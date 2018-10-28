Монохромный лофт 180 м² в Киеве

Фото: Андрей безуглов, евгений авраменко

Двухэтажный лофт в старейшем здании в центре Киева требовал особого дизайнерского подхода. Сложность заключалась в том, чтобы одновременно сохранить дух времени и добавить современные элементы. Архитектурному бюро 2B.group это оказалось под силу — отдав дань прошлому, они создали лаконичный монохромный интерьер, в котором приятно и творить, и отдыхать, и работать.

Фото: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ, ЕВГЕНИЙ АВРАМЕНКО

Оригинальную кирпичную кладку восстановили, и она обеспечила нужный текстурный фон для декора. Угловой камин перекрасили, и он обрел новую жизнь, став главным фокусом гостиной. Чтобы поддержать белый цвет и добавить больше света, часть стены закрыли панелями вдоль первого этажа. Высокие потолки и полное отсутствие перегородок сделали помещение просторным и объемным.

Фото: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ, ЕВГЕНИЙ АВРАМЕНКО

Фото: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ, ЕВГЕНИЙ АВРАМЕНКО

Фото: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ, ЕВГЕНИЙ АВРАМЕНКО

Первый этаж с мансардой соединяет графитовая металлическая лестница с перилами. Архитекторы задумали сложную структуру, и пришлось похлопотать, чтобы конструкция получилась изящной и геометрически точной.

Фото: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ, ЕВГЕНИЙ АВРАМЕНКО

Фото: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ, ЕВГЕНИЙ АВРАМЕНКО

Верхний этаж поделили на три зоны: хозяйская спальня и ванная комната, кабинет и гардеробная, и, наконец, гостевая спальня и ванная с прачечной. Главная особенность — мансардные окна, которые размещаются не перпендикулярно полу. Архитекторы приняли решение спрятать их за панелями и разместить там кладовку.

Фото: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ, ЕВГЕНИЙ АВРАМЕНКО

Фото: АНДРЕЙ БЕЗУГЛОВ, ЕВГЕНИЙ АВРАМЕНКО