Дом Луизы Беккариа: воздух и цветы

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Дизайнер Луиза Беккариа, основательница одноименного модного бренда, — само воплощение женственности. Ее миланский дом полон цветов и, по словам хозяйки, соткан из воздуха и света
Квартира Луизы Беккариа расположена неподалеку от шоу-рума ее марки Luisa Beccaria в известном миланском квартале Брера. Она занимает четыре этажа особняка XVIII века и полностью отражает стиль хозяйки. Интерьер этого дома, как и любое платье от Luisa Beccaria, являет собой удивительное сочетание простоты и роскоши, женственности и респектабельности.
«Мы посмотрели около трехсот вариантов и наконец нашли дом, который просто создан для нас, — рассказывает Луиза. — До сих пор не могу поверить, что кто-то без меня спроектировал его точь-в-точь таким, как я мечтала. Комнаты с изящными стеновыми панелями и великолепными деревянными матовыми полами словно сотканы из света и воздуха».
Дом Луизы Беккариа похож на платья из ее коллекций — прозрачные и практичные одновременно.
Помимо Луизы и ее мужа Лучо Бонаккорси Ребурдоне, здесь живут их дети (трое из пяти, Лучилла, Лукреция и Лудовико, а младшие Луна и Лукино учатся в Великобритании). Интерьер старого особняка наполнен духом прошлого, но с легким налетом небрежности, присущим жилищу большой семьи.
«Я люблю воздушные, не загроможденные мебелью комнаты. в них есть место для жизни».
Спрятанный от суеты оживленных улиц, вход в дом расположен во внутреннем дворе. Туда же выходят окна всех помещений. Над этажом, где живут дети, — кабинет и спальня с примыкающей к ней гардеробной и турецкой баней. Поднимаясь по лестнице, вы словно окунаетесь в солнечный свет. Предпоследний этаж занимает уютная комната для завтраков, две гостиные, расположенные анфиладой, и обеденный зал с выходом на террасу. Наконец, под крышей размещается кухня и кладовая.
Классической обивке мебели дизайнер предпочитает легкие чехлы и драпировки.
«Подбирая предметы обстановки, мы не зацикливались на исторической точности, а скорее играючи смешивали семейные реликвии и покупки с антикварных рынков, куда мы любим заглядывать по выходным, — говорит Луиза Беккариа. — Переезжая в эту квартиру, мы расстались с кучей вещей, которые отвезли на склад. Взяли с собой только самое любимое и то, что созвучно архитектуре дома XVIII века: две позолоченные сицилийские консоли, аксессуары из муранского стекла и несколько деревянных стульев».
Луиза не представляет своей жизни без цветов, выгоревших на южном солнце красок и природы. Так или иначе, она присутствует в каждой комнате, будь то висящая на стене картина с романтическим пейзажем или огромное металлическое дерево-подсвечник. Луизе близка идея легкой небрежности и ветрености, свойственной женственным образам из ее коллекций.
«Мы посмотрели порядка трехсот домов, прежде чем нашли тот, который просто создан для нас».
Именно поэтому классической обивке мягкой мебели она предпочитает съемные чехлы и драпировки из легких покрывал с ниспадающими складками, завязанными мягкими узлами.
«В любом интерьере, будь то дворец или городская квартира, я прежде всего ценю легкость и простоту, — заключает дизайнер. — Я люблю воздушные, не загроможденные мебелью пространства. Такие, в которых есть место для жизни».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)