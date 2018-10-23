Было/стало: в гостях у декоратора Катерины Лашмановой

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Известный декоратор преобразила дом в Подмосковье, который она арендует, и на примерах фото «До» и «После» показала, как с помощью только декора и смелой работы с цветом превратить обычный интерьер в роскошный
«Доброе утро! Перекрасили стены в доме. Как же это красиво! В городской квартире эти цвета в таком объеме я бы вряд ли себе позволила», — с этой записи в инстаграме Катерина Лашманова начала рассказ о редизайне своего загородного дома. Дальше уже было не оторваться. Мы следили за миграцией мебели из комнаты в комнату, поражались, как при помощи одного только цвета декоратору удавалось «раздвигать» стены; при помощи штор исправлять пропорции комнат; а при помощи зеркальных вставок превращать глухие мебельные фасады в дополнительные окна с отраженным светом.
ЕLLЕ DЕСОRАТIОN: Катерина, что это было? Вы помните свое первое впечатление от дома?
Катерина Лашманова: К моменту нашего появления дом пребывал в запустении уже четыре года. Он был завален антикварной мебелью так, что просто не пройти. Пыльные окна, затянутые паутиной стены, замотанные в пленку огромные чучела животных напоминали декорации к фильму ужасов, а мы сами ощущали себя персонажами классического триллера. Знаете, когда семья с детьми заселяется в старый дом, а он полон сюрпризов и привидений! Однако дом мне понравился. Меня покорил размах, красота классической архитектуры, высокие потолки, окна в пол, анфилады комнат с трехметровыми двупольными дверями, красивая и редкая фурнитура на окнах и дверях. Найти такой дом, да еще с разрешением творить, как только душа пожелает, было настоящей удачей. Мы с радостью приняли этот подарок судьбы.
«Мы ощущали себя персонажами классического триллера: когда семья с детьми заселяется в старый дом, а он полон сюрпризов и привидений!»
Сколько времени вы прожили в первоначальном интерьере?
Дом был непригоден для жизни, и мы решили привести все в порядок за две недели. Почти нереальный срок! За это время мы вывезли с участка в сорок соток двадцать камазов бетона с песком, мусором и дровами. Разровняли ямы, убрали поваленные деревья, выровняли и засеяли травой газоны, подстригли деревья. Параллельно с этим отремонтировали котельную, починили электрику и сантехнику, установили все экраны и плинтусы, перекрасили оба этажа общей площадью 700 м². Красили и приводили дом в порядок неделю, а вторую неделю его отмывали. Эти бесконечные двойные окна под финал вызывали уже не восторг, а ужас.
Можно сказать, вы превратили свой дом в площадку для дизайнерских экспериментов, которые сначала ставите на себе, а затем уже на заказчиках. Или как иначе возникли такие яркие краски?
Дом сам говорил нам об этом, мы всего лишь постарались его услышать. Но для начала все выкрасили в светлый цвет! В доме, напомню, было жутко страшно находиться. Он весь скрипел, шумел и жил своей «привиденческой» жизнью. Нам же хотелось сделать его светлым, чистым, уютным. А эксперименты касались скорее не дизайна, а сроков. Решения принимали очень быстро, еще быстрее их реализовывали. Ровно через две недели мы справили новоселье!
А потом еще раз все перекрасили?
Моя неспокойная натура постоянно требует перемен. Если интерьер полностью завершен, я начинаю потихоньку его разрушать, чтобы потом создать что-то новое. Постоянное стремление к совершенствованию себя и всего вокруг — наверное, это двигает мною.
Как поступили с антикварной мебелью? Она исчезла вместе с привидениями?
Почти всю антикварную мебель попросили вывезти. Тяжелая резная мебель давила, а нам нужно было дыхание новой жизни. Поэтому оставили только люстры и несколько старинных китайских предметов с богатой резьбой и инкрустацией костью и перламутром. Я питаю слабость к восточным стилям.
В чем особенность декорирования съемного жилья? Есть какие-то ограничения или хитрости, как сэкономить?
Самый недорогой, но эффектный способ декорирования — это текстиль и перекраска стен. Я сделала здоровый микс из антикварных, винтажных и личных вещей. Недостающие предметы докупила в ИКЕА. Например, кухонную мебель и технику, которую впоследствии оставим здесь насовсем, и ковры. Купленные под конкретный интерьер, они вряд ли пригодятся в следующей жизни. Единственное, что шилось на заказ, — это километры штор, их вешали и вешали. Впервые мне стало слишком много окон, раньше их все время не хватало.
Вы не боитесь черного цвета...
Черные стены возникли совсем не случайно. Мы долго искали цвет, который смог бы собрать огромные помещения и снивелировать оттенок красного дерева на окнах и дверях. Красное дерево уводило в тяжелую классику, а нам нужна была свежесть и легкость. Чтобы сделать уютными эти огромные помещения, потребовалось бы очень много декоративных деталей, темный цвет сумел частично их заменить и выгодно подчеркнуть то, что уже было.
Есть секрет, как правильно использовать черный цвет?
Черный почти всегда смотрится очень эффектно, на его фоне предметы приобретают более роскошное звучание. Но от его «уютного драматизма» можно устать. Чтобы этого не случилось, черного не должно быть слишком много, его надо разбавлять радостными оттенками.
У вас есть любимая комната?
Малая гостиная на втором этаже и, конечно, кухня! Очень удобная и почти идеальная для меня. Это сердце дома, самое используемое по назначению помещение, самое вкусно пахнущее и часто посещаемое всеми членами семьи и гостями. В последнее время мы часто проектируем жилые пространства без столовых зон и вообще без обеденных столов. Конечно, это зависит от стиля жизни конкретной семьи. Моя семья вполне обходится вот таким кухонным островом. Навесные шкафчики на кухне нужны только в крайнем случае, если нет места установить достаточное количество напольных тумб. Они гораздо удобнее в использовании, чем навесные. А вот кухонную технику — духовки, микроволновки и прочее — размещаем на уровне глаз человека, чтобы не наклоняться во время готовки. Ну и, конечно же, кухонный остров, он легко заменяет стол. У нас за ним собираются большие компании, несмотря на то, что стула всего три.
«Яркие насыщенные краски в доме вызывают восхищение игрой цвета и света! Но только если за окном светит солнце»
Всем ли подходят такие насыщенные, плотные краски?
Яркие, насыщенные цвета отлично смотрятся при обилии солнца. Но нас природа не часто балует, поэтому в квартирах лучше использовать мягкие, обволакивающие, светлые оттенки, которые позволят расслабиться и отдохнуть от суеты города. Наш дом находится среди сосен и елок, а это оттенки корицы, охры, все земляные и оттенки коры, которые я дополнила свежими оттенками воздуха и воды.
«Как часто вы меняете обстановку и цвет стен в интерьере? Моя неспокойная натура требует этого постоянно!»
Вполне возможно, что, пока вы смотрите этот материал, Катерина Лашманова перекрасила еще одну комнату... Бюро Lashmanova design, www.lashmanova.ru, @lashmanova_design
Elle Decoration
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