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7 июля 2018

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной

Жизнь как в сказке! Абажуры-минареты, декоративная резьба, ткани «икат», узбекская керамика — традиционные элементы восточного дома дизайнер Маргарита Мустафина взяла за основу оформления московской квартиры

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 0)
Маргарита Мустафина – дизайнер интерьера

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

  • Тип недвижимости: квартира в старом кирпичном доме
  • Где находится: Пресненский район, рядом с зоопарком
  • Метраж: 80 м²
  • Стиль: фьюжн с восточными мотивами
  • Основная идея проекта: вписать восточный стиль в европейский интерьер
  • Цветовая гамма: светло-серая, бирюзовая, белая
  • Автор проекта: Маргарита Мустафина — дизайнер интерьера, выпускница МГХПА им. Строганова, @margaritamustafina, (916) 127 6149, www.mm-interiordesign.ru
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 2)
Гостиная. Диван, Furman. Желтые столики сделаны на заказ в столярной мастерской Home Emotions. Резная декоративная панель за диваном сделана по эскизам Маргариты Мустафиной в компании Fine decor
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Казанцева

«Стилистику интерьера определила заказчица — молодая красивая девушка с мужем и дочкой, — рассказывает дизайнер Маргарита Мустафина. — Хозяйка хотела видеть в квартире элементы узбекского, восточного стилей, а также современного прованса. В целом интерьер должен был получиться современным, легким и без лишней серьезности». 

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 4)
По желанию хозяйки квартира оформлена в светлых тонах с преобладанием бирюзового и белого цветов. Зеркало сделано на заказ в компании IFdecor. Бра, Visual Comfort. Артишоки и керамический круг, Moon Stores. Гранат – работа керамиста Кристины Качинской
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

Планировка квартиры, расположенной в старом кирпичном доме, в целом устраивала владельцев. Дизайнер лишь немного увеличила ванную и объединила балкон с гостиной, за счет чего стало больше простора и света. 

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 6)
Гостиная. Каминный портал из мрамора сделан на заказ. Диван, Furman. Для подушек использованы узбекские ткани ручной работы. Люстра, Quoizel. Ковер от Gun, Barcelona Design. Краска для стен — Paint & Paper Library, Manders. Паркетная доска, Barlinek, «Студия Паркета». Столики и декор, Living
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 7)
Балкон стал частью гостиной. Кресло, Gramercy Home. На полу – керамическая плитка, Vives Ceramica. Декор из магазинов «Предметы» и Living. Плед, H&M Home
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 8)
На стене – пастель Евгении Таран «Самарканд». Краска для стен – Paint & Paper Library, «Мандерс». Cтолики из магазина Living
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

«Оформление гостиной и спальни построено на принципах композиционной симметрии, — говорит Маргарита. — Красоту ярких этнических тканей и деталей подчеркивает спокойный, нейтральный фон. Активное сочетание разнообразных восточных орнаментов придает интерьеру характер и запоминающийся облик». 

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 10)
Гостиная. Кресло, MHLiving. Декор, столики и ваза на камине, магазин Living. Предметы декора на каминной полке, магазин MoonStores. Пиала с блюдцем — керамика Алишера Назирова. Красные керамические гранаты — работа Кристины Качинской. Флористика, Virgin’s Bloom
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

«Для этого проекта мы нашли очень интересную керамику, сделанную и расписанную вручную в мастерской Алишера Назирова, — продолжает дизайнер. — Нам повезло, так как Алишер со своими работами не часто посещает Москву. Композиция из его тарелок над столом стала главным украшением кухни». 

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 11)
Кухня, Giulia Novars. Фартук выложен плиткой, «Прима Керамика». На полу — керамическая плитка, Vives Ceramica. Блюдо на подоконнике, магазин «Предметы». Текстильное оформление — мастерская «АтельЮ»
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 12)
Кухня, Giulia Novars. Фартук выложен плиткой, «Прима Керамика».
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 13)
Обеденный стол, Niko Mobili. Стулья, MHLiving. Люстра, Quoizel. Тарелки и пиалы — керамика Алишера Назирова
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 14)
Керамические гранаты, MoonStores
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

«Вещи ручной работы придают интерьеру особую изысканность и теплоту. Поэтому для всех диванных подушек я купила традиционные узбекские ткани, сотканные вручную в технике «икат», они невероятно красивые и выразительные». 

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 16)
Банкетка, Home Emotions. Картина выполнена на заказ Евгенией Таран. Вазы, Living. Флористика, Virgin’s Bloom
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

«Специально для этой гостиной я придумала декоративную решетку в восточном стиле, а дополнением к ней стали сделанные на заказ высокие абажуры-«минареты», установленные на фабричные настольные лампы. Вообще в объединенном пространстве гостиной и кухни получилось много акцентов: камин, решетка, стена с тарелками, но они мягко и гармонично сочетаются между собой, дополняя друг друга».

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 18)
Гостиная. Резная декоративная панель за диваном сделана по эскизам дизайнера в компании Fine decor. Настольная лампа из магазина «Американские Интерьеры» дополнена сделанным на заказ абажуром
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

«Детскую решили сделать более европейской, с элементами прованса и мягкими цветами. Здесь Восток звучит лишь намеком в текстиле и живописи».

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 20)
Стол и стеллаж, My Little France. Стул, Home Emotions. Обои и текстиль, Thibaut, пошив в мастерской «АтельЮ». На стене – камерунская шляпа, Take It Home. На полках стеллажа: картина Ирины Маркман «Зеленое» из галереи ArtBrutMoscow; декор из магазинов Living и Moon Stores. Флористика, Virgin’s Bloom
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 21)
Диван, Furman. Столик и настольная лампа, Le Home. Картина написана на заказ Евгенией Таран. Обои и текстиль, Thibaut. Пошив в мастерской «АтельЮ». Покрывало, Zara Home
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

Ванная комната оформлена в бело-бирюзовой гамме. Отделка из мозаичной плитки навевает ассоциации с хаммамом. Традиционные восточные светильники создают красивую игру светотени.

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 23)
Ванная комната. Тумба под раковину сделана по эскизам дизайнера в столярной мастерской Home Emotions. Зеркало сделано на заказ в компании IFdecor. Смеситель, Migliore. Подвесные светильники, Kink Light. Плитка из коллекции Kilim, Naxos. Ваза, Living. Флористика, Virgin’s Bloom
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

«В спальне заказчица хотела видеть много орнаментов. В текстиле, керамике на лампах, мебели, декоре над изголовьем. Чтобы не получилось слишком пестро, мы использовали довольно спокойные рисунки с разным масштабом, неплохо сочетающиеся между собой». 

Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 25)
Спальня. Кровать, Marko Kraus. Тумбы, Enjoy Home. Шкаф выполнен по эскизам дизайнера в столярной мастерской Labinterno. Люстра, Divinare. Настольные лампы, Le Home. Обои и текстиль на подушках, Thibaut. Пледы, Zara Home. Декор над кроватью, магазин HP Decor. Вазы, магазин «Предметы»
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 26)
Кресло, Marko Kraus. Коврик, Arya Home
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 27)
Стул, Home Emotions. Стол, My Little France. Настольная лампа, Moon Stores. Ваза из магазина «Предметы». Картина Марии Костаревой Brachychiton, галерея ArtBrut Moscow.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА
Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной (фото 28)
Поднос, MoonStores. Вазы для фруктов, Living. Разделочная доска, H&M Home.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Стиль: 
ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
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