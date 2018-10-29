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29 октября 2018

Современный интерьер для молодой девушки

Дизайнер Анна Микаэлян оформила современные апартаменты в Москве-Сити для новоиспеченной студентки. Несмотря на расположение в деловом центре столицы, квартира получилась очень уютной и светлой

Воздушный и уютный интерьер для молодой девушки (фото 0)
Комод, Porada. Люстра, Terzani. Лампы на комоде, Delightfull. Ваза на комоде, Arcade. Картина, Holiday by Paula Zariņa-Zēmane. Ваза на полу, Menu. Шелковый ковер, студия Art de Vivre. Текстиль, Pierre Frey.
Фото: 
Александр Володин
Современный интерьер для молодой девушки (фото 1)
Дизайнер Анна Микаэлян
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: апартаменты в новостройке

Метраж: 195 м²

Где находится: башня «Око», Москва-Сити

Стиль: современный

Основная идея проекта: создать уютный и модный интерьер для молодой девушки

Цветовая гамма: спокойные бежево-серые оттенки с акцентами цвета бургунди

Автор проекта: дизайнер Анна Микаэлян, info@aminteriors.ru, т. +7 963 965-11-18, www.annaminteriors.ru, @am_interiorsdesign

Уютный интерьер для молодой девушки (фото 3)
Рояль, Yamaha. Напольная лампа, Delightfull. Банкетка, Porada. Ваза на столе, Menu. Подсвечники, Crate&Barrel. Люстра, Terzani.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

Старшая дочь заказчиков в этом году поступила в университет. Начало взрослой самостоятельной жизни ознаменовала покупка новой квартиры в Москве-сити. «Заказчики приобрели готовые апартаменты с отделкой и планировали лишь обставить их мебелью, так как оставалась пара месяцев до учебного года. Во время первой встречи на этом и сошлись, но в процессе декорирования поняли, что одной меблировки будет недостаточно — интерьер получится „недоделанным“», — рассказывает дизайнер Анна Микаэлян.

«Все переросло в полноценную масштабную стройку с переносом коммуникаций, демонтажем санузлов, изменениями в планировке. Естественно, новоселье случилось намного позже, спустя 9 месяцев, но результат стоил того».

Уютный интерьер для молодой девушки (фото 5)
Барная стойка из мрамора. Барные стулья, Porada.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

«Несмотря на расположение квартиры в деловом центре столицы, интерьер должен был получиться уютным. Заказчики хотели смягчить строгие линии, обилие стекла и железа, но при этом не выбиваться из общей дизайн-концепции башни „Око“. Нужно было найти баланс».

Уютный интерьер для молодой девушки (фото 7)
Фрагмент столовой.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

«Из обеденной зоны открываются потрясающие виды на город. Мы выбрали полупрозрачный текстиль для занавесок и такую мебель, которая не будет перетягивать на себя все внимание: „парящий“ стол со стеклянным верхом, воздушная люстра, светлые комфортные стулья. Картина латвийской художницы Паулы Зарини-Земане, напротив — стала ярким цветовым пятном. Днем она добавляет живости, а вечером, когда зажигается камин, благодаря своей пламенно-желтой гамме, становится с ним в пару».

Уютный интерьер для молодой девушки (фото 9.1)
Кресла, Porada. Настенные панели буазери, Longhi. Лампа на камине, Christopher Boots.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Уютный интерьер для молодой девушки (фото 9.2)
Диван, Swan. Биокамин, Planika. Мраморная отделка, Emperador Dark. Люстра, Delightfull. Журнальный столик, Porada.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

«Особая гордость для меня — центральная стена в гостиной с панелями буазери. Заказчики хотели и разместить на ней телевизор и биокамин друг над другом. Нам пришлось долго выяснять безопасность этого замысла у производителей портала и дополнительно укреплять стену для экрана весом несколько десятков килограммов. В итоге все получилось именно так, как задумывалось, хоть и не без трудностей».

Уютный интерьер для молодой девушки (фото 11)
Дизайн ковра, Paul Smith, галерея Art de Vivre. Плед из натурального меха кролика. Текстиль на окнах, Pierre Frey. Текстиль на подушках, Dedar. Ваза для фруктов, Arcade. Посуда, Furstenberg. Набор для крепких напитков, David Linley.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

«В спальне дочери все внимание приковывает необычайно красивое настенное панно от Wall&Deco. Будучи достаточно акцентным, оно при этом создает атмосферу спокойствия и расслабленности, благодаря богатой гамме приглушенных оттенков. Спальня переходит ванную комнату, полностью отделанной благородным белым каррарским мрамором с серыми прожилками».

Уютный интерьер для молодой девушки (фото 13)
Кровать, прикроватные столики и кресло, Casamilano. Люстра, Delightfull. Текстиль на окнах, Pierre Frey.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Уютный интерьер для молодой девушки (фото 14.1)
Текстиль на кровати, Pierre Frey. Плед, Loro Piana.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Уютный интерьер для молодой девушки (фото 14.2)
Рабочий стол, Smania. Стул, Philipp Selva. Туалетный столик, Porada.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Уютный интерьер для молодой девушки (фото 15)
Отделка ванной комнаты, мрамор Bianca Carrara. Ванный гарнитур изготовлен по индивидуальному заказу. Свечи, Zara Home.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Современный интерьер для молодой девушки (фото 17)
Мрамор, Bianca Carrara. Туалетный столик, Porada. Приставной столик, Oasis.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

«Вторая спальня получилась более строгой и солидной, но не менее уютной. Она чем-то напоминает гостиничный номер, и в ней родители будут останавливаться по приезде в Москву из родного Калининграда. Главным ее элементом является, конечно, большая кровать с массивным изголовьем длиной более трех метров».

Уютный интерьер для молодой девушки (фото 17)
Прикроватные столики, Philipp Selva. Лампа, Tosconova. Картины, Даниэль Реймонн, галерея Carré d'artistes. Кровать с массивным изголовьем, Porada.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Уютный интерьер для молодой девушки (фото 18)
Туалетный столик и пуф, Porada. Зеркало, Longhi. Кресло, Philipp Selva. Картина, Мартин Шаперон, галерея Carré d'artistes. Люстра, Delightfull. Бра, Tosconova. Ковер ручной работы из шерсти и шелка, Art de Vivre.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Уютный интерьер для молодой девушки (фото 19.1)
Керамика, Urbatek. Ванна, Jakuzzi. Смесители c отделкой из муранского стекла, Oasis. Туалетный гарнитур и настенное бра, Oasis.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Уютный интерьер для молодой девушки (фото 19.2)
Настенное панно, Wall&Deco. Туалетный гарнитур, раковина и зеркало, Milldue. Двери, Longhi.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

«В интерьере нет случайных вещей. Скульптура „Гимнастка“ понравилась заказчице из-за сходства с дочерью, портреты Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Лили Брик, украшающие зону прихожей, подчеркнули ее увлеченность поэзией, а рояль в гостиной — талант к игре на фортепиано».

Уютный интерьер для молодой девушки (фото 21)
Фрагмент прихожей. Пуфик, Porada.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
Уютный интерьер для молодой девушки (фото 22)
Консоль, Porada. Зеркало, Christopher Guy. Ваза, Apparatus. Аромалампа на полу, B&B Italia. Ковер ручной работы из шерсти и шелка произведен по индивидуальному эскизу, Art de Vivre.
Фото: 
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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