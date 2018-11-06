Миланская квартира в зеленых тонах

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В проекте этой миланской квартиры архитектор Лучано Джорджи шел в буквальном смысле напролом, соединив разные комнаты овальными окнами
Элегантность и особый шарм миланской архитектуры 1960-х годов ощущается в каждой комнате этой квартиры. «Дом построен по проекту Яна Андреа Баттистони (Jan Andrea Battistoni). Здание сразу покорило меня своей брутальностью: сочетание дерева и бетона, ленточные окна с видом на зеленую площадь с деревьями, высаженными на французский манер, — рассказывает архитектор Лучано Джорджи (Luciano Giorgi). — Когда хозяин квартиры, мой друг Микеле Стаккини, пригласил меня оформить интерьер в этом здании, я был в предвкушении чего-то необычного».
«Зеленый цвет, как водоросли, опутывает гостиную и столовую»
Поскольку это не первая квартира, которую Джорджи проектирует для Микеле, архитектор и заказчик понимали друг друга с полуслова. «Мы знакомы очень давно, — рассказывает дизайнер. — Микеле — увлеченный коллекционер искусства и дизайна, в его собрании в основном раритетные предметы 1970–1980-х годов. Мы сходимся во вкусах, поэтому нам было просто понять друг друга. Сложность заключалась в другом: когда предстоит работать с такой архитектурой, нужно придумывать нестандартные ходы, соответствующие высокой планке, заданной пространством».
«Здесь мало мебели, но каждый предмет в этом интерьере на своем месте»
Планировка квартиры существенно не менялась: архитектор сохранил коридор, расширил гостиную, убрав одну стену и соединив две комнаты в одну. Окна обрамляют просматривающиеся сквозь стекла верхушки деревьев. Отличительная черта проекта — необычная геометрия. «Главная фигура здесь — овал, — рассказывает дизайнер. — Чтобы как-то переосмыслить пространство, я придумал такой ход: проделал в стенах сквозные овальные отверстия — это небольшие окна, сквозь которые можно взглянуть на привычную обстановку под другим углом. Хозяин сравнивает их с телескопом, в который наблюдаешь за звездами и космосом».
Вдохновением для архитектора стал провокационный проект Гордона Матта-Кларка, художника, работавшего на стыке перформанса, архитектуры, видеоарта. «Он тайком проникал в дома, предназначавшиеся под снос, и проделывал в перекрытиях сквозные отверстия, процесс фиксировался на камеру, — рассказывает Лучано. — Проект имел социальный подтекст. Матта-Кларк был своего рода новатором и анархистом. Он мастерски работал с формой. Отверстие — это всегда перспектива, движение вперед. Еще одним источником вдохновения для меня была серия работ Дадамайно Volumi („Объемы“) 1959 года. Овалы любил и гений Вико Маджистретти».
«Овальные окна между комнатами — как телескоп, в который наблюдаешь за космосом»
Кстати, в коллекции хозяина квартиры очень много его работ, которые тоже тут представлены. Один из любимых экспонатов в собрании Стаккини — светильник Lyndon. «Причем у меня есть две его версии: напольная и потолочная, — говорит он. — Торшер я поставил в своем доме в Венеции, а здесь повесил люстру над столом в гостиной». Помимо Маджистретти, в обстановке много знаковых объектов Альберто Росселли, Качча Доминиони, Франко Альбини, Гаэтано Пеше. «Здесь мало мебели, но хочется верить, что каждый предмет на своем месте», — говорит архитектор.
Связать композицию воедино помог цвет. Палитра сочная и насыщенная — архитектор до предела сгустил краски: преобладают сложный зелено-синий и горчичный цвета, матовые поверхности сменяют глянцевые.
Идею раскладки плитки в ванной подсказали инсталляции французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена. «Мы использовали много контрастных сочетаний, но главный цвет проекта для меня — именно зеленый, — говорит архитектор. — Он, как водоросли, опутывает гостиную и столовую, доходит до спальни, где перекликается с палитрой полотна Карлы Аккарди. Глядя на него, кажется, будто касаешься руками листвы. По-моему, для города это необходимое ощущение».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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