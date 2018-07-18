Дом Луизы Беккариа: воздух и цветы

Дизайнер Луиза Беккариа, основательница одноименного модного бренда, — само воплощение женственности. Ее миланский дом полон цветов и, по словам хозяйки, соткан из воздуха и света

Хозяйка дома Луиза Беккариа в платье собственного дизайна.

Квартира Луизы Беккариа расположена неподалеку от шоу-рума ее марки Luisa Beccaria в известном миланском квартале Брера. Она занимает четыре этажа особняка XVIII века и полностью отражает стиль хозяйки. Интерьер этого дома, как и любое платье от Luisa Beccaria, являет собой удивительное сочетание простоты и роскоши, женственности и респектабельности.

Столовая. Мебель — наследие семей Луизы Беккариа и ее мужа. Скатерть из льна и тафты вторит бледно-голубому оттенку стен. По вечерам огромный подсвечник-дерево создает особую романтичную атмосферу.

«Мы посмотрели около трехсот вариантов и наконец нашли дом, который просто создан для нас, — рассказывает Луиза. — До сих пор не могу поверить, что кто-то без меня спроектировал его точь-в-точь таким, как я мечтала. Комнаты с изящными стеновыми панелями и великолепными деревянными матовыми полами словно сотканы из света и воздуха».

Дом Луизы Беккариа похож на платья из ее коллекций — прозрачные и практичные одновременно.

Главная гостиная. Кресла одеты в съемные чехлы из белой ткани.

Помимо Луизы и ее мужа Лучо Бонаккорси Ребурдоне, здесь живут их дети (трое из пяти, Лучилла, Лукреция и Лудовико, а младшие Луна и Лукино учатся в Великобритании). Интерьер старого особняка наполнен духом прошлого, но с легким налетом небрежности, присущим жилищу большой семьи.

«Я люблю воздушные, не загроможденные мебелью комнаты. в них есть место для жизни».

Комнату для завтраков визуально расширяет панно из состаренного зеркала.

Спрятанный от суеты оживленных улиц, вход в дом расположен во внутреннем дворе. Туда же выходят окна всех помещений. Над этажом, где живут дети, — кабинет и спальня с примыкающей к ней гардеробной и турецкой баней. Поднимаясь по лестнице, вы словно окунаетесь в солнечный свет. Предпоследний этаж занимает уютная комната для завтраков, две гостиные, расположенные анфиладой, и обеденный зал с выходом на террасу. Наконец, под крышей размещается кухня и кладовая.

Фрагмент второй гостиной. Настольная лампа с основанием, украшенным фарфоровыми цветами, куплена на антикварном рынке.

Классической обивке мебели дизайнер предпочитает легкие чехлы и драпировки.

Комната для завтраков. Столик, покрытый льняной скатертью, окружают антикварные стулья в стиле бидермейер. Светильник в виде лиры куплен на блошином рынке в Париже.

«Подбирая предметы обстановки, мы не зацикливались на исторической точности, а скорее играючи смешивали семейные реликвии и покупки с антикварных рынков, куда мы любим заглядывать по выходным, — говорит Луиза Беккариа. — Переезжая в эту квартиру, мы расстались с кучей вещей, которые отвезли на склад. Взяли с собой только самое любимое и то, что созвучно архитектуре дома XVIII века: две позолоченные сицилийские консоли, аксессуары из муранского стекла и несколько деревянных стульев».

Интерьер наполнен предметами — ровесниками дома, построенного в XVIII веке. Во второй гостиной это старинная сицилийская консоль и стулья из семейного наследия хозяев. Луиза Беккариа — мастер красивых драпировок. Одно из кресел она эффектно обернула тканью, завязав ее мягким узлом.

Луиза не представляет своей жизни без цветов, выгоревших на южном солнце красок и природы. Так или иначе, она присутствует в каждой комнате, будь то висящая на стене картина с романтическим пейзажем или огромное металлическое дерево-подсвечник. Луизе близка идея легкой небрежности и ветрености, свойственной женственным образам из ее коллекций.

Кухня с выдвижным столом расположена на последнем этаже. На стене — фото с видом на городок Кастеллуччо, где находится старинное поместье, принадлежащее семье мужа Луизы, Лучо Бонаккорси Ребурдоне.

«Мы посмотрели порядка трехсот домов, прежде чем нашли тот, который просто создан для нас».

Вид из коридора на гардеробную. Старинные кружевные занавески куплены в Лондоне. На кушетке у окна — платье из тюля, дизайн Луизы Беккариа.

Именно поэтому классической обивке мягкой мебели она предпочитает съемные чехлы и драпировки из легких покрывал с ниспадающими складками, завязанными мягкими узлами.

Спальня хозяев. Каминный портал облицован зеркальной плиткой.

«В любом интерьере, будь то дворец или городская квартира, я прежде всего ценю легкость и простоту, — заключает дизайнер. — Я люблю воздушные, не загроможденные мебелью пространства. Такие, в которых есть место для жизни».