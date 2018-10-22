Форма воды: интерьер дома в Воронеже

Большие перемены порой случаются неожиданно: в процессе реконструкции одного крыла этого дома в Воронеже дизайнеры Ольга Яковлева и Павел Стефанов изменили до неузнаваемости весь интерьер

Гостиная. Стены и потолок окрашены в оттенок Comfort white, Farrow & Ball. Диван Nuvola, Rolf Benz. Кресла Archibald, Poltrona Frau, обивка из кожи. Столик Belt, Meridiani. Комод Unico, Mobilfresno. Винтажная люстра, La Murrina, 20th Century Lamps. Шторы из шерсти, Dedar, сшиты на заказ, Adora Gallery. На стене — работа из серии «Отражение» написана специально для этого интерьера дизайнером Ольгой Яковлевой. Ковер, The Rug Company. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Природа человека такова, что время от времени ему как воздух необходимы перемены. «Прожив в этом доме десять лет, хозяева почувствовали, что настал тот самый момент смены декораций, — рассказывает дизайнер Ольга Яковлева. — Их больше не устраивала гостиная, объединенная с кухней. Катастрофически не хватало естественного освещения, и мы предложили по возможности расширить окна, чтобы, любуясь природой, каждый день в полной мере ощущать все плюсы загородной жизни. По ходу пьесы у нас рождались все новые и новые идеи. За эти годы прежний интерьер стилистически и морально устарел».

Гостиная c баром. Кресла, Poltrona Frau. Диван, Rolf Benz. Раздвижные перегородки из стекла, Lualdi, ведут в кухню. Шкаф-витрина Unico, Mobilfresno. Пол облицован керамогранитом, Floor Gres, коллекция Walks. Ковер, The Rug Company. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

В итоге дизайнеры перекроили планировку, обновили мебель и ткани, и настроение интерьера полностью поменялось. Чтобы реализовать мечту хозяев об отдельной кухне, приняли решение утеплить веранду и перенести кухню туда. «В общественной зоне дома запланирована круговая траектория движения, — рассказывает дизайнер Павел Стефанов. — Из гостиной через бар можно попасть на кухню, а оттуда выйти в сад и с другой стороны вернуться по параллельному маршруту — два прохода расположены симметрично. Приватная часть — спальни и гардеробные — вынесена в отдельное крыло».

Кухня Kanto, Leicht, cтолешница сделана на заказ из гранита. Фартук и стены отделаны зеркальными панелями. Стол, Cattelan Italia. Стулья Montera, Poltrona Frau. На столе — чайный фарфоровый набор, привезен из Китая. Потолочный светильник Cosmos, Vibia. На полу — керамогранит, Floor Gres, коллекция Walks. В отражении — стеклянная раздвижная перегородка между кухней и садом, Schuco.

Барная стойка в гостиной — еще одна мечта заказчиков. В доме часто собирают большие компании. «Еще на этапе выбора темы интерьера заказчица сказала мне, что комфортнее всего себя ощущает вблизи большой воды, — рассказывает Ольга. — Поэтому, когда мы решали, как оформить бар, я сразу вспомнила про обои с изображением рыб. Они идеально сочетаются с мрамором, из которого по нашим эскизам сделана стойка. Рисунок одной фактуры плавно перетекает в другую. Голубовато-серый и перламутровый — оттенки воды».

Барная стойка из мрамора Calcite blue azul сделана на заказ. Обои, de Gournay. Барные стулья, Porada. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Стеклянные поплавки для японских рыболовных сетей подобрали на берегу Тихого океана

Барная стойка изготовлена на заказ из мрамора Calcite blue azul по чертежам дизайнеров. Барные стулья, Porada. Шкаф Unico, Mobilfresno. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Цветовая гамма во всех помещениях построена вокруг темы морских глубин. «Плеск волны, свежесть ветра — такие у меня ассоциации, — рассказывает Ольга. — В отделке кухни мы использовали состаренное зеркало. Поверхность блестит, как устричные раковины. Глядя на светильник в форме сфер, представляешь себе закатное солнце на побережье. В декоре рамы зеркала в ванной угадываются кораллы». Мебель для проекта заказана по большей части в Италии. «Кожаная обивка и керамогранит на полу — вполне утилитарное решение, — рассказывает Ольга. — Хозяева держат двух лабрадоров, и теперь всем жильцам, включая домашних животных, тут раздолье!» Особое настроение создают картины с изображением водной глади, которые Ольга написала специально для этого интерьера и назвала серию «Отражения».

Спальня. Прикроватный столик, Rolf Benz. На стене — работа Ольги Яковлевой из серии «Отражение». Светильник 1970-х годов. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Ванная комната. Раковина, Duravit. Подстолье под раковину по эскизам дизайнеров, шпон ореха, ручки из агата, Soda home decor. Зеркало, Arteriors. Бра 1960-х годов, Sciolari, 20th Century Lamps. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК

Стеклянные шары на журнальном столике в гостиной — не случайная деталь. «На самом деле это поплавки для японских рыболовных сетей, которые подобрали на пляже, на берегу Тихого океана, — говорит Ольга. — В них словно сконцентрировались сила и волшебство трех стихий — Воды, Воздуха и Земли. Хотелось бы верить, что энергия каждой из них теперь ощущается в этом абсолютно новом доме». Проект выполнен дизайнером Павлом Стефановым, p.stefanov@bk.ru, т. 8 915 580-22-58, и Ольгой Яковлевой, т. 8 910 280-88-87.