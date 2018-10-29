Современный интерьер для молодой девушки

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Дизайнер Анна Микаэлян оформила современные апартаменты в Москве-Сити для новоиспеченной студентки. Несмотря на расположение в деловом центре столицы, квартира получилась очень уютной и светлой
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: апартаменты в новостройке
Метраж: 195 м²
Где находится: башня «Око», Москва-Сити
Стиль: современный
Основная идея проекта: создать уютный и модный интерьер для молодой девушки
Цветовая гамма: спокойные бежево-серые оттенки с акцентами цвета бургунди
Автор проекта: дизайнер Анна Микаэлян, info@aminteriors.ru, т. +7 963 965-11-18, www.annaminteriors.ru, @am_interiorsdesign
Старшая дочь заказчиков в этом году поступила в университет. Начало взрослой самостоятельной жизни ознаменовала покупка новой квартиры в Москве-сити. «Заказчики приобрели готовые апартаменты с отделкой и планировали лишь обставить их мебелью, так как оставалась пара месяцев до учебного года. Во время первой встречи на этом и сошлись, но в процессе декорирования поняли, что одной меблировки будет недостаточно — интерьер получится „недоделанным“», — рассказывает дизайнер Анна Микаэлян.
«Все переросло в полноценную масштабную стройку с переносом коммуникаций, демонтажем санузлов, изменениями в планировке. Естественно, новоселье случилось намного позже, спустя 9 месяцев, но результат стоил того».
«Несмотря на расположение квартиры в деловом центре столицы, интерьер должен был получиться уютным. Заказчики хотели смягчить строгие линии, обилие стекла и железа, но при этом не выбиваться из общей дизайн-концепции башни „Око“. Нужно было найти баланс».
«Из обеденной зоны открываются потрясающие виды на город. Мы выбрали полупрозрачный текстиль для занавесок и такую мебель, которая не будет перетягивать на себя все внимание: „парящий“ стол со стеклянным верхом, воздушная люстра, светлые комфортные стулья. Картина латвийской художницы Паулы Зарини-Земане, напротив — стала ярким цветовым пятном. Днем она добавляет живости, а вечером, когда зажигается камин, благодаря своей пламенно-желтой гамме, становится с ним в пару».
«Особая гордость для меня — центральная стена в гостиной с панелями буазери. Заказчики хотели и разместить на ней телевизор и биокамин друг над другом. Нам пришлось долго выяснять безопасность этого замысла у производителей портала и дополнительно укреплять стену для экрана весом несколько десятков килограммов. В итоге все получилось именно так, как задумывалось, хоть и не без трудностей».
«В спальне дочери все внимание приковывает необычайно красивое настенное панно от Wall&Deco. Будучи достаточно акцентным, оно при этом создает атмосферу спокойствия и расслабленности, благодаря богатой гамме приглушенных оттенков. Спальня переходит ванную комнату, полностью отделанной благородным белым каррарским мрамором с серыми прожилками».
«Вторая спальня получилась более строгой и солидной, но не менее уютной. Она чем-то напоминает гостиничный номер, и в ней родители будут останавливаться по приезде в Москву из родного Калининграда. Главным ее элементом является, конечно, большая кровать с массивным изголовьем длиной более трех метров».
«В интерьере нет случайных вещей. Скульптура „Гимнастка“ понравилась заказчице из-за сходства с дочерью, портреты Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Лили Брик, украшающие зону прихожей, подчеркнули ее увлеченность поэзией, а рояль в гостиной — талант к игре на фортепиано».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)