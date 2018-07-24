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24 июля 2018

Квартира 55 м² с ретромотивами

Однокомнатную квартиру в Киеве дизайнер Яна Молодых оформила для мамы заказчицы по мотивам ее молодости

Яна Молодых (фото 0)
Геометрические рисунки подушек и штор перекликаются между собой. Обеденный стол зрительно разделяет зону гостиной и кухни.
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 1)
Дизайнер Яна Молодых.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в новом доме

Метраж: 55 м²

Где находится: г. Киев, на левом берегу Днепра

Стиль: ностальгический

Основная идея проекта: создать комфортное и бюджетное пространство для мамы заказчицы с ретромотивами

Цветовая гамма: песочные и голубые оттенки

Автор проекта: Яна Молодых, т. +380503305419 www.yanamol.com

Яна Молодых (фото 3)
Ковер, Gan. Люстра, Normann Copenhagen. Краски, Farrow & Ball, Manders. Акварель художницы Ольги Радионовой.
Фото: 
Юлия Якубишина

Яна Молодых оформила пространство в Киеве для мамы своей давней заказчицы. Однокомнатная квартира подверглась перепланировке: кухня была объединена с балконом. В результате получилась просторная гостиная, отдельная спальня и две гардеробные — клиентка изначально хотела много места для хранения.

Яна Молодых (фото 4)
Кресло, Normann Copenhagen. Кактус, стол, ваза, Hay. Напольный светильник, Lampe Gras.
Фото: 
Юлия Якубишина

«Я занималась квартирой дочери, а потому мама была очень рада, когда меня пригласили поработать над этим проектом. Она полностью полагалась на мой вкус», — рассказывает дизайнер.

Яна Молодых (фото 5)
Тумба под ТВ из массива дуба местного производства.
Фото: 
Юлия Якубишина

«У нас был очень ограниченный бюджет — 30 тысяч долларов на строительные работы и материалы, отделку, предметы мебели и аксессуары. Мы смогли уложиться в эту сумму и даже приобрели несколько работ украинских художников».

Яна Молодых (фото 6)
Стеллаж изготовлен из ДСП.
Фото: 
Юлия Якубишина

«Самым необычным в этом проекте был тот факт, что экономя на чем только можно, мы не экономили на отделке — использовали везде английские краски от компании Manders. Кухня была выполнена из ДСП, что позволило снизить стоимость производства мебели. Мама часто в отъезде и готовит редко, поэтому такой гарнитур прослужит долго». 

Яна Молодых (фото 7)
Фото: 
Юлия Якубишина

«В спальне мама хотела обои, но из-за ограничения бюджета оклеили только стену за изголовьем. Также изначально заказчице очень не понравились голубые стены. В первый раз она увидела их вечером в освещении одной голой лампочки. Стены показались ей очень яркими. В другой раз при дневном свете в окружении обоев и штор, оттенок произвел хорошее впечатление, и мама успокоилась. Но стресс испытали все». 

Яна Молодых (фото 8)
Фото: 
Юлия Якубишина

«Это второй объект для этой семьи: взаимопонимание, уважение и, самое главное, позитивный настрой позволили сделать ремонт за три месяца. Я смогла воплотить все пожелания заказчицы и создать интерьер с ретромотивами времен ее молодости, который она любит и которым гордится». 

Яна Молодых (фото 9)
Обеденный стол из массива дуба местного производства. Стулья привезены из Малайзии. Подвесные светильники, Muuto.
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 10)
Кровать изготовлена на заказ. Светильник, Ikea. Обои, Cole and son. Ковер, Scandinavian.
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 11)
Прикроватная тумба, Jusk. Светильник, Andtradition
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 12)
Комод, Jusk. Кресло, Sophie Décor. Зеркало, Muuto. Краски, Little Greene. Гравюра художника Михаила Туровского.
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 13)
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 14.1)
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 14.2)
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 15)
Консоль, Ikea. Светильник, Gubi.
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 16)
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 17.1)
Настенные светильники, Astra.
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 17.2)
Зеркало, Ikea.
Фото: 
Юлия Якубишина
Яна Молодых (фото 18)
Фото: 
Юлия Якубишина

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
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