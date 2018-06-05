Интерьер с обложки: квартира 65 м² по проекту Наталии и Ивана Трофимовых

Гостиная. Бра, Flos. Металлический стеллаж сделан на заказ по эскизам архитекторов. Кофейный столик, Menu. Кресло и диван, Gubi. Ковер, Muuto. Стены и потолки покрыты краской Argile, салоны Manders. Аксессуары, Crate and Barrel. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Что делает интерьер модным? Цвет, мебель и ткани, конечно, очень важны. Еще важнее — планировка. Но есть еще тонкие, не бросающиеся в глаза детали. Именно по ним всегда узнаешь «своих». В московском проекте архитектурного бюро Blockstudio подобные «маячки», сигнализирующие о вдумчивой работе с пространством, — на каждом шагу.

Прихожая с окном — мечта любого архитектора. Ради этого мы сделали дополнительное окно и отказались от высокого встроенного шкафа.

Наталия и Иван Трофимовы, основатели архитектурного бюро Blockstudio. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Мы отказались от плинтусов и потолочных карнизов, сделав щели-подсечки, — рассказывают Иван и Наталия Трофимовы. — Такое решение требует идеальных стыков отделочных материалов. Зато сильно меняет восприятие пространства, отрывая друг от друга плоскости пола, стен и потолка и создавая своего рода воздушные рамы. Этот способ часто используют в отделке европейских музеев, так как это дает возможность легко перекрашивать стены».

Шкаф в прихожей с выдвижными полками для обуви и вешалкой для верхней одежды, дизайн Наталии и Ивана Трофимовых. Подвесной светильник, Michael Anastassiades. Переносная лампа, Menu. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Встроенный бар в закрытом виде представляет собой гладкую белую стену. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Архитекторам удалось зрительно увеличить квартиру и сделать лаконичный интерьер нескучным.

Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Продуманная планировка позволяет видеть перспективу из любой точки небольшой квартиры, будь то высокие двери, остекленные проемы или зеркала. Это легкое ощущение возникает уже в прихожей с окном.

Фрагмент гостиной. Торшер, Flos. Аксессуары, Crate and Barrel. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Приятно входить в помещение с естественным освещением, — замечает Иван. — Это мечта архитектора. Ради нее мы отказались от высокого шкафа и сделали межкомнатное окно точно напротив входной двери. Шкаф спроектировали сами, рассчитав высоту выкатных модулей таким образом, чтобы в них умещались длинные куртки и максимальное количество обуви».

Столовая. Стулья, Fredericia. Стол, Menu. Бра, Vibia. Комод, винтаж. Паркетная доска экзотических пород, салон «Золотой лес». Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Короба вентиляции скрыли в глубине встроенных шкафов, в комнаты они выходят в виде тактичных аккуратных решеток. Тумбы в ванной сделали подвесными, а стену под ними облицевали зеркалом — ради того же эффекта перспективы.

Столовая. Стулья, Fredericia. Стол, Menu. Потолочный светильник, Vibia. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Именно такой образ светлого, парящего пространства озвучила на первой встрече заказчица: «Ничего лишнего, свет, воздух, красота, приятные на ощупь фактуры и огромные шкафы, куда можно убрать все лишнее». Архитекторы признаются: «Но разглядеть все это здесь удалось не сразу. Первое впечатление от квартиры было такое, будто в ней вовсе нет окон. Темный холл, столь же темный кабинет и где-то в глубине — розовая с перламутром спальня, столовая с кладкой из кирпича и шоколадно-золотая ванная с пластиковым джакузи. Плюс ко всему — подвесные потолки. От них мы избавились в первую очередь».

Кухня сделана на заказ по проекту архитекторов. Бра, Lampe Gras. На полу — мозаика из четырех видов камня: Skyros Sky, Green Tinos, Perlino Rosa и Travertino Gold. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Другой важный вопрос: как сделать лаконичный интерь­ер нескучным? И снова — внимание к деталям. Архитекторы не случайно отказались от светлого дубового пола, который любят использовать в своих проектах. Здесь нужно было что-то «медовое» и «экзотичное».

Ванная комната хозяйки. Бра, Parachilna. Зеркало и тумба под раковину сделаны на заказ по эскизам архитекторов. Бра, Parachilna. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Мы уже отчаялись найти то, что нужно, и в этот момент в запасниках одного салона наткнулись на паркет из какой-то тропической древесины, — вспоминают Трофимовы. — Название породы и место происхождения не знали даже владельцы, но главное — количество, точно на нашу площадь. Затем мы открыли для себя экзотическое дерево кусия. Его шпон с разными видами тонировки использовали в отделке изголовья кровати, фасадов спрятанного за белыми створками бара и шкафа в прихожей. Пол на кухне и в холле выложили мозаикой из четырех видов камня, в которых собрана вся палитра интерьера».

Гардероб в зоне ванной комнаты сделан на заказ. Стены и пол душевой выложены мрамором Bianco Carrara. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

К слову, паркет положили не просто так, а предварительно сняв фаски с каждой дощечки. Чуть скошенные кромки дали эффект не гладкого пола, а с легким рельефом. И это еще один «маячок»! Архитекторы Иван и Наталия Трофимовы, бюро Blockstudio, www.blockstudio.ru

Кровать сделана на заказ. Покрывало, Zara Home. Подушки пестрые, Crate and Barrel, однотонные — H&M Home. Стол, Fredericia. Бра, Marset. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Перед укладкой пола с каждой доски сняли фаски, чтобы придать поверхности фактуру.

Спальня. За изголовьем кровати расположены ванная и гардеробная. Прикроватная тумба, Kartell. Торшер, Parachilna. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Планировка квартиры площадью 65 м², проект бюро Blockstudio.