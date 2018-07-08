Проект от Studiopepe: в четыре руки

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Дизайнерский дуэт из Милана Studiopepe проиллюстрировал главные тренды интерьера на примере одной квартиры в районе Брера
Абстрактный графический принт, цветной мрамор, желтый металл, возвращение моды на 1950-е — кажется, авторы этого интерьера в Милане, дизайнеры Арианна Лелли Мами и Кьяра ди Пинто из агентства Studiopepe, не упустили из виду ни один из трендов.
«Мы с Кьярой дегустировали коктейли в одном из старых миланских заведений Bar Basso, и родилась идея попробовать собрать в одном интерьере все самое актуальное и посмотреть, что из этого получится», — рассказывает Арианна. Проект получил название The Visit («Прием») и был реализован в здании XIX века в центре дизайнерского квартала Брера.
Дует Studiopepe возник в 2006 году в самой экзотической обстановке — на одном из пляжей Мексики, куда независимо друг от друга бывшие сокурсницы миланского Политеха приехали отдыхать. По возвращении они открыли собственную студию, начав со стилизации съемок для интерьерных изданий. Сегодня Studiopepe — признанные эксперты в индустрии.
Они консультируют дизайнерские и модные бренды, делают арт-инсталляции, проектируют интерьеры бутиков (по их проекту были оформлены шоу-румы MaxMara в Токио и Fritz Hansen в Милане) и выпускают коллекции керамики, светильников, плитки. Последней громкой премьерой стали ковры для итальянского бренда CC-Tapis.
«В этом интерьере нам хотелось продемонстрировать связь старого и нового, ведь, по существу, все, что производят сейчас, имеет корни в прошлом, — говорит Арианна. — Мы начали с того, что придумали графический орнамент для стен, вдохновляясь работами Пита Мондриана, Дэвида Тремплетта и Сола Левитта, который переходит из одной комнаты в другую. Этот прием помог подчеркнуть пропорции комнат, выделив окна и дверные проемы».
Дизайнеры тщательно подходили к выбору каждой детали — ни один элемент не появился здесь случайно. «Декораторы часто грешат тем, что могут поставить кресло в гостиную, просто потому что оно им нравится.
И не задумываются, есть ли для него здесь место, — говорит Арианна. — Рядом с мебелью Джо Понти, Жана Пруве и Пьетро Руссо могут появиться объекты молодых дизайнеров, лишь бы в композиции не было фальши». Ковровые панно из гималайской шерсти и шелка для этого интерьера были сотканы вручную в Непале.
«Ручное производство — это то, что никогда не выходит из моды», — говорит Кьяра. Пространство разделяют тяжелые бархатные шторы. «Занавес добавляет обстановке театральности — еще одна тема, к которой активно обращаются дизайнеры, — говорит Арианна. — Это касается не только текстиля, но и области дизайна света. Лампы-прожекторы переживают вторую волну популярности».
Чтобы сделать интерьер более личным, персонифицированным и подчеркнуть, что это квартира, а не шоу-рум, дизайнеры обрамили и повесили на стены любимые кадры из архива друга-фотографа Андреа Феррари, расставили керамику собственного авторства.
«Ваша квартира — это в первую очередь персональная вселенная, наполненная знаками и особенными вещами, — говорит Арианна. — В погоне за модой важно не забыть, что создание интерьера — это путешествие внутрь себя. Поэтому процесс так и захватывает». www.studiopepedesign.it
Elle Decoration
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