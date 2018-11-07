Светлая квартира с видом на Музей Гиме по дизайну Ланглуа-Меринна

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Француз Дамьен Ланглуа-Меринн обожает эксперименты с формами и материалами: дымоход камина вырастает прямо из стены, торшеры напоминают скульптуры, а кухня лишена острых углов
После переезда в Париж семья сначала поселилась на авеню Клебер. Квартал модный, но у дома был один существенный недостаток — на первом этаже до двух часов ночи работало бистро. «Музыка, гул голосов, уснуть невозможно», — вспоминает хозяйка. Когда терпение иссякло, муж договорился с риэлтором о просмотре одной симпатичной квартиры с видом на Музей Гиме. «Ремонт тут не делали лет сто, — говорит хозяйка. — На стенах и лепнине красовались грязно-желтые пятна, некоторые фрагменты паркета были вовсе утрачены. Но пропорции комнат были идеальны. И главное — не было раздражающего шума, от которого мы так устали. И я сразу сказала «берем».
Такая реакция была на руку ее мужу. Впоследствии оказалось, что на тот момент он втайне от супруги уже подписал договор — хотел сделать сюрприз. С просьбой оформить новое жилье пара обратилась к декоратору Дамьену Ланглуа-Меринну (Damien Langlois-Meurinne). «Мы его поклонники еще с тех пор, как увидели интерьеры бутиков Biologique Recherche и изящные предметы из коллекции Objets Nomades для Louis Vuitton», — говорит хозяйка.
В работе над этим проектом декоратор столкнулся с целым рядом ограничений. «Из-за того, что дом старый, мы не могли двигать перегородки, — рассказывает он. — Поэтому просто меняли функции помещений. Например, на месте ванной теперь кухня, спальню переделали в кабинет». В гостиной декоратор планировал разместить камин по центру между двумя дверными проемами, чтобы создать симметричную композицию. Но помешали дымоходы, встроенные в стену. В итоге, вдохновляясь работами керамиста Валентина Шлегеля 1960–1970-х годов, Ланглуа-Меринн спроектировал гипсовый дымоход сложной криволинейной формы. Он вырастает из стены подобно скульптуре.
«Подход к архитектуре у меня рациональный, в то время как в дизайне мебели я допускаю больше свободы»
В обстановку идеально вписалась мебель Владимира Кагана (Vladimir Kagan), Армана Йонкерса. Дверные проемы, украшенные лепниной, обновили, дополнив обрамлениями из бронзы. «Я с детства усвоил, что и под одной крышей можно писать абсолютно разные сценарии для разных помещений, — говорит декоратор. — У моей бабушки был дом в регионе Дордонь, где я часто гостил на каникулах. В нем было порядка тридцати комнат, каждая оформлена в своей гамме. За дверью всегда ожидало открытие — не заскучаешь».
Самый необычный сценарий Ланглуа-Меринн придумал для кухни: стены облицевали деревянными панелями с металлическим напылением. «Это оловянный порошок, — рассказывает он. — Причем напыление продлили и на фасадах кухни. Панели рельефные, скругленные». Поверхность, как водная гладь, отражает свет. «Сияние напоминает космическое, — говорит хозяйка. — Чувствуешь себя будто в доме будущего, где-нибудь на Марсе».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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