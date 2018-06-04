Розовые очки: квартира в аренду

Чтобы раздвинуть стены тесной комнаты, иногда нужно просто перекрасить их. Доказательство — новый проект архитекторов Татьяны и Дмитрия Хорошевых

Холл. Пуф, La Redoute Interieurs. Фото: сергей ананьев

Архитекторы Татьяна и Дмитрий Хорошевы купили квартиру в строящемся доме. «Когда мы совершали сделку, на месте будущего жилого комплекса еще ничего не было, — рассказывает Татьяна. — Строительство в какой-то момент заморозили, потом возобновили. В общем, знакомая история! Квартиру получили, когда уже и не ждали. Поэтому было решено быстро сделать ремонт и сдать ее в аренду».

Этот проект — один сплошной дизайнерский эксперимент, ограниченный только семейным бюджетом.

Столовая — часть гостиной. Стулья, Vitra. Стол и кухня, ИКЕА. Потолочный светильник над столом, Prandina. Напольное покрытие, Bolon. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Весь проект, по словам архитекторов, — один сплошной дизайнерский эксперимент, ограниченный лишь семейным бюджетом и квадратными метрами — их здесь всего 65. Дизайн разрабатывали с целью привлечения потенциальных квартиросъемщиков, поэтому не боялись ярких акцентов и смелых дизайнерских решений. На проектирование и ремонт ушло всего четыре месяца.

Стеллаж, Alivar. Торшер, Flos. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

«Нам хотелось уйти от приевшихся стандартных ходов. Чтобы добиться wow-эффекта, решили сделать ставку на цвет, раскрасив стены ярким геометрическим орнаментом, — рассказывает Татьяна. — Основной оттенок — нежно-розовый, символ легкости бытия. Идеальный фон для счастливой жизни!»

Во всех комнатах оттенок стен — нежно-розовый. Символ легкости бытия. Идеальный фон для счастливой жизни!

Спальня. Кровать, Lema. Столики, La Redoute Interieurs. Шкафы, ИКЕА. Текстиль и аксессуары, H&M Home, Zara Home. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

В гостиной по стене проходит широкая полоса цвета спелой вишни, нижняя часть выкрашена в теплый серый, который перекликается с цветом напольного покрытия. В спальне изголовье кровати украшено контрастным орнаментом, где, помимо пудрового и вишни, появляется сочный оттенок морской волны.

Гостиная. Комод, Divan.ru. Керамика, H&M Home. Ботанический декор, Treez Collection. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

«Это чтобы легче было просыпаться, — смеется Татьяна. — Эскиз мы нарисовали за 10 минут! Игра контрастов и оптические иллюзии на глазах меняют восприятие пространства и визуально расширяют комнаты. Из-за покраски даже потолок кажется выше, при том что 8 см высоты мы пожертвовали ради дополнительной звукоизоляции».

Детская. Кровать, DoodyWoodyDom. Кресло, Vitra. Столик, ИКЕА. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

В прихожей, чтобы визуально ее расширить, архитекторы задействовали зеркала. «Поставили шкафы с зеркальными дверями от пола до потолка, — говорит Дмитрий. — Противоположную стену покрасили в полоску. Отражения очень эффектные. Этот прием часто использовала декоратор Дороти Дрейпер, которая нас вдохновила».

Ванная комната. Влагостойкие обои, Wall & Deco. Зеркальные шкафы, ИКЕА. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Рабочее место «отвоевали» у кухни. Предполагается, что работать за ноутбуком можно прямо на кухонной столешнице у окна. Отраженный мягкий свет в гостиной излучает торшер Flos Toio по дизайну братьев Кастильони. «Эта фара „бьет“ в потолок, заливая волшебным отраженным светом всю гостиную, — говорит Дмитрий. — При нашем московском дефиците солнца это особенно актуально».

Кухня, ИКЕА. Керамика, Zara Home, Crate & Barrel. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Непременным желанием дизайнеров был абажур над обеденным столом. «Он хоть и современный, зеркальный, но форма та же, — говорит Дмитрий. — Помните, у Булгакова в „Белой гвардии“: „Абажур священен. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга...“ Абажур для нас важный символ уюта. Здесь рождается ощущение, что ты наконец дома». www.lighthousegroup.ru