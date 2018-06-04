Счастье не за горами: квартира 48 м² по проекту Татьяны Страту

Дизайнер Татьяна Страту оформила светлый функциональный интерьер с авторскими деталями, которые позволили спрятать газовые трубы и радиаторы, не потеряв ни одного полезного сантиметра площади. Внимание приковывает роспись в виде символичного горного пейзажа на стене и подвесные полки, которые собираются по принципу конструктора Lego.

Гостиная. Диван и ковер, ИКЕА. Текстильное оформление – студия «Три дизайнера». Декор, Zara Home и H&M Home. Фото: Юрий Гришко

Татьяна Страту

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в кирпичном доме 1961 года постройки Метраж: 48 м² Место: район Раменки Стиль: современный лаконичный интерьер в скандинавском стиле Основная идея проекта: создание светлого функционального пространства, наполненного яркими интересными деталями Цветовая гамма: теплое дерево, коричневые и бежевые цвета в сочетании с акцентами голубых и желтых оттенков Автор проекта: дизайнер Татьяна Страту, www.studiotasty.com

Диван, ИКЕА. Полки – столярная мастерская Тимофея Пронькина. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО Стеллаж – столярная мастерская Тимофея Пронькина. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Квартира предназначалась для сдачи в аренду, — рассказывает дизайнер Татьяна Страту. — В роли гипотетического жильца заказчик предложил рассматривать его самого — то есть очень занятого человека, работающего в юридической, либо финансовой областях, который использует квартиру как место отдыха и встреч с друзьями. От нас требовалось сделать интересный функциональный интерьер, уложившись в ограниченный бюджет и быстрые сроки. Главным было заложить хорошую основу, сделать грамотную планировку, установить качественную сантехнику и новые трубы отопления».

Гостиная. Стеллаж с раскладкой из деревянных панелей, деревянный подоконник-тумба и навесные полки – все выполнено в столярной мастерской Тимофея Пронькина. Столик-пенек и настольный декор, Archpole. Фото: Юрий Гришко

«На небольшой площади требовалось создать максимально удобное пространство с большой ванной и отдельной гардеробной. Гостиную изначально хотели объединить с кухней. Но в квартире газовая плита, поэтому для законного согласования перепланировки требовалось предусмотреть проем с герметичным закрыванием. Так родилась идея сделать раздвижную перегородку, полотна которой заезжают друг за друга и не занимают слишком много места, при этом являясь одной из самых акцентных деталей интерьера».

Вид из гостиной на кухню. Напольное кашпо, Archpole. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Прихожую и гостиную отделяет только ниша под телевизор. Чтобы трубы отопления не нарушали образ интерьера гостиной, их спрятали в специальную конструкцию подоконника, переходящего в небольшую полочку. На нее очень удобно ставить книги, либо чашку кофе возле дивана. Часть спальни отдали под гардеробную, которая закрывается шторами того же цвета, что и на окнах».

Планировка квартиры 48 м² , проект Studio Tasty.

«В квартире много авторских деревянных деталей, которые очень украсили интерьер. Это уже упомянутые раздвижные двери, шкаф в прихожей, изголовье кровати, стеллаж. Заказчик хотел интересных решений со светом, так что во все эти предметы встроена подсветка, и ночью они создают особую атмосферу. Но самый необычный предмет — это полки над диваном. Они разной конфигурации и размеров, и собираются на стене, как лего, в абсолютно разные формы. В дальнейшем количество полочек можно будет увеличить и придать новые очертания всей конструкции».

Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«На кухне заказчик попросил сделать барную стойку вместо обеденного стола. Она удачно встала в простенок между окнами и не мешает закрыванию раздвижной перегородки. Кухня Икеа собиралась тоже не просто. Нам нужно было убрать газовые трубы с видного места, при этом оставив к ним доступ. Так справа получилась узкая колонна, которая логично соединила простенок у окна с более широкой рабочей зоной».

Кухня, ИКЕА. Техника, Gorenje. Столешница в рабочей зоне и на барной стойке сделана из искусственного камня. Керамогранит из коллекции Charme, Italon. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Кухня, ИКЕА. Техника, Gorenje. Пол – керамогранит из коллекции Charme, Italon. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО Бра, Nowodvorski Lighting. Cтулья, DeepHouse. Текстильное оформление, студия «Три дизайнера». Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Основная часть квартиры получилась сдержанной и практически монохромной, поэтому в интерьер спальни захотелось добавить немного ярких красок. Заказчик уговаривал сделать фреску на стене с изображением горного пейзажа, но мне хотелось сохранить лаконичность и стилистику интерьера. Так появилась роспись стен в виде стилизованных горных хребтов. За счет сочетания дерева, синего цвета, песочных и желтых оттенков комната стала очень светлой и гармоничной, располагающей к отдыху после напряженного трудового дня».

Изголовье кровати с подвесными тумбами сделано на заказ в столярной мастерской Тимофея Пронькина. Шторы, подушки и покрывало – текстильная студия «Три дизайнера». Плед и декор, H&M Home. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Вид из гостиной на спальню. Краска, Little Greene. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО Спальня. Кресло Allan, Sits. Столик с мраморной столешницей, Zara Home. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Мы пытались задействовать каждый сантиметр свободной площади. При этом в ванной комнате, по просьбе заказчика, требовалось найти решение, чтобы разместить и ванну, и отдельную душевую. Зеркальная ниша над ванной получилась из-за особенностей помещения».

Прихожая. Встроенный шкаф сделан на заказ в столярной мастерской. Стеновая панель, также сделанная на заказ, используется как вешалка для верхней одежды и скрывает за собой электрический шкаф. Консоль, Zara Home. Скамья, Archpole. Декор, H&M Home. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО Ванная комната. Плитка, La Platera. Столешница с раковиной из искусственного камня и зеркальная ниша с полками изготовлены на заказ. Сантехника, Cezares Siesta. Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

«Работа над проектом протекала спокойно и очень позитивно. А очень скоро после сдачи нашелся прекрасный жилец, удивительно подходивший под изначальные представления у владельца квартиры». www.studiotasty.com