Проект от Studiopepe: в четыре руки

Абстрактный графический принт, цветной мрамор, желтый металл, возвращение моды на 1950-е — кажется, авторы этого интерьера в Милане, дизайнеры Арианна Лелли Мами и Кьяра ди Пинто из агентства Studiopepe, не упустили из виду ни один из трендов.

Гостиная. Кресла D.153.1, дизайн Джо Понти, 1950-е годы, Molteni & C. В центре — табурет Hocker, дизайн Herzog & de Meuron, Vitra. Ваза, Bitossi. Пара журнальных столиков (справа) Speculum, AYTM. Торшер Torche, Atelier de Troupe. Ковры Hello Sonia, дизайн Studiopepe, CC-Tapis. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

«Мы с Кьярой дегустировали коктейли в одном из старых миланских заведений Bar Basso, и родилась идея попробовать собрать в одном интерьере все самое актуальное и посмотреть, что из этого получится», — рассказывает Арианна. Проект получил название The Visit («Прием») и был реализован в здании XIX века в центре дизайнерского квартала Брера.

Фрагмент гостиной. Ширма Gelosia, дизайн Studiopepe, Spotti Edizioni. Cтол Tavolo M, дизайн Анджело Манджаротти, Agapecasa. Пуф Stilla, AYTM. На столе — светильник Ossimori III, дизайн Studiopepe; ваза по дизайну Этторе Соттсасса, Bitossi. Приставной столик Pannacotta, дизайн Рона Гилада, Molteni & C. Бра Lune, Atelier de Troupe. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

Дует Studiopepe возник в 2006 году в самой экзотической обстановке — на одном из пляжей Мексики, куда независимо друг от друга бывшие сокурсницы миланского Политеха приехали отдыхать. По возвращении они открыли собственную студию, начав со стилизации съемок для интерьерных изданий. Сегодня Studiopepe — признанные эксперты в индустрии.

Дизайнеры Арианна Лелли Мами и Кьяра ди Пинто, Studiopepe. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

Они консультируют дизайнерские и модные бренды, делают арт-инсталляции, проектируют интерьеры бутиков (по их проекту были оформлены шоу-румы MaxMara в Токио и Fritz Hansen в Милане) и выпускают коллекции керамики, светильников, плитки. Последней громкой премь­ерой стали ковры для италь­янского бренда CC-Tapis.

Консоль Totem Dining, дизайн Studiopepe, Arpa Industriale. На консоли — скульптура Джо Понти; ваза по дизайну Этторе Соттсасса, Bitossi; светильник Ossimori VI, дизайн Studiopepe. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

«В этом интерьере нам хотелось продемонстрировать связь старого и нового, ведь, по существу, все, что производят сейчас, имеет корни в прошлом, — говорит Арианна. — Мы начали с того, что придумали графический орнамент для стен, вдохновляясь работами Пита Мондриана, Дэвида Тремплетта и Сола Левитта, который переходит из одной комнаты в другую. Этот прием помог подчеркнуть пропорции комнат, выделив окна и дверные проемы».

Кухня, система bulthaup b2. Потолочный светильник Balise, Atelier de Troupe. Шторы из бархата, L’Opifcio. На полу — плитка, Florim. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

Дизайнеры тщательно подходили к выбору каждой детали — ни один элемент не появился здесь случайно. «Декораторы часто грешат тем, что могут поставить кресло в гостиную, просто потому что оно им нравится.

Столовая. Стулья Standard, дизайн Жана Пруве, Vitra. Мраморный стол Eros, дизайн Анджело Манджаротти, Agapecasa. Латунная полка Icaro, дизайн Studiopepe, Spotti Edizioni. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

И не задумываются, есть ли для него здесь место, — говорит Арианна. — Рядом с мебелью Джо Понти, Жана Пруве и Пьетро Руссо могут появиться объекты молодых дизайнеров, лишь бы в композиции не было фальши». Ковровые панно из гималайской шерсти и шелка для этого интерьера были сотканы вручную в Непале.

Спальня. Консоль Pagoda, дизайн Пьетро Руссо. Зеркало Circum, AYTM. Настольная лампа Clarke, Lambert & Fils. Часы Stilla, AYTM. Скульптуры Ossimori VIII, Studiopepe. На стене — фотографии Андреа Феррари Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

«Ручное производство — это то, что никогда не выходит из моды», — говорит Кьяра. Пространство разделяют тяжелые бархатные шторы. «Занавес добавляет обстановке театральности — еще одна тема, к которой активно обращаются дизайнеры, — говорит Арианна. — Это касается не только текстиля, но и области дизайна света. Лампы-прожекторы переживают вторую волну популярности».

Фрагмент спальни. На стене — панно Hello Sonia, дизайн Studiopepe, CC-Tapis. Cветильник, Lambert & Fils. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

Чтобы сделать интерьер более личным, персонифицированным и подчеркнуть, что это квартира, а не шоу-рум, дизайнеры обрамили и повесили на стены любимые кадры из архива друга-фотографа Андреа Феррари, расставили керамику собственного авторства.

Спальня. Кровать Talos, Spotti Edizioni. Изголовье обтянуто тканью, Bonotto. Постельное белье, Shuj. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)