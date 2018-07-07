Московская квартира в восточном стиле: проект Маргариты Мустафиной

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Жизнь как в сказке! Абажуры-минареты, декоративная резьба, ткани «икат», узбекская керамика — традиционные элементы восточного дома дизайнер Маргарита Мустафина взяла за основу оформления московской квартиры
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
«Стилистику интерьера определила заказчица — молодая красивая девушка с мужем и дочкой, — рассказывает дизайнер Маргарита Мустафина. — Хозяйка хотела видеть в квартире элементы узбекского, восточного стилей, а также современного прованса. В целом интерьер должен был получиться современным, легким и без лишней серьезности».
Планировка квартиры, расположенной в старом кирпичном доме, в целом устраивала владельцев. Дизайнер лишь немного увеличила ванную и объединила балкон с гостиной, за счет чего стало больше простора и света.
«Оформление гостиной и спальни построено на принципах композиционной симметрии, — говорит Маргарита. — Красоту ярких этнических тканей и деталей подчеркивает спокойный, нейтральный фон. Активное сочетание разнообразных восточных орнаментов придает интерьеру характер и запоминающийся облик».
«Для этого проекта мы нашли очень интересную керамику, сделанную и расписанную вручную в мастерской Алишера Назирова, — продолжает дизайнер. — Нам повезло, так как Алишер со своими работами не часто посещает Москву. Композиция из его тарелок над столом стала главным украшением кухни».
«Вещи ручной работы придают интерьеру особую изысканность и теплоту. Поэтому для всех диванных подушек я купила традиционные узбекские ткани, сотканные вручную в технике «икат», они невероятно красивые и выразительные».
«Специально для этой гостиной я придумала декоративную решетку в восточном стиле, а дополнением к ней стали сделанные на заказ высокие абажуры-«минареты», установленные на фабричные настольные лампы. Вообще в объединенном пространстве гостиной и кухни получилось много акцентов: камин, решетка, стена с тарелками, но они мягко и гармонично сочетаются между собой, дополняя друг друга».
«Детскую решили сделать более европейской, с элементами прованса и мягкими цветами. Здесь Восток звучит лишь намеком в текстиле и живописи».
Ванная комната оформлена в бело-бирюзовой гамме. Отделка из мозаичной плитки навевает ассоциации с хаммамом. Традиционные восточные светильники создают красивую игру светотени.
«В спальне заказчица хотела видеть много орнаментов. В текстиле, керамике на лампах, мебели, декоре над изголовьем. Чтобы не получилось слишком пестро, мы использовали довольно спокойные рисунки с разным масштабом, неплохо сочетающиеся между собой».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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