Модный штрих: проект Ангелины Аскери

Проходная гостиная соединена открытыми порталами с прихожей и кухней. Столик, Bernhardt. Люстра, Arteriors Home. Шторы, Kelly Wearstler. Подушки, Hermès. Этажерка и диван сделаны в Москве по эскизу Ангелины Аскери. На стене над диваном — бра, Pieter Adam. Пианино, на котором играет хозяйка, отреставрировали и покрасили в тон интерьеру. Флористическое оформление, My Family Values.

Заказчица, с которой Ангелина Аскери сделала не один крупный проект, попросила дизайнера оформить маленькую квартиру для своей дочери — быстро, модно, бюджетно.

Этот проект — умный микс знаковых объектов дизайна и предметов российских фабрик.

Холл. Консоль и зеркало, Arteriors Home. Настольная лампа, Heathfield & Co.

«Передо мной стояла задача обновить интерьер, не меняя планировку, полы и даже ванну, — говорит Ангелина. — Квартира площадью 55 кв. метров расположена в старом доме на Ленинском проспекте, последний ремонт делался лет 15 назад. Тогда же был постелен дощатый пол, который сейчас отциклевали и оттонировали в более светлый оттенок. И так как натуральный камень — это то, что делает любой интерьер визуально дороже, в прихожей, ванной и на кухне я заменила покрытие пола на мрамор.

Гостиная. Над диваном — бра, Pieter Adam. Ковер, Capel Rugs.

В целях разумной экономии узор мозаики я спроектировала на основе плитки 30×30 см, так как резать слэбы дороже. Но короб для ванны сделала именно из цельного слэба — так солиднее. Такой же эффект создают роскошные американские люстры. У подвесных светильников своя роль — они формируют активные вертикали, вытягивают пространство и визуально поднимают высоту потолков. И наконец, главный «штрих» интерьера гостиной — шторы с ярким геометрическим орнаментом, который ломает пространство, отвлекает от архитектурных недостатков комнаты и при этом не слишком пестрит».

Столовая. Стулья Panton Chair, Vitra. Люстра, Visual Comfort. На стене — работы Валерия Песина, Art Online 24. На полу — мраморная мозаика, дизайн Ангелины Аскери, производство — компания Unizaro. Стол, Worlds Away. Цветочное оформление, My Family Values. НА

Дизайнер намеренно отказалась от потолочных карнизов. Граница стен и потолков, выкрашенных в близкие по тону цвета, практически стерта, благодаря чему помещение опять-таки кажется выше. Дополнительно увеличили площадь квартиры огромные зеркала, а добавить интерьеру блеска позволили мерцающие блики латунных деталей и висящие над диваном бра в форме солнца.

Чтобы не нарушать целостность интерьера, все системы хранения встроены, а выходящая в гостиную дверь спальни сделана по принципу «невидимки» — с потайными креплениями, без наличников и с гладким дверным полотном, выкрашенным в тон стены. Парящие в изголовье кровати птицы дарят ощущение полета и перспективы.

Спальня. Кровать сделана по эскизу дизайнера в Москве. Подушки, Hermès. Ковер, Capel Rugs. Декор на стене, C. Jeré by Artisan House. Тумба, Caracole. Подвесные светильники, Rothschild & Bickers. Флористика, My Family Values.

«Что касается общей цветовой гаммы, я бы назвала ее нежной, девчачьей, — продолжает дизайнер. — Прозрачные детали и легкий блеск отсылают к стилистике современных американских интерьеров, но в целом этот проект — умный микс знаковых объектов мебели и предметов российских фабрик. Но практичность не исключает романтики! В спальне не случайно появились птицы. Парящие в изголовье кровати, они дарят ощущение полета и перспективы». www.angelinaaskeri.com