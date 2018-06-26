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26 июня 2018

Лето навсегда: проект Нади Зотовой

О том, что будет, если смешать в одном интерьере чернику, изумруд и кораллы, рассказывает автор проекта — дизайнер Надя Зотова

Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 0)
Гостиная. Диван сделан на заказ. Комод, The Idea. Журнальные столики, L’appartament. Розовая ваза и декоративные подушки, галерея «Арбен». Декор, магазин «Предметы». Торшер, 20th Century Lamps.

Начнем с того, что это не одна квартира, а сразу три небольшие, объединенные между собой. Именно этим фактом объясняется столь редкое для Москвы большое количество окон и лоджий. Нам это было на руку. Обилие дневного света обладает свойством смягчать насыщенные краски, что позволяет использовать их без опаски.

Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 2)
Вид из столовой на гостиную. Обеденные стулья, One Kings Lane. На стене — работа из агентства Art.Ru. Ковер, Dovlet House.

А это именно то, чего хотели заказчики — молодая пара с двумя детьми, к которым любят приезжать друзья и родственники. Для них мы предусмотрели яркую гостевую, а помимо комнат владельцев запланировали дополнительную детскую с расчетом на будущее прибавление в семье.

«Заказчики хотели жить в сложном интерьере и соглашались на все наши эксперименты»
Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 5)
Все комнаты в квартире выкрашены в яркие цвета. Цент­ральная зона включает в себя объединенную гостиную, столовую и кухню. Краска для стен, Little Greene.

Квартира просторная, но за счет объединения трех квартир был риск потратить немало квадратных метров на коридоры, чего хотелось избежать. Дело усложнялось бесконечным количеством вентиляционных каналов и несущих колонн, расположенных по центру пространства, но в итоге все технические особенности удалось замаскировать.

Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 7)
Госте­вая комната с присоединенной лоджией. Диван сделан на заказ. Комод, The Idea. Краска для стен, Zoffany.

Взрослую и детскую зоны разнесли по разным концам квартиры, связав их большим центральным пространством — объединенной гостиной, кухни и столовой, вынесенной в отдельный объем. Для жизни с детьми это очень удобно: взрослые и дети отдельно занимаются своими делами и радостно встречаются за обеденным столом у окна. 

«Это три небольшие квартиры, объединенные между собой, поэтому здесь необычно много окон и лоджий»
Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 10)
Детская ванная комната — настоящее буйство цвета. Плитка, Bardelli. Ваза, магазин «Предметы».

Заказчики хотели жить в сложном ярком интерьере и соглашались на самые необычные сочетания, которые мы предлагали. Благо при таком обилии окон яркие краски не утомляют. Прихожую мы выкрасили в глубокий черничный цвет, чтобы из насыщенного темного помещения можно было идти на свет в жилые комнаты, ощущая разницу между темным и светлым.

Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 12)
Кухня сделана на заказ. Подвесные светильники, Ebb & Flow. Вазы из магазина «Предметы».

Общая зона — это сочетание изумрудной столовой и розовой мебели, уравновешенное белой кухней. Почти всю мебель мы спроектировали на заказ и продумали системы хранения в каждой комнате, даже в ванных. Темно-синяя спальня, «припудренная» коралловым текстилем, — самое камерное пространство квартиры, рядом с ней находится гардеробная, кабинет хозяина и его персональная ванная, что создает ощущение абсолютной автономности.

Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 14)
Туалетный столик на балконе при спальне хозяев.

Что касается детской ванной, ее настроение создают алые стеновые панели в сочетании с изумрудной керамической плиткой.

«Секрет быстрого ремонта: все детали интерьера должны быть согласованы до начала стройки»
Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 17)
Холл. Встроенная мебель сделана на заказ в мастерской Enjoy Home.

В целом работа над проектом шла легко и приятно, ведь цветовая гамма и материалы были согласованы задолго до начала стройки. Нам оставалось только контролировать изготовление мебели и строительство. Декор покупали в местных винтажных магазинах и на интернет-сайтах, поэтому сразу по окончании ремонта интерьер был готов.

Благодаря контрасту насыщенных цветов стен и лаконичных форм мебели он не смотрится чересчур надуманным. Наоборот, в нем есть жизнь и хорошее настроение. Студия дизайна интерьеров Enjoy Home, www.enjoyhome.ru

Лето навсегда: проект Нади Зотовой (фото 19)
Спальня хозяев. Кровать и тумбы сделаны на заказ. Декоративные подушки и плед, H&M Home. Ваза, Moon Stores, букет, Virgin’s Bloom.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
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Факс:
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Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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