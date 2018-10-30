Миланская квартира в духе 1950-х годов

Диван D70, 1950 год, дизайн Освальдо Борсани, Tecno. Столик Alanda, дизайн Паоло Пивы, B&B Italia,1980-е годы. Вазы и кувшины на столе — коллекция Miuccia, Atipico. Настольная лампа Borchia, Attico. На каминной полке — зеркало Narciso, Artemide, 1970-е годы. Фото: Helenio Barbetta / Living Inside

Новая героиня итальянской дизайнерской сцены Кристина Челестино (Cristina Celestinо) живет и работает в Милане по одному и тому же адресу — купив просторные апартаменты в районе Читта Студи по соседству со знаменитым миланским Политехом (Politecnico di Milano), она переоборудовала часть комнат под мастерскую. «Путь на работу теперь занимает у меня ровно две минуты, согласитесь — очень удобно! — смеется она. — И в квартире, и в студии мебель по моим эскизам сочетается с любимым винтажем».

Столовая. Стена облицована зеркальными панелями. Антикварный обеденный стол. Стулья из гнутой фанеры, винтаж, 1950-е годы. Торшер Chiara, дизайн Марио Беллини, Flos,1964 год. На столе — вазы Deriva и Olfattario, Attico. Настольная лампа, 1950-е годы, Arredoluce. На переднем плане — раздвижные зеркальные двери со скульптурной ручкой из керамики, дизайн Роберто Кваттрини для Atelier Borsani. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

В мир дизайна Челестино, архитектор по профессии, пришла через увлечение винтажными магазинами и антикварными развалами. «Первой покупкой были светильники Гаэ Ауленти, — рассказывает дизайнер. — Помню, увидела их в одном магазине и не могла пройти мимо». Со временем, натренировав глаз и собрав небольшую коллекцию редких предметов, Челестино решила попробовать проектировать мебель и аксессуары для дома самостоятельно. «В тот момент как раз в моду входили интерьеры с нотками ретро, — рассказывает она. — Поэтому мой вкус и стиль, сформированные на волне увлечения послевоенным дизайном, пришлись ко двору».

Фрагмент гостиной. В витрине Les Volieres, Seletti, — вазы и флаконы из коллекции Capsule, Attico. Торшер с плафоном из матовой смолы, дизайн Луиджи Бути, 1967 год, Kartell. Кресла P40, Tecno. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

«Мой стиль, сформированный увлечением послевоенным дизайном, пришелся ко двору»

Кухня, Alpes. Светильник Bon Ton, дизайн Кристины Челестино, Torremato. Столик, Attico. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

Свою первую квартиру в Милане (Челестино родом из Фриули) она нашла не сразу. «Возможно, прозвучит странно из уст архитектора, но у меня не было ни времени, ни желания заниматься перепланировкой — сносить и двигать стены, хотелось как можно быстрее заселиться в новый дом, — рассказывает она. — И конечно, я искала подходящее пространство не только для себя, но и для моего любимого дизайнерского „скарба“, собранного за все эти годы. Ведь я переезжала не налегке, а вместе с ним».

Вид из столовой на гостиную. Кресла, дизайн Джо Коломбо для Kartell. Шелковый ковер ручной работы Fort Street Studio из миланской галереи Alberto Levi. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

Вид на столовую из холла. Консоль, Tripolino, на ней — вазы Olfattario, Attico. На заднем плане — витрина из стеклянных кубов, Gallotti & Radice. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

Казалось бы, квартира со стандартными исходными данными: средней высотой потолков, типовой «нарезкой» помещений — но Челестино сразу влюбилась в эти стены. «В квартире ощущался дух Милана 1950-х, — рассказывает она. — Сохранились даже отдельные детали. Например, старые двери, полы из терраццо, массивные керамические дверные ручки, которые тогда были в моде». Из ярких объектов в гостиной — диван по дизайну Освальдо Борсани, кресла от Джо Коломбо, торшер от Kartell конца 1960-х — это один из первых светильников в коллекции Кристины. В столовой — деревянные кресла 1950-х годов, культовый светильник от Марио Беллини, в стеклянной витрине — прототипы флаконов Atomizer по дизайну Челестино.

Спальня. Кровать Vanessa, дизайн Тобиа Скарпы, 1960-е годы. Прикроватный столик Florian, Attico. На нем — ночник, дизайн Серджо Маццы, Artemide. Шкаф, Atelier Borsani. Бра Quasar, дизайн Анджело Бротто, Esperia. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

Фрагмент спальни. Туалетный столик Ecstasy, Attico. Табурет Opalina из матового стекла, дизайн Кристины Челестино, Tonelli. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

Ванная. Зеркало, Attico. Бра, Oluce. Деревянный табурет Pirkka, 1950-е годы, дизайн Илмари Тапиоваара, Asko. Напольные зеркала, Elco, 1970-е годы. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

Апеллируя к гамме и силуэтам мебели 1940–1970-х, дизайнер старалась не переборщить с историческими аллюзиями. «В своей работе я пропагандирую связь прошлого и настоящего, но избегаю архаизмов», — говорит Челестино. «Чтобы строить будущее, нужно знать и любить прошлое» — творческое кредо Челестино и девиз, который вполне мог бы быть начертан над входом в ее миланскую квартиру.

Прихожая. Комод Sipario, дизайн Кристины Челестино, Durame. На нем — вазы Miuccia, Attico, настольная лампа Prismar от Arditi, Nucleo Sormani 1970-х годов. Люстра Poliedri, Venini. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE

«Я пропагандирую связь прошлого и настоящего, но избегаю архаизмов»

Домашняя студия Кристины Челестино. На рабочем столе дизайнера — фрагменты плитки Plumage из коллекции для BottegaNove. Фото: HELENIO BARBETTA / LIVING INSIDE