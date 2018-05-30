Модный штрих: проект Ангелины Аскери

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Дизайнер Ангелина Аскери всего за четыре месяца полностью преобразила квартиру, используя эффектные декораторские приемы
Заказчица, с которой Ангелина Аскери сделала не один крупный проект, попросила дизайнера оформить маленькую квартиру для своей дочери — быстро, модно, бюджетно.
Этот проект — умный микс знаковых объектов дизайна и предметов российских фабрик.
«Передо мной стояла задача обновить интерьер, не меняя планировку, полы и даже ванну, — говорит Ангелина. — Квартира площадью 55 кв. метров расположена в старом доме на Ленинском проспекте, последний ремонт делался лет 15 назад. Тогда же был постелен дощатый пол, который сейчас отциклевали и оттонировали в более светлый оттенок. И так как натуральный камень — это то, что делает любой интерьер визуально дороже, в прихожей, ванной и на кухне я заменила покрытие пола на мрамор.
В целях разумной экономии узор мозаики я спроектировала на основе плитки 30×30 см, так как резать слэбы дороже. Но короб для ванны сделала именно из цельного слэба — так солиднее. Такой же эффект создают роскошные американские люстры. У подвесных светильников своя роль — они формируют активные вертикали, вытягивают пространство и визуально поднимают высоту потолков. И наконец, главный «штрих» интерьера гостиной — шторы с ярким геометрическим орнаментом, который ломает пространство, отвлекает от архитектурных недостатков комнаты и при этом не слишком пестрит».
Дизайнер намеренно отказалась от потолочных карнизов. Граница стен и потолков, выкрашенных в близкие по тону цвета, практически стерта, благодаря чему помещение опять-таки кажется выше. Дополнительно увеличили площадь квартиры огромные зеркала, а добавить интерьеру блеска позволили мерцающие блики латунных деталей и висящие над диваном бра в форме солнца.
Чтобы не нарушать целостность интерьера, все системы хранения встроены, а выходящая в гостиную дверь спальни сделана по принципу «невидимки» — с потайными креплениями, без наличников и с гладким дверным полотном, выкрашенным в тон стены.
Парящие в изголовье кровати птицы дарят ощущение полета и перспективы.
«Что касается общей цветовой гаммы, я бы назвала ее нежной, девчачьей, — продолжает дизайнер. — Прозрачные детали и легкий блеск отсылают к стилистике современных американских интерьеров, но в целом этот проект — умный микс знаковых объектов мебели и предметов российских фабрик. Но практичность не исключает романтики! В спальне не случайно появились птицы. Парящие в изголовье кровати, они дарят ощущение полета и перспективы». www.angelinaaskeri.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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