Тропический коктейль: проект Анны Муравиной

Пальмовые листья, ананасы, попугаи... И все это под Москвой! О своем «оазисе» на 36 кв. мет-рах рассказы­вает декоратор Анна Муравина

Консоль, Julia Grup, Barcelona Design. Шкафы, компания «Новый интерь­ер». Пуф в обивке из ткани по дизайну Анны Муравиной из коллекции «Тату». Зеркало по эскизам дизайнера. Паркет, Luxury Floor.

«Моя квартира в Подмосковье — самая маленькая из тех, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело: ее площадь всего 36 кв. м. Отличный шанс поупражняться в работе с такими крошечными пространствами, решила я и приступила! Первое, о чем стоит задуматься в условиях дефицита квадратных метров, — это пропорции.

Важный принцип: маленькая квартира вовсе не значит дешевая.

Гостиная. Диван и стулья, винтаж. Стол, Mrs Ruby. Ковер из коллекции «Тату» Анны Муравиной, Tapis Rouge. Потолочный светильник, гравюры, студия Bottega. Посуда, «Дом Фарфора».

Квартира по форме напоминала узкий вытянутый «вагончик» с балконом в торце. Скорректировать эти особенности помещений помогли несколько приемов. Начали с основы, а именно с пола и стен. Паркет «французская елка» затонировали в два цвета и уложили зигзагом. За счет этого комната сразу стала казаться шире.

Балкон. Уличная мебель, Lineform (Беларусь).

Основное жилое помещение условно разделили на две части: парадную с гостиной-столовой и приватную — у окна поставили кровать. Стены покрасили в разные цвета, таким образом визуально отделив спальню. А старый добрый прием — зеркальная стена напротив окна — позволил удвоить количество дневного света. Кухня изолированная — мне, честно говоря, не кажется удачной идея студии, где ты готовишь в том же помещении, где спишь.

Фрагмент гостиной. Диван, винтаж. Столик, Mis en Demeure.

Как решить острую для маленьких квартир проблему хранения вещей? Здесь же в общей комнате стоят два полноценных шкафа до потолка и два комода. Дополнительный шкаф для верхней одежды — в холле. Маленькая квартира — не значит дешевая. В отделке я использовала только дорогие и качественные материалы, в частности натуральное дерево и травертин. У этого камня красивая пористая поверхность, к тому же он очень благородно стареет.

В условиях дефицита квадратных метров особенно важны пропорции.

Диван и стулья, винтаж. Стол, Mrs Ruby. Чайный сервиз Dibbern, «Дом Фарфора». Потолочный светильник, студия Bottega.

Палитра интерьера построена на сочетании серого с бежевым. В последнее время принято ругать эти цвета, считая их унылыми. Я решила доказать обратное — то есть создать нескучный интерьер с помощью «скучных» цветов. Активные принты на тканях позволили избежать монотонности. К тому же главная тема проекта — тропики. Пальмовые листья, ананасы, попугаи, которые здесь повсюду, разбавили интерьер сочными акцентами.

Cпальня. Роспись стены в изголовье кровати золотой паталью выполнена Мариной Макоре. Кровать, Loffilab. Подушки, дизайн ткани Светланы Поповой. Тумбочки по эскизам Анны Муравиной. Текстильный декор Марианны Могилевской.

Помните: даже в маленьком пространстве найдется место для авторских вещей. Деревянные шкатулки — они стоят на комодах — специально для этого проекта расписала художница из Нижнего Новгорода Злата Корнилова. Ковер, прикроватные тумбы, ткань в обивке пуфа выполнены по моим эскизам. Над диваном среди гравюр — любимая работа художницы из Геленджика, с которой я познакомилась в Краснодаре.

Ванная комната. На зеркальной стене — винтажное зеркало с подсветкой. Подстолье под раковину, компания «Новый интерьер».

Но самое интересное в любой истории, как известно, всегда остается за кадром. Поэтому я придумала для своего проекта хэштег — #rublevkasmallpalm, пройдя по которому, можно увидеть в Инстаграме больше фото творческого процесса». @anutamur, www.annamuravina.com