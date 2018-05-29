Полная тишина: проект Бориса Денисюка

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Как добиться скандинавского спокойствия среди суеты большого города? Ответ на этот вопрос — в проекте архитектора Бориса Денисюка.
Планировка квартиры типа «распашонка» — два крыла с комнатами, расположенными напротив друг друга, — довольно часто встречается в Москве. Окна выходят на две стороны. Есть разные вариации плана, но принцип один: в центре, как связующее звено, коридор, а комнаты по бокам. Планировка имеет ряд плюсов, но есть свои нюансы.
«Вносить изменения в такой план квартиры всегда сложно, так как большая часть стен — несущие, — рассказывает архитектор Борис Денисюк. — Здесь мы почти ничего не меняли, для зонирования помещений задействовали перегородки. В нашем распоряжении было 79 кв. м. Хозяева, молодые модные ребята, согласились на минималистский интерьер, напоминающий лофт. Акцент в отделке — на природные материалы и грубые шероховатые фактуры».
В таком по-скандинавски аскетичном интерьере достаточно всего нескольких дизайнерских штрихов.
В одно крыло квартиры архитектор вынес кухню-столовую, совмещенную с гостиной. С другой стороны расположена изолированная спальня. Вход в ванную и гардеробную предусмотрен из коридора.
«Перегородки, разграничивающие гостиную с кухней, прозрачные, — рассказывает Борис. — Сквозь стекла свободно проходит свет, и нет ощущения духоты. А их черные рамы добавляют интерьеру большей графичности».
Со стилем интерьера хозяева определились сразу. Архитектор вспоминает, что на первую встречу они захватили с собой каталог одного люксового мебельного бренда.
«Сказали, мол, хотим что-то в этом духе, — рассказывает Борис. — Когда стали планировать бюджет, сошлись на том, что в таком по-скандинавски аскетичном окружении не обязательно заказывать полный перечень дорогой мебели по каталогу, достаточно всего нескольких весомых акцентов».
Деревянные элементы во всех комнатах связывают пространство воедино.
Идея состояла в том, чтобы оставить стены и потолки бетонными: на грубом фоне будет выигрышно выделяться деревянная мебель простых скульптурных силуэтов.
«Для большей выразительности фасады шкафов, стол, кровать, консоли должны были иметь однородный оттенок, чтобы интерьер воспринимался цельно, — говорит Борис. — В процессе работы возникли сложности. Например, дерево по-разному реагировало на лак, мы долго мучались, но в итоге все-таки добились одинакового цвета во всех комнатах. Со стенами подвели строители: обработали монолит алмазной коронкой, чтобы бетон лучше „схватился“. После этого на поверхности остались следы, которые пришлось маскировать штукатуркой».
Штробить бетонные стены не хотелось, поэтому для системы вытяжной вентиляции на кухне архитектор использовал внешний монтаж. Сдержанная палитра, одинаковая во всех помещениях, — тоже часть общей концепции. Одни и те же элементы переходят из комнаты в комнату, связывая пространство воедино.
«Важную роль для создания нужного настроения сыграли работы художника-иллюстратора Сони Крошенбойм, — рассказывает Борис. — Мы выбрали известную ч/б серию с портретами знаменитостей. Ее произведения стали тем самым эмоциональным акцентом, которого не хватало в этом наполненном светом и воздухом пространстве».
В планировку квартиры- «распашонки» сложно вносить изменения, так как большая часть стен — несущие.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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