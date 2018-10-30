Миланская квартира в духе 1950-х годов

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Итальянский дизайнер новой волны Кристина Челестино обставила квартиру в Милане любимой винтажной мебелью, добавив предметы собственного дизайна, которые она здесь же и создает
Новая героиня итальянской дизайнерской сцены Кристина Челестино (Cristina Celestinо) живет и работает в Милане по одному и тому же адресу — купив просторные апартаменты в районе Читта Студи по соседству со знаменитым миланским Политехом (Politecnico di Milano), она переоборудовала часть комнат под мастерскую. «Путь на работу теперь занимает у меня ровно две минуты, согласитесь — очень удобно! — смеется она. — И в квартире, и в студии мебель по моим эскизам сочетается с любимым винтажем».
В мир дизайна Челестино, архитектор по профессии, пришла через увлечение винтажными магазинами и антикварными развалами. «Первой покупкой были светильники Гаэ Ауленти, — рассказывает дизайнер. — Помню, увидела их в одном магазине и не могла пройти мимо». Со временем, натренировав глаз и собрав небольшую коллекцию редких предметов, Челестино решила попробовать проектировать мебель и аксессуары для дома самостоятельно. «В тот момент как раз в моду входили интерьеры с нотками ретро, — рассказывает она. — Поэтому мой вкус и стиль, сформированные на волне увлечения послевоенным дизайном, пришлись ко двору».
«Мой стиль, сформированный увлечением послевоенным дизайном, пришелся ко двору»
Свою первую квартиру в Милане (Челестино родом из Фриули) она нашла не сразу. «Возможно, прозвучит странно из уст архитектора, но у меня не было ни времени, ни желания заниматься перепланировкой — сносить и двигать стены, хотелось как можно быстрее заселиться в новый дом, — рассказывает она. — И конечно, я искала подходящее пространство не только для себя, но и для моего любимого дизайнерского „скарба“, собранного за все эти годы. Ведь я переезжала не налегке, а вместе с ним».
Казалось бы, квартира со стандартными исходными данными: средней высотой потолков, типовой «нарезкой» помещений — но Челестино сразу влюбилась в эти стены. «В квартире ощущался дух Милана 1950-х, — рассказывает она. — Сохранились даже отдельные детали. Например, старые двери, полы из терраццо, массивные керамические дверные ручки, которые тогда были в моде». Из ярких объектов в гостиной — диван по дизайну Освальдо Борсани, кресла от Джо Коломбо, торшер от Kartell конца 1960-х — это один из первых светильников в коллекции Кристины. В столовой — деревянные кресла 1950-х годов, культовый светильник от Марио Беллини, в стеклянной витрине — прототипы флаконов Atomizer по дизайну Челестино.
Апеллируя к гамме и силуэтам мебели 1940–1970-х, дизайнер старалась не переборщить с историческими аллюзиями. «В своей работе я пропагандирую связь прошлого и настоящего, но избегаю архаизмов», — говорит Челестино. «Чтобы строить будущее, нужно знать и любить прошлое» — творческое кредо Челестино и девиз, который вполне мог бы быть начертан над входом в ее миланскую квартиру.
«Я пропагандирую связь прошлого и настоящего, но избегаю архаизмов»
Elle Decoration
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