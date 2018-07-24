Квартира 55 м² с ретромотивами

Однокомнатную квартиру в Киеве дизайнер Яна Молодых оформила для мамы заказчицы по мотивам ее молодости

Геометрические рисунки подушек и штор перекликаются между собой. Обеденный стол зрительно разделяет зону гостиной и кухни. Фото: Юлия Якубишина

Дизайнер Яна Молодых.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в новом доме Метраж: 55 м² Где находится: г. Киев, на левом берегу Днепра Стиль: ностальгический Основная идея проекта: создать комфортное и бюджетное пространство для мамы заказчицы с ретромотивами Цветовая гамма: песочные и голубые оттенки Автор проекта: Яна Молодых, т. +380503305419 www.yanamol.com

Ковер, Gan. Люстра, Normann Copenhagen. Краски, Farrow & Ball, Manders. Акварель художницы Ольги Радионовой. Фото: Юлия Якубишина

Яна Молодых оформила пространство в Киеве для мамы своей давней заказчицы. Однокомнатная квартира подверглась перепланировке: кухня была объединена с балконом. В результате получилась просторная гостиная, отдельная спальня и две гардеробные — клиентка изначально хотела много места для хранения.

Кресло, Normann Copenhagen. Кактус, стол, ваза, Hay. Напольный светильник, Lampe Gras. Фото: Юлия Якубишина

«Я занималась квартирой дочери, а потому мама была очень рада, когда меня пригласили поработать над этим проектом. Она полностью полагалась на мой вкус», — рассказывает дизайнер.

Тумба под ТВ из массива дуба местного производства. Фото: Юлия Якубишина

«У нас был очень ограниченный бюджет — 30 тысяч долларов на строительные работы и материалы, отделку, предметы мебели и аксессуары. Мы смогли уложиться в эту сумму и даже приобрели несколько работ украинских художников».

Стеллаж изготовлен из ДСП. Фото: Юлия Якубишина

«Самым необычным в этом проекте был тот факт, что экономя на чем только можно, мы не экономили на отделке — использовали везде английские краски от компании Manders. Кухня была выполнена из ДСП, что позволило снизить стоимость производства мебели. Мама часто в отъезде и готовит редко, поэтому такой гарнитур прослужит долго».

Фото: Юлия Якубишина

«В спальне мама хотела обои, но из-за ограничения бюджета оклеили только стену за изголовьем. Также изначально заказчице очень не понравились голубые стены. В первый раз она увидела их вечером в освещении одной голой лампочки. Стены показались ей очень яркими. В другой раз при дневном свете в окружении обоев и штор, оттенок произвел хорошее впечатление, и мама успокоилась. Но стресс испытали все».

Фото: Юлия Якубишина

«Это второй объект для этой семьи: взаимопонимание, уважение и, самое главное, позитивный настрой позволили сделать ремонт за три месяца. Я смогла воплотить все пожелания заказчицы и создать интерьер с ретромотивами времен ее молодости, который она любит и которым гордится».

Обеденный стол из массива дуба местного производства. Стулья привезены из Малайзии. Подвесные светильники, Muuto. Фото: Юлия Якубишина

Кровать изготовлена на заказ. Светильник, Ikea. Обои, Cole and son. Ковер, Scandinavian. Фото: Юлия Якубишина

Прикроватная тумба, Jusk. Светильник, Andtradition Фото: Юлия Якубишина

Комод, Jusk. Кресло, Sophie Décor. Зеркало, Muuto. Краски, Little Greene. Гравюра художника Михаила Туровского. Фото: Юлия Якубишина

Фото: Юлия Якубишина

Фото: Юлия Якубишина Фото: Юлия Якубишина

Консоль, Ikea. Светильник, Gubi. Фото: Юлия Якубишина

Фото: Юлия Якубишина

Настенные светильники, Astra. Фото: Юлия Якубишина Зеркало, Ikea. Фото: Юлия Якубишина