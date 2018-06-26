Лето навсегда: проект Нади Зотовой

О том, что будет, если смешать в одном интерьере чернику, изумруд и кораллы, рассказывает автор проекта — дизайнер Надя Зотова

Гостиная. Диван сделан на заказ. Комод, The Idea. Журнальные столики, L’appartament. Розовая ваза и декоративные подушки, галерея «Арбен». Декор, магазин «Предметы». Торшер, 20th Century Lamps.

Начнем с того, что это не одна квартира, а сразу три небольшие, объединенные между собой. Именно этим фактом объясняется столь редкое для Москвы большое количество окон и лоджий. Нам это было на руку. Обилие дневного света обладает свойством смягчать насыщенные краски, что позволяет использовать их без опаски.

Вид из столовой на гостиную. Обеденные стулья, One Kings Lane. На стене — работа из агентства Art.Ru. Ковер, Dovlet House.

А это именно то, чего хотели заказчики — молодая пара с двумя детьми, к которым любят приезжать друзья и родственники. Для них мы предусмотрели яркую гостевую, а помимо комнат владельцев запланировали дополнительную детскую с расчетом на будущее прибавление в семье.

«Заказчики хотели жить в сложном интерьере и соглашались на все наши эксперименты»

Все комнаты в квартире выкрашены в яркие цвета. Цент­ральная зона включает в себя объединенную гостиную, столовую и кухню. Краска для стен, Little Greene.

Квартира просторная, но за счет объединения трех квартир был риск потратить немало квадратных метров на коридоры, чего хотелось избежать. Дело усложнялось бесконечным количеством вентиляционных каналов и несущих колонн, расположенных по центру пространства, но в итоге все технические особенности удалось замаскировать.

Госте­вая комната с присоединенной лоджией. Диван сделан на заказ. Комод, The Idea. Краска для стен, Zoffany.

Взрослую и детскую зоны разнесли по разным концам квартиры, связав их большим центральным пространством — объединенной гостиной, кухни и столовой, вынесенной в отдельный объем. Для жизни с детьми это очень удобно: взрослые и дети отдельно занимаются своими делами и радостно встречаются за обеденным столом у окна.

«Это три небольшие квартиры, объединенные между собой, поэтому здесь необычно много окон и лоджий»

Детская ванная комната — настоящее буйство цвета. Плитка, Bardelli. Ваза, магазин «Предметы».

Заказчики хотели жить в сложном ярком интерьере и соглашались на самые необычные сочетания, которые мы предлагали. Благо при таком обилии окон яркие краски не утомляют. Прихожую мы выкрасили в глубокий черничный цвет, чтобы из насыщенного темного помещения можно было идти на свет в жилые комнаты, ощущая разницу между темным и светлым.

Кухня сделана на заказ. Подвесные светильники, Ebb & Flow. Вазы из магазина «Предметы».

Общая зона — это сочетание изумрудной столовой и розовой мебели, уравновешенное белой кухней. Почти всю мебель мы спроектировали на заказ и продумали системы хранения в каждой комнате, даже в ванных. Темно-синяя спальня, «припудренная» коралловым текстилем, — самое камерное пространство квартиры, рядом с ней находится гардеробная, кабинет хозяина и его персональная ванная, что создает ощущение абсолютной автономности.

Туалетный столик на балконе при спальне хозяев.

Что касается детской ванной, ее настроение создают алые стеновые панели в сочетании с изумрудной керамической плиткой.

«Секрет быстрого ремонта: все детали интерьера должны быть согласованы до начала стройки»

Холл. Встроенная мебель сделана на заказ в мастерской Enjoy Home.

В целом работа над проектом шла легко и приятно, ведь цветовая гамма и материалы были согласованы задолго до начала стройки. Нам оставалось только контролировать изготовление мебели и строительство. Декор покупали в местных винтажных магазинах и на интернет-сайтах, поэтому сразу по окончании ремонта интерьер был готов. Благодаря контрасту насыщенных цветов стен и лаконичных форм мебели он не смотрится чересчур надуманным. Наоборот, в нем есть жизнь и хорошее настроение. Студия дизайна интерьеров Enjoy Home, www.enjoyhome.ru