Тропический коктейль: проект Анны Муравиной

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Пальмовые листья, ананасы, попугаи... И все это под Москвой! О своем «оазисе» на 36 кв. мет-рах рассказывает декоратор Анна Муравина
«Моя квартира в Подмосковье — самая маленькая из тех, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело: ее площадь всего 36 кв. м. Отличный шанс поупражняться в работе с такими крошечными пространствами, решила я и приступила! Первое, о чем стоит задуматься в условиях дефицита квадратных метров, — это пропорции.
Важный принцип: маленькая квартира вовсе не значит дешевая.
Квартира по форме напоминала узкий вытянутый «вагончик» с балконом в торце. Скорректировать эти особенности помещений помогли несколько приемов. Начали с основы, а именно с пола и стен. Паркет «французская елка» затонировали в два цвета и уложили зигзагом. За счет этого комната сразу стала казаться шире.
Основное жилое помещение условно разделили на две части: парадную с гостиной-столовой и приватную — у окна поставили кровать. Стены покрасили в разные цвета, таким образом визуально отделив спальню. А старый добрый прием — зеркальная стена напротив окна — позволил удвоить количество дневного света. Кухня изолированная — мне, честно говоря, не кажется удачной идея студии, где ты готовишь в том же помещении, где спишь.
Как решить острую для маленьких квартир проблему хранения вещей? Здесь же в общей комнате стоят два полноценных шкафа до потолка и два комода. Дополнительный шкаф для верхней одежды — в холле. Маленькая квартира — не значит дешевая. В отделке я использовала только дорогие и качественные материалы, в частности натуральное дерево и травертин. У этого камня красивая пористая поверхность, к тому же он очень благородно стареет.
В условиях дефицита квадратных метров особенно важны пропорции.
Палитра интерьера построена на сочетании серого с бежевым. В последнее время принято ругать эти цвета, считая их унылыми. Я решила доказать обратное — то есть создать нескучный интерьер с помощью «скучных» цветов. Активные принты на тканях позволили избежать монотонности. К тому же главная тема проекта — тропики. Пальмовые листья, ананасы, попугаи, которые здесь повсюду, разбавили интерьер сочными акцентами.
Помните: даже в маленьком пространстве найдется место для авторских вещей. Деревянные шкатулки — они стоят на комодах — специально для этого проекта расписала художница из Нижнего Новгорода Злата Корнилова. Ковер, прикроватные тумбы, ткань в обивке пуфа выполнены по моим эскизам. Над диваном среди гравюр — любимая работа художницы из Геленджика, с которой я познакомилась в Краснодаре.
Но самое интересное в любой истории, как известно, всегда остается за кадром. Поэтому я придумала для своего проекта хэштег — #rublevkasmallpalm, пройдя по которому, можно увидеть в Инстаграме больше фото творческого процесса». @anutamur, www.annamuravina.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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