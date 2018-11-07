Светлая квартира с видом на Музей Гиме по дизайну Ланглуа-Меринна

Столики Take Off из латуни, дизайн Стефана Парментье, Ormond Editions. Пепельница из латуни в форме ладони, дизайн Карен Чекерджян. Шторы, Hodsoll McKenzie. Ковер по эскизам декоратора. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT

После переезда в Париж семья сначала поселилась на авеню Клебер. Квартал модный, но у дома был один существенный недостаток — на первом этаже до двух часов ночи работало бистро. «Музыка, гул голосов, уснуть невозможно», — вспоминает хозяйка. Когда терпение иссякло, муж договорился с риэлтором о просмотре одной симпатичной квартиры с видом на Музей Гиме. «Ремонт тут не делали лет сто, — говорит хозяйка. — На стенах и лепнине красовались грязно-желтые пятна, некоторые фрагменты паркета были вовсе утрачены. Но пропорции комнат были идеальны. И главное — не было раздражающего шума, от которого мы так устали. И я сразу сказала «берем».

Гостиная. Камин сделан на заказ по эскизам Дамьена Ланглуа-Меринна специально для этого пространства. Винтажный диван Владимира Кагана. Кресла Lady, дизайн Марко Дзанузо. Табурет Capsule, дизайн Эрве ван дер Стратена. Журнальный столик, дизайн Армана Йонкерса. Керамическая скульптура Landscape Акаси Мураками, Galerie Dutko. Торшер 1950-х годов, Stilnovo. Ковер по эскизам декоратора. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT

Такая реакция была на руку ее мужу. Впоследствии оказалось, что на тот момент он втайне от супруги уже подписал договор — хотел сделать сюрприз. С просьбой оформить новое жилье пара обратилась к декоратору Дамьену Ланглуа-Меринну (Damien Langlois-Meurinne). «Мы его поклонники еще с тех пор, как увидели интерьеры бутиков Biologique Recherche и изящные предметы из коллекции Objets Nomades для Louis Vuitton», — говорит хозяйка.

Гостиная. Винтажный диван Владимира Кагана. Журнальный столик, дизайн Армана Йонкерса. Керамическая скульптура Landscape Акаси Мураками, Galerie Dutko. На стене — работа художника Пьера Бонфия Polyèdre Calcaire 3. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT

В работе над этим проектом декоратор столкнулся с целым рядом ограничений. «Из-за того, что дом старый, мы не могли двигать перегородки, — рассказывает он. — Поэтому просто меняли функции помещений. Например, на месте ванной теперь кухня, спальню переделали в кабинет». В гостиной декоратор планировал разместить камин по центру между двумя дверными проемами, чтобы создать симметричную композицию. Но помешали дымоходы, встроенные в стену. В итоге, вдохновляясь работами керамиста Валентина Шлегеля 1960–1970-х годов, Ланглуа-Меринн спроектировал гипсовый дымоход сложной криволинейной формы. Он вырастает из стены подобно скульптуре.

«Подход к архитектуре у меня рациональный, в то время как в дизайне мебели я допускаю больше свободы»

Кабинет. В отделке стен использована древесина лимба. Стол Scarabee по эскизам Дамьена Ланглуа-Меринна. Кресло Murena, дизайн студии Lazzarini Pickering, Marta Sala Editions. На столе — лупа, Hermès, блюда из латуни, дизайн Мэтью Матего, 1960-е годы, Galerie Thomas Fritsch. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT

Фрагмент кабинета. Диван сделан на заказ по эскизам декоратора, обивка из бархата Romeo & Giulietta от Dedar. Бронзовая скульптура Фредерика Кеннетта. НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА Столики Take Off из латуни, дизайн Стефана Парментье, Ormond Editions. Пепельница из латуни в форме ладони, дизайн Карен Чекерджян. Шторы, Hodsoll McKenzie. Ковер по эскизам декоратора. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT

В обстановку идеально вписалась мебель Владимира Кагана (Vladimir Kagan), Армана Йонкерса. Дверные проемы, украшенные лепниной, обновили, дополнив обрамлениями из бронзы. «Я с детства усвоил, что и под одной крышей можно писать абсолютно разные сценарии для разных помещений, — говорит декоратор. — У моей бабушки был дом в регионе Дордонь, где я часто гостил на каникулах. В нем было порядка тридцати комнат, каждая оформлена в своей гамме. За дверью всегда ожидало открытие — не заскучаешь».

Холл. Консоль, дизайн Эрика Шмитта, патинированная бронза. Скульптуры Франсуа Стали, Galerie Yves Gastou. Cправа — белая гипсовая скульптура Франсуа Сальмона, Karry Gallery, 1970-е годы. Полы выложены камнем. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT

Столовая. Винтажные стулья, дизайн Ико Паризи. Cтол сделан на заказ по эскизам Дамьена Ланглуа-Меринна. Потолочный светильник Spring, Editions Pouenat. На столе — бронзовое блюдо из Galerie Annе Jacquemin Sablon и вазы Карен Свами, Dior Maison. На стене — работа Fluorescence Пьера Сабатье, 1970-е годы, Galerie Yves Gastou. Ковер по эскизам дизайнера соткан на заказ. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT

Самый необычный сценарий Ланглуа-Меринн придумал для кухни: стены облицевали деревянными панелями с металлическим напылением. «Это оловянный порошок, — рассказывает он. — Причем напыление продлили и на фасадах кухни. Панели рельефные, скругленные». Поверхность, как водная гладь, отражает свет. «Сияние напоминает космическое, — говорит хозяйка. — Чувствуешь себя будто в доме будущего, где-нибудь на Марсе».

Спальня. Прикроватный столик, Editions Galerie May. Деревянные скульптуры-тотемы, Karry Gallery. Торшер, дизайн Томмазо Барби, 1970-е годы. Кресла, 1950-е годы. Потолочные светильники Terrarium, дизайн Линдси Адельман. Одеяло, подушки, Frette. Покрывало, Loro Piana. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT

Ванная комната. В отделке стен — выбеленный орех, пол выложен плитами венецианского мрамора River Black. Ванна из кориана по эскизам декоратора. Светильник Bubble, дизайн Линдси Адельман. Фото: STEPHAN JULLIARD Стиль: SARAH DE BEAUMONT