Лето навсегда: проект Нади Зотовой

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О том, что будет, если смешать в одном интерьере чернику, изумруд и кораллы, рассказывает автор проекта — дизайнер Надя Зотова
Начнем с того, что это не одна квартира, а сразу три небольшие, объединенные между собой. Именно этим фактом объясняется столь редкое для Москвы большое количество окон и лоджий. Нам это было на руку. Обилие дневного света обладает свойством смягчать насыщенные краски, что позволяет использовать их без опаски.
А это именно то, чего хотели заказчики — молодая пара с двумя детьми, к которым любят приезжать друзья и родственники. Для них мы предусмотрели яркую гостевую, а помимо комнат владельцев запланировали дополнительную детскую с расчетом на будущее прибавление в семье.
«Заказчики хотели жить в сложном интерьере и соглашались на все наши эксперименты»
Квартира просторная, но за счет объединения трех квартир был риск потратить немало квадратных метров на коридоры, чего хотелось избежать. Дело усложнялось бесконечным количеством вентиляционных каналов и несущих колонн, расположенных по центру пространства, но в итоге все технические особенности удалось замаскировать.
Взрослую и детскую зоны разнесли по разным концам квартиры, связав их большим центральным пространством — объединенной гостиной, кухни и столовой, вынесенной в отдельный объем. Для жизни с детьми это очень удобно: взрослые и дети отдельно занимаются своими делами и радостно встречаются за обеденным столом у окна.
«Это три небольшие квартиры, объединенные между собой, поэтому здесь необычно много окон и лоджий»
Заказчики хотели жить в сложном ярком интерьере и соглашались на самые необычные сочетания, которые мы предлагали. Благо при таком обилии окон яркие краски не утомляют. Прихожую мы выкрасили в глубокий черничный цвет, чтобы из насыщенного темного помещения можно было идти на свет в жилые комнаты, ощущая разницу между темным и светлым.
Общая зона — это сочетание изумрудной столовой и розовой мебели, уравновешенное белой кухней. Почти всю мебель мы спроектировали на заказ и продумали системы хранения в каждой комнате, даже в ванных. Темно-синяя спальня, «припудренная» коралловым текстилем, — самое камерное пространство квартиры, рядом с ней находится гардеробная, кабинет хозяина и его персональная ванная, что создает ощущение абсолютной автономности.
Что касается детской ванной, ее настроение создают алые стеновые панели в сочетании с изумрудной керамической плиткой.
«Секрет быстрого ремонта: все детали интерьера должны быть согласованы до начала стройки»
В целом работа над проектом шла легко и приятно, ведь цветовая гамма и материалы были согласованы задолго до начала стройки. Нам оставалось только контролировать изготовление мебели и строительство. Декор покупали в местных винтажных магазинах и на интернет-сайтах, поэтому сразу по окончании ремонта интерьер был готов.
Благодаря контрасту насыщенных цветов стен и лаконичных форм мебели он не смотрится чересчур надуманным. Наоборот, в нем есть жизнь и хорошее настроение. Студия дизайна интерьеров Enjoy Home, www.enjoyhome.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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