Стильный лофт на Цюрихском озере

«Пустое серое пространство 209 м² подходило скорее для андеграундных вечеринок, чем для жилья молодой семьи. Но нам удалось внести в него уют и гармонию», — рассказывает автор проекта Анастасия Шулер

Получив образование в Лондоне и проработав несколько лет на мебельную компанию Vitra, Анастасия Шулер открыла свое дело и базируется в Цюрихе, среди Альп и живописных озер. Именно на берегу озера и находится этот лофт. «Нам досталась пустая и безликая коробка, — вспоминает дизайнер. — О лофте напоминали разве что большие индустриальные окна, металлические колонны и потолки высотой 3.4 метра. Пустое серое пространство 209 м² идеально подходило для андеграундных вечеринок, но нам предстояло превратить его в уютный дом для молодой семьи с ребенком».

Гостиная. Ковер и кресло Husk, Cassina. Комод, дизайн Пьеро Лиссони, Porro. В кабинете за стеклянной перегородкой: полки Kaari от Artek; стул Fauteuil Direction от Vitra; стол Memory от Kaare design. Фото: Анастасия Шулер

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: лофт, бывшая прядильная фабрика 1903 года Метраж: 209 м² Где находится: Швейцария, Цюрихское озеро Стиль: минимализм со швейцарским качеством и функциональностью сдобрен по большей части итальянскими производителями Основная идея проекта: сохранить атмосферу лофта, но сделать пространство уютным и местами приватным Цветовая гамма: по большей части монохромная, но с акцентами и своим характером Автор проекта: Анастасия Шулер, Anastasia Schuler Design, www.anastasiaschuler.com

Камин сделан по эскизам Анастасии Шулер у местного производителя. Стол, дизайн Исаму Ногучи, Vitra. Телевизор Serif TV, Samsung. Фото: Анастасия Шулер

«Заказчики — молодая пара с полуторагодовалым ребенком. Он финансист, она дизайнер. Подрастающее чадо нуждалось в отдельной комнате, а взрослым хотелось больших роскошных пространств. Компромиссом стало решение отделить зоны сна от всего пространства. Главным требованием к дизайну было сохранить индустриальный дух места, создав при этом ощущение уюта и теплоты. Категорически не допускались лофтовые клише вроде потрескавшегося бетонного пола, велосипедов на стене или кожаного дивана Честерфилд».

Стеллажи Brompton от Boffi. Потолочные светильники, XAL. Модульный двусторонний диван Extrasoft, дизайн Пьеро Лиссони, Living Divani. Фото: Анастасия Шулер

«Перегородка из стекла и металла позволила создать обособленную рабочую зону, в которой при этом есть ощущение сопричастности ко всему, что происходит в гостиной. Сюда идеально вписался двусторонний диван, который разделил комнату на две зоны. Одна у камина — уютная, располагает к общению и совместному просмотру фильмов. Противоположная сторона предназначена для развлечений, чтения или просто валяния дурака и игр с ребенком. Летом можно открыть окна террасы и просто сидеть на полу или на диване за разговорами».

Стол, дизайн Жана Пруве, Vitra. Подвесные светильники Aim от Flos. Стулья, дизайн Чарльза и Рэй Имс, Vitra. Фото: Анастасия Шулер

«Категорически не допускались лофтовые клише вроде потрескавшегося бетонного пола, велосипедов на стене или кожаного дивана Честерфилд»

Ванная комната. Плитка, Bisazza. Табурет Cork Family, Vitra. Сантехника, Rubinetterie Treemme. Ванна и раковина, Victoria & Albert. Фото: Анастасия Шулер Проход между гостиной и кухней. Шкаф Elegant от Lema. На стене - коллекция масок, которые владельцы привозят из путешествий. Фото: Анастасия Шулер

«Гостиная и кухня — это один большой опенспейс. Чтобы интерьер получился неоднородным, мы визуально разделили пространство, выкрасив стены кухни и прихожей в темный тон».

Кухня Forma Mentis от Valcucine со столешницей из каррарского мрамора. Вытяжка, Faber. Плита, посудомоечная машина, печь и холодильник, все - AEG. Раковина и смеситель, Gessi. Фото: Анастасия Шулер

«Очень важен был выбор мебели — именно для смягчения, или, наоборот, подчеркивания изначальной фабричной эстетики места».

Кухня Forma Mentis от Valcucine со столешницей из каррарского мрамора. Вытяжка, Faber. Барные стулья, Hay. Фото: Анастасия Шулер

«Открытость и гостеприимность хозяев лучше всего передает открытая гостиная с кухней. Здесь постоянный экшн. За баром завтракают, ведут дебаты, тут же рядом стол для гостей и больших семейных обедов. На кухне любят побаловать домашней пастой и устраивают áперо с соседями».

Кровать владельцы взяли с собой из прежнего интерьера. Светильник Parentesi, Flos. Стол Occasional LTR, Vitra. Гардероб Storage, Porro. Фото: Анастасия Шулер

«Но спальня — это настоящая зона дзэн. Здесь чувствуются отголоски японской философии минимализма и внимания к каждой вещи: пространство не перегружено деталями, в нем нет излишеств и искусственных материалов. Все располагает к расслаблению и отдыху».

Мебель в ванной, Ideagroup. Сантехника, Rubinetterie Treemme. Фото: Анастасия Шулер

«И, конечно, ванные. Их в доме три. Гостевая — с озорным узором на полу, душевая — с плиткой пыльно-розового оттенка, и хозяйская — самая большая, где сочетаются роскошь мраморной отделки с черными матовыми элементами. Но главное — благодаря тому, что лофт проектировался по заранее продуманной концепции, абсолютно все помещения связаны между собой. Нам было важно сделать интерьер уютным, не жертвуя характерной для лофта индустриальностью. Достичь правильного баланса было нелегко, но, мне кажется, получилось гармонично». Анастасия Шулер, www.anastasiaschuler.com