, Zara Home. Фото: Иван Мельников Фрагмент гостиной. Ковер, Zara Home. Фото: Иван Мельников