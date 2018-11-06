Стильный лофт на Цюрихском озере

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«Пустое серое пространство 209 м² подходило скорее для андеграундных вечеринок, чем для жилья молодой семьи. Но нам удалось внести в него уют и гармонию», — рассказывает автор проекта Анастасия Шулер
Получив образование в Лондоне и проработав несколько лет на мебельную компанию Vitra, Анастасия Шулер открыла свое дело и базируется в Цюрихе, среди Альп и живописных озер. Именно на берегу озера и находится этот лофт. «Нам досталась пустая и безликая коробка, — вспоминает дизайнер. — О лофте напоминали разве что большие индустриальные окна, металлические колонны и потолки высотой 3.4 метра. Пустое серое пространство 209 м² идеально подходило для андеграундных вечеринок, но нам предстояло превратить его в уютный дом для молодой семьи с ребенком».
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: лофт, бывшая прядильная фабрика 1903 года
Метраж: 209 м²
Где находится: Швейцария, Цюрихское озеро
Стиль: минимализм со швейцарским качеством и функциональностью сдобрен по большей части итальянскими производителями
Основная идея проекта: сохранить атмосферу лофта, но сделать пространство уютным и местами приватным
Цветовая гамма: по большей части монохромная, но с акцентами и своим характером
Автор проекта: Анастасия Шулер, Anastasia Schuler Design, www.anastasiaschuler.com
«Заказчики — молодая пара с полуторагодовалым ребенком. Он финансист, она дизайнер. Подрастающее чадо нуждалось в отдельной комнате, а взрослым хотелось больших роскошных пространств. Компромиссом стало решение отделить зоны сна от всего пространства. Главным требованием к дизайну было сохранить индустриальный дух места, создав при этом ощущение уюта и теплоты. Категорически не допускались лофтовые клише вроде потрескавшегося бетонного пола, велосипедов на стене или кожаного дивана Честерфилд».
«Перегородка из стекла и металла позволила создать обособленную рабочую зону, в которой при этом есть ощущение сопричастности ко всему, что происходит в гостиной. Сюда идеально вписался двусторонний диван, который разделил комнату на две зоны. Одна у камина — уютная, располагает к общению и совместному просмотру фильмов. Противоположная сторона предназначена для развлечений, чтения или просто валяния дурака и игр с ребенком. Летом можно открыть окна террасы и просто сидеть на полу или на диване за разговорами».
«Категорически не допускались лофтовые клише вроде потрескавшегося бетонного пола, велосипедов на стене или кожаного дивана Честерфилд»
«Гостиная и кухня — это один большой опенспейс. Чтобы интерьер получился неоднородным, мы визуально разделили пространство, выкрасив стены кухни и прихожей в темный тон».
«Очень важен был выбор мебели — именно для смягчения, или, наоборот, подчеркивания изначальной фабричной эстетики места».
«Открытость и гостеприимность хозяев лучше всего передает открытая гостиная с кухней. Здесь постоянный экшн. За баром завтракают, ведут дебаты, тут же рядом стол для гостей и больших семейных обедов. На кухне любят побаловать домашней пастой и устраивают áперо с соседями».
«Но спальня — это настоящая зона дзэн. Здесь чувствуются отголоски японской философии минимализма и внимания к каждой вещи: пространство не перегружено деталями, в нем нет излишеств и искусственных материалов. Все располагает к расслаблению и отдыху».
«И, конечно, ванные. Их в доме три. Гостевая — с озорным узором на полу, душевая — с плиткой пыльно-розового оттенка, и хозяйская — самая большая, где сочетаются роскошь мраморной отделки с черными матовыми элементами. Но главное — благодаря тому, что лофт проектировался по заранее продуманной концепции, абсолютно все помещения связаны между собой. Нам было важно сделать интерьер уютным, не жертвуя характерной для лофта индустриальностью. Достичь правильного баланса было нелегко, но, мне кажется, получилось гармонично». Анастасия Шулер, www.anastasiaschuler.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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