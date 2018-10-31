Выбор джентльмена: лаконичная квартира в Москве

Кабинет. Письменный стол, Bonaldo. Лампа, Schuller. Люстра, El Torrent. Стул, Сattelan Italia. Диван, Bodema. Ковер, The Rug Company. Фотография над диваном сделана хозяином квартиры во время одного из путешествий по дальним странам. Фото: сергей ананьев Стиль: Дарья Григорьева

Дизайнер Екатерина Грачева Фото: Виктор Чернышов

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в новостройке Метраж: 145 м² Где находится: г. Москва, ЖК «Садовые кварталы» Стиль: современный мужской интерьер Основная идея проекта: создать строгий и лаконичный интерьер без излишеств и ярких цветовых включений Цветовая гамма: природные оттенки Авторы проекта: дизайнер Екатерина Грачева, kat1473@gmail.com, т. 8 963 782-75-70, www.gracheva-design.ru

Гостиная. Диван, Asnaghi. ТВ-тумба, Presotto. Ковер, The Rug Company. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

«Заказчик много времени проводит в командировках и путешествиях. Возвращаться из них ему хочется в спокойную и уютную квартиру без лишних вычурностей в отделке и декоре», — рассказывает автор проекта Екатерина Грачева. — «Поэтому я всячески избегала украшательства и работала над созданием сдержанного и функционального интерьера в современном стиле».

Фрагмент гостиной. Журнальные столики, Cattelan Italia, Moon-stores. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

Фрагмент столовой. Обеденный стол и стулья, Pacini Cappelini. Люстра, El Torrent. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

«Линия окон проходит по дуге вдоль одной стороны квартиры, поэтому первой и главной сложностью было правильно зонировать помещение. Нужно было создать такую планировку, чтобы хозяйская спальня была достаточно темной при панорамных окнах, а гостиная с кухней и гостевые комнаты, наоборот, — светлыми».

Кухня, Mittel. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

Фрагмент кухни. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

«Я разместила комнаты так, чтобы они стали более прямоугольными и простыми по форме, и отделила приватную зону от гостевой и общественной. Чтобы визуально „приподнять“ потолки, я использовала высокий напольный плинтус и скомбинировала полотна штор двух цветов, которые образовали широкие вертикальные полосы. В итоге окна, занимающие огромную часть квартиры, не выглядят скучно и однообразно».

Кресло, Alberta. Свет, Contardi. Ковер, The Rug Company. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

Фрагмент хозяйской спальни. Дубовая панель выполнена на заказ. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

«Поскольку образ жизни заказчика связан с постоянными поездками, необходимо было создать много разных мест для хранения вещей и снаряжения. Я отвела место для двух отдельных гардеробных комнат и дополнительно соорудила шкафы в перегородках-стенах, отделяющих гостиную от входной зоны».

Фрагмент кабинета. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

Сантехника, Laufen. Зеркало выполнено на заказ IFdecor. Бра, Decor Walther. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

«Квартира выдержана в едином стиле с некоторым аскетизмом в декоре. Но эта лаконичность, избавление от излишеств как раз и были нужны заказчику. Самый интересный декоративный элемент здесь, пожалуй, — стеновая панель из дуба над кроватью. По стечению обстоятельств фабрика сделала ее темнее, чем мы ожидали. По замыслу панель должна была быть светлее изголовья кровати, а вышло все наоборот, но результат понравился хозяину».

Фрагмент гостевой спальни. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА

Кровать и тумба, Alf Da Frè. Бра, Contardi. Ковер, The Rug Company. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Стиль: ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА