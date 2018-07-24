Квартира 55 м² с ретромотивами

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Однокомнатную квартиру в Киеве дизайнер Яна Молодых оформила для мамы заказчицы по мотивам ее молодости
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в новом доме
Метраж: 55 м²
Где находится: г. Киев, на левом берегу Днепра
Стиль: ностальгический
Основная идея проекта: создать комфортное и бюджетное пространство для мамы заказчицы с ретромотивами
Цветовая гамма: песочные и голубые оттенки
Автор проекта: Яна Молодых, т. +380503305419 www.yanamol.com
Яна Молодых оформила пространство в Киеве для мамы своей давней заказчицы. Однокомнатная квартира подверглась перепланировке: кухня была объединена с балконом. В результате получилась просторная гостиная, отдельная спальня и две гардеробные — клиентка изначально хотела много места для хранения.
«Я занималась квартирой дочери, а потому мама была очень рада, когда меня пригласили поработать над этим проектом. Она полностью полагалась на мой вкус», — рассказывает дизайнер.
«У нас был очень ограниченный бюджет — 30 тысяч долларов на строительные работы и материалы, отделку, предметы мебели и аксессуары. Мы смогли уложиться в эту сумму и даже приобрели несколько работ украинских художников».
«Самым необычным в этом проекте был тот факт, что экономя на чем только можно, мы не экономили на отделке — использовали везде английские краски от компании Manders. Кухня была выполнена из ДСП, что позволило снизить стоимость производства мебели. Мама часто в отъезде и готовит редко, поэтому такой гарнитур прослужит долго».
«В спальне мама хотела обои, но из-за ограничения бюджета оклеили только стену за изголовьем. Также изначально заказчице очень не понравились голубые стены. В первый раз она увидела их вечером в освещении одной голой лампочки. Стены показались ей очень яркими. В другой раз при дневном свете в окружении обоев и штор, оттенок произвел хорошее впечатление, и мама успокоилась. Но стресс испытали все».
«Это второй объект для этой семьи: взаимопонимание, уважение и, самое главное, позитивный настрой позволили сделать ремонт за три месяца. Я смогла воплотить все пожелания заказчицы и создать интерьер с ретромотивами времен ее молодости, который она любит и которым гордится».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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