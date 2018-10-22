Форма воды: интерьер дома в Воронеже

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Большие перемены порой случаются неожиданно: в процессе реконструкции одного крыла этого дома в Воронеже дизайнеры Ольга Яковлева и Павел Стефанов изменили до неузнаваемости весь интерьер
Природа человека такова, что время от времени ему как воздух необходимы перемены. «Прожив в этом доме десять лет, хозяева почувствовали, что настал тот самый момент смены декораций, — рассказывает дизайнер Ольга Яковлева. — Их больше не устраивала гостиная, объединенная с кухней. Катастрофически не хватало естественного освещения, и мы предложили по возможности расширить окна, чтобы, любуясь природой, каждый день в полной мере ощущать все плюсы загородной жизни. По ходу пьесы у нас рождались все новые и новые идеи. За эти годы прежний интерьер стилистически и морально устарел».
В итоге дизайнеры перекроили планировку, обновили мебель и ткани, и настроение интерьера полностью поменялось. Чтобы реализовать мечту хозяев об отдельной кухне, приняли решение утеплить веранду и перенести кухню туда. «В общественной зоне дома запланирована круговая траектория движения, — рассказывает дизайнер Павел Стефанов. — Из гостиной через бар можно попасть на кухню, а оттуда выйти в сад и с другой стороны вернуться по параллельному маршруту — два прохода расположены симметрично. Приватная часть — спальни и гардеробные — вынесена в отдельное крыло».
Барная стойка в гостиной — еще одна мечта заказчиков. В доме часто собирают большие компании. «Еще на этапе выбора темы интерьера заказчица сказала мне, что комфортнее всего себя ощущает вблизи большой воды, — рассказывает Ольга. — Поэтому, когда мы решали, как оформить бар, я сразу вспомнила про обои с изображением рыб. Они идеально сочетаются с мрамором, из которого по нашим эскизам сделана стойка. Рисунок одной фактуры плавно перетекает в другую. Голубовато-серый и перламутровый — оттенки воды».
Стеклянные поплавки для японских рыболовных сетей подобрали на берегу Тихого океана
Цветовая гамма во всех помещениях построена вокруг темы морских глубин. «Плеск волны, свежесть ветра — такие у меня ассоциации, — рассказывает Ольга. — В отделке кухни мы использовали состаренное зеркало. Поверхность блестит, как устричные раковины. Глядя на светильник в форме сфер, представляешь себе закатное солнце на побережье. В декоре рамы зеркала в ванной угадываются кораллы».
Мебель для проекта заказана по большей части в Италии. «Кожаная обивка и керамогранит на полу — вполне утилитарное решение, — рассказывает Ольга. — Хозяева держат двух лабрадоров, и теперь всем жильцам, включая домашних животных, тут раздолье!» Особое настроение создают картины с изображением водной глади, которые Ольга написала специально для этого интерьера и назвала серию «Отражения».
Стеклянные шары на журнальном столике в гостиной — не случайная деталь. «На самом деле это поплавки для японских рыболовных сетей, которые подобрали на пляже, на берегу Тихого океана, — говорит Ольга. — В них словно сконцентрировались сила и волшебство трех стихий — Воды, Воздуха и Земли. Хотелось бы верить, что энергия каждой из них теперь ощущается в этом абсолютно новом доме».
Проект выполнен дизайнером Павлом Стефановым, p.stefanov@bk.ru, т. 8 915 580-22-58, и Ольгой Яковлевой, т. 8 910 280-88-87.
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