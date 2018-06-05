Интерьер с обложки: квартира 65 м² по проекту Наталии и Ивана Трофимовых

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Наталия и Иван Трофимовы, основатели архитектурного бюро Blockstudio, создали лаконичный интерьер вокруг продуманных сценариев освещения.
Что делает интерьер модным? Цвет, мебель и ткани, конечно, очень важны. Еще важнее — планировка. Но есть еще тонкие, не бросающиеся в глаза детали. Именно по ним всегда узнаешь «своих». В московском проекте архитектурного бюро Blockstudio подобные «маячки», сигнализирующие о вдумчивой работе с пространством, — на каждом шагу.
Прихожая с окном — мечта любого архитектора. Ради этого мы сделали дополнительное окно и отказались от высокого встроенного шкафа.
«Мы отказались от плинтусов и потолочных карнизов, сделав щели-подсечки, — рассказывают Иван и Наталия Трофимовы. — Такое решение требует идеальных стыков отделочных материалов. Зато сильно меняет восприятие пространства, отрывая друг от друга плоскости пола, стен и потолка и создавая своего рода воздушные рамы. Этот способ часто используют в отделке европейских музеев, так как это дает возможность легко перекрашивать стены».
Архитекторам удалось зрительно увеличить квартиру и сделать лаконичный интерьер нескучным.
Продуманная планировка позволяет видеть перспективу из любой точки небольшой квартиры, будь то высокие двери, остекленные проемы или зеркала. Это легкое ощущение возникает уже в прихожей с окном.
«Приятно входить в помещение с естественным освещением, — замечает Иван. — Это мечта архитектора. Ради нее мы отказались от высокого шкафа и сделали межкомнатное окно точно напротив входной двери. Шкаф спроектировали сами, рассчитав высоту выкатных модулей таким образом, чтобы в них умещались длинные куртки и максимальное количество обуви».
Короба вентиляции скрыли в глубине встроенных шкафов, в комнаты они выходят в виде тактичных аккуратных решеток. Тумбы в ванной сделали подвесными, а стену под ними облицевали зеркалом — ради того же эффекта перспективы.
Именно такой образ светлого, парящего пространства озвучила на первой встрече заказчица: «Ничего лишнего, свет, воздух, красота, приятные на ощупь фактуры и огромные шкафы, куда можно убрать все лишнее». Архитекторы признаются: «Но разглядеть все это здесь удалось не сразу. Первое впечатление от квартиры было такое, будто в ней вовсе нет окон. Темный холл, столь же темный кабинет и где-то в глубине — розовая с перламутром спальня, столовая с кладкой из кирпича и шоколадно-золотая ванная с пластиковым джакузи. Плюс ко всему — подвесные потолки. От них мы избавились в первую очередь».
Другой важный вопрос: как сделать лаконичный интерьер нескучным? И снова — внимание к деталям. Архитекторы не случайно отказались от светлого дубового пола, который любят использовать в своих проектах. Здесь нужно было что-то «медовое» и «экзотичное».
«Мы уже отчаялись найти то, что нужно, и в этот момент в запасниках одного салона наткнулись на паркет из какой-то тропической древесины, — вспоминают Трофимовы. — Название породы и место происхождения не знали даже владельцы, но главное — количество, точно на нашу площадь. Затем мы открыли для себя экзотическое дерево кусия. Его шпон с разными видами тонировки использовали в отделке изголовья кровати, фасадов спрятанного за белыми створками бара и шкафа в прихожей. Пол на кухне и в холле выложили мозаикой из четырех видов камня, в которых собрана вся палитра интерьера».
К слову, паркет положили не просто так, а предварительно сняв фаски с каждой дощечки. Чуть скошенные кромки дали эффект не гладкого пола, а с легким рельефом. И это еще один «маячок»! Архитекторы Иван и Наталия Трофимовы, бюро Blockstudio, www.blockstudio.ru
Перед укладкой пола с каждой доски сняли фаски, чтобы придать поверхности фактуру.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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