Миланская квартира в зеленых тонах

Столовая. Стулья, дизайн Олли Маннерма, Сassina. Стол Shine, дизайн Вико Маджистретти, De Padova. Потолочный светильник Lyndon, дизайн Вико Маджистретти, Oluce. Фото: ТоММАзО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)

Элегантность и особый шарм миланской архитектуры 1960-х годов ощущается в каждой комнате этой квартиры. «Дом построен по проекту Яна Андреа Баттистони (Jan Andrea Battistoni). Здание сразу покорило меня своей брутальностью: сочетание дерева и бетона, ленточные окна с видом на зеленую площадь с деревьями, высаженными на французский манер, — рассказывает архитектор Лучано Джорджи (Luciano Giorgi). — Когда хозяин квартиры, мой друг Микеле Стаккини, пригласил меня оформить интерьер в этом здании, я был в предвкушении чего-то необычного».

«Зеленый цвет, как водоросли, опутывает гостиную и столовую»

Столовая. Стулья, дизайн Олли Маннерма, Сassina. Стол Shine, дизайн Вико Маджистретти, De Padova. На полке — работы Дадамайно, Джонатана Монка, Лучо Фонтаны, Миммо Ротеллы. Потолочный светильник Lyndon, дизайн Вико Маджистретти, Oluce. Фото: ТоММАзО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)

Поскольку это не первая квартира, которую Джорджи проектирует для Микеле, архитектор и заказчик понимали друг друга с полуслова. «Мы знакомы очень давно, — рассказывает дизайнер. — Микеле — увлеченный коллекционер искусства и дизайна, в его собрании в основном раритетные предметы 1970–1980-х годов. Мы сходимся во вкусах, поэтому нам было просто понять друг друга. Сложность заключалась в другом: когда предстоит работать с такой архитектурой, нужно придумывать нестандартные ходы, соответствующие высокой планке, заданной пространством».

Автор проекта, архитектор Лучано Джорджи, проделал в части стен овальные отверстия. Фото: ТОММАЗО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI) Геометрия пространства очень необычна — в качестве главной фигуры архитектор выбрал овал. Фото: ТОММАЗО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)

«Здесь мало мебели, но каждый предмет в этом интерьере на своем месте»

Гостиная. Диван, дизайн Вико Маджистретти, Cassina. Кресло, дизайн Альберто Росселли, Saporiti. Стол, дизайн Луиджи Качча Доминиони, Azucena. Приставной столик Cicognino, дизайн Франко Альбини, Poggi. Светильник Uovo, FontanaArte. Вазы, дизайн Гаэтано Пеше. Фото: ТОММАЗО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)

Планировка квартиры существенно не менялась: архитектор сохранил коридор, расширил гостиную, убрав одну стену и соединив две комнаты в одну. Окна обрамляют просматривающиеся сквозь стекла верхушки деревьев. Отличительная черта проекта — необычная геометрия. «Главная фигура здесь — овал, — рассказывает дизайнер. — Чтобы как-то переосмыслить пространство, я придумал такой ход: проделал в стенах сквозные овальные отверстия — это небольшие окна, сквозь которые можно взглянуть на привычную обстановку под другим углом. Хозяин сравнивает их с телескопом, в который наблюдаешь за звездами и космосом».

Кухня, Abet Laminati. В отделке фартука — зеркальные панели. Слева — стол с топом из каррарского мрамора. Стулья Superleggera, дизайн Джо Понти, Cassina. Светильник Scintilla, дизайн братьев Кастиль­они, FontanaArte. Фото: ТОММАЗО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)

Вдохновением для архитектора стал провокационный проект Гордона Матта-Кларка, художника, работавшего на стыке перформанса, архитектуры, видеоарта. «Он тайком проникал в дома, предназначавшиеся под снос, и проделывал в перекрытиях сквозные отверстия, процесс фиксировался на камеру, — рассказывает Лучано. — Проект имел социальный подтекст. Матта-Кларк был своего рода новатором и анархистом. Он мастерски работал с формой. Отверстие — это всегда перспектива, движение вперед. Еще одним источником вдохновения для меня была серия работ Дадамайно Volumi („Объемы“) 1959 года. Овалы любил и гений Вико Маджистретти».

«Овальные окна между комнатами — как телескоп, в который наблюдаешь за космосом»

Коридор. Потолочный светильник, дизайн Нанды Виго. На полу — работа Филиппа Заха, на заднем плане — работа Харис Эпаминонды. Фото: ТОММАЗО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)

Кстати, в коллекции хозяина квартиры очень много его работ, которые тоже тут представлены. Один из любимых экспонатов в собрании Стаккини — светильник Lyndon. «Причем у меня есть две его версии: напольная и потолочная, — говорит он. — Торшер я поставил в своем доме в Венеции, а здесь повесил люстру над столом в гостиной». Помимо Маджистретти, в обстановке много знаковых объектов Альберто Росселли, Качча Доминиони, Франко Альбини, Гаэтано Пеше. «Здесь мало мебели, но хочется верить, что каждый предмет на своем месте», — говорит архитектор.

Фрагмент гостиной. Кожаные кресла, дизайн Альберто Росселли, 1969 год, Saporiti. Светильник Dim, дизайн Вико Маджистретти, Oluce. На стене — работа Джулио Паолини Ebla. Фото: ТОММАЗО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)

Спальня. Светильник, дизайн Умберто Ривы, FontanaArte. На стене — картина Карлы Аккарди Verde Veronese. Постельное белье из льна, Society Limonta. Фото: ТОММАЗО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)

Связать композицию воедино помог цвет. Палитра сочная и насыщенная — архитектор до предела сгустил краски: преобладают сложный зелено-синий и горчичный цвета, матовые поверхности сменяют глянцевые. Идею раскладки плитки в ванной подсказали инсталляции французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена. «Мы использовали много контрастных сочетаний, но главный цвет проекта для меня — именно зеленый, — говорит архитектор. — Он, как водоросли, опутывает гостиную и столовую, доходит до спальни, где перекликается с палитрой полотна Карлы Аккарди. Глядя на него, кажется, будто касаешься руками листвы. По-моему, для города это необходимое ощущение».

Санузел. Плитка, Lea Ceramiche. Фото: ТОММАЗО САРТОРИ (TOMMASO SARTORI)