Зеленый свет: проект Юлии Шмидт и Александра Таранова

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«Чем меньше площадь проекта, тем большего внимания и опыта он требует», — говорят архитекторы Юлия Шмидт и Александра Таранова.
«Оформляя маленькое пространство, мы использовали все приемы, ранее опробованные на больших проектах, — говорят архитекторы Юлия Шмидт и Александра Таранова. — С той лишь разницей, что все идеи приходилось перепроверять на месте. Маленькая квартира — это трехмерная головоломка, которую даже человеку с опытом надо решать в объеме и лишь затем на бумаге. Нам был важен каждый оттенок, с которым на небольшой площади предстоит жить «нос к носу», и каждый полезный сантиметр. Перенесли радиатор отопления на стену — освободили место под книжные полки вдоль окон.
У хозяина квартиры было две просьбы: зеленый цвет и место, где хранить снаряжение для виндсерфинга.
Еще час над чертежами кухни — и вуаля! — уместился полноценный холодильник, посудомоечная и стиральная машины. Особая история — развеска зеркал. Мы тщательно проверяли, под каким углом они расположены, что именно в них отражается и создают ли они эффект перспективы».
В квартире площадью 38 квадратных метров есть полноценная прихожая, просторная ванная комната и даже гостиная с камином. «Главное правило в работе с небольшим пространством — не мельчить, — считают архитекторы. — И если нет возможности изолировать комнаты, то необходимо отделять их визуально. Иногда для этого достаточно немного опустить потолок и покрасить его в другой цвет. Именно этот прием мы использовали в оформлении спальни. На контрасте с ней белая гостиная сразу стала казаться больше и выше.
Чтобы заказчик — мужчина высокого роста — чувствовал себя вольготно, мы отказались от стандартной душевой кабины, сделав просторную душевую с окном. Избавиться от ощущения замкнутого пространства помогли зеркала и бликующие поверхности — стеклянный кухонный фартук и висящая над кроватью глянцевая карта Амстердама».
Заказчик передал нам ключи и попросил позвонить, когда все будет готово.
Заказчик за время ремонта не был в квартире ни разу —передал архитекторам ключи и попросил позвонить, когда все будет готово. И, да, главные пожелания: зеленый цвет, место для хранения снаряжения для виндсерфинга, а мебель — «ИКЕА, но не ИКЕА».
«Дополнительно он попросил нас вписать в интерьер купленные им ранее светильники и барные стулья, — вспоминают архитекторы. — Стульям мы укоротили ножки и сменили обивку, светильники перекрасили, а все остальную мебель спроектировали сами».
Самая сложная конструкция — спальня. Здесь все под рукой, при этом абсолютно все поверхности специально построенного из фанеры подиума и боковых стенок открываются, превращаясь в огромную систему хранения, куда можно спрятать не только кайты и доски серфера.
«Проект делался на полном доверии, — говорят архитекторы. — Мы купили сюда абсолютно все, вплоть до тарелок и полотенец, но больше всего переживали за оттенок зеленого цвета. Перепробовав огромное количество вариантов, остановились на „вер-гинье“, чтобы с помощью густого изумрудно-синего оттенка придать пространству дополнительную глубину. Но когда заказчик вошел в квартиру с шампанским — уставились, как зачарованные, на цвет его свитера. Он буквально слился со стенами!»
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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