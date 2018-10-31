Выбор джентльмена: лаконичная квартира в Москве

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Дизайнер Екатерина Грачева рассказала, как оформить современный мужской интерьер на примере просторной квартиры в новостройке
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в новостройке
Метраж: 145 м²
Где находится: г. Москва, ЖК «Садовые кварталы»
Стиль: современный мужской интерьер
Основная идея проекта: создать строгий и лаконичный интерьер без излишеств и ярких цветовых включений
Цветовая гамма: природные оттенки
Авторы проекта: дизайнер Екатерина Грачева, kat1473@gmail.com, т. 8 963 782-75-70, www.gracheva-design.ru
«Заказчик много времени проводит в командировках и путешествиях. Возвращаться из них ему хочется в спокойную и уютную квартиру без лишних вычурностей в отделке и декоре», — рассказывает автор проекта Екатерина Грачева. — «Поэтому я всячески избегала украшательства и работала над созданием сдержанного и функционального интерьера в современном стиле».
«Линия окон проходит по дуге вдоль одной стороны квартиры, поэтому первой и главной сложностью было правильно зонировать помещение. Нужно было создать такую планировку, чтобы хозяйская спальня была достаточно темной при панорамных окнах, а гостиная с кухней и гостевые комнаты, наоборот, — светлыми».
«Я разместила комнаты так, чтобы они стали более прямоугольными и простыми по форме, и отделила приватную зону от гостевой и общественной. Чтобы визуально „приподнять“ потолки, я использовала высокий напольный плинтус и скомбинировала полотна штор двух цветов, которые образовали широкие вертикальные полосы. В итоге окна, занимающие огромную часть квартиры, не выглядят скучно и однообразно».
«Поскольку образ жизни заказчика связан с постоянными поездками, необходимо было создать много разных мест для хранения вещей и снаряжения. Я отвела место для двух отдельных гардеробных комнат и дополнительно соорудила шкафы в перегородках-стенах, отделяющих гостиную от входной зоны».
«Квартира выдержана в едином стиле с некоторым аскетизмом в декоре. Но эта лаконичность, избавление от излишеств как раз и были нужны заказчику. Самый интересный декоративный элемент здесь, пожалуй, — стеновая панель из дуба над кроватью. По стечению обстоятельств фабрика сделала ее темнее, чем мы ожидали. По замыслу панель должна была быть светлее изголовья кровати, а вышло все наоборот, но результат понравился хозяину».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)