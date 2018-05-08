5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона

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Собрали кафе по всему миру, в которых посетитель может почувствовать себя героем фильма Уэса Андерсона
Канадская студия Roslyn оформила в Ванкувере кафе Superbaba, в котором ближневосточная кухня и настроение перенесены в атмосферу классических американских дизайнеров.
Однажды владельцы трех популярных кафе в Ванкувере собрались вместе и решили, что конкурировать больше незачем — лучше открыть новое заведение, объединив свои усилия. Для оформления пространства партнеры пригласили канадскую студию Roslyn, работающую на пересечении дизайна и искусства, моды и архитектуры.
Новое заведение в Сиднее по проекту студии Esteta прославляет мексиканскую архитектуру, яркие цвета и национальный колорит
В процессе работы над кафе Fonda в Сиднее дизайн-студия из Мельбурна Esteta вдохновлялась творчеством самого влиятельного мексиканского архитектора XX века Луиса Баррагана (Luis Barragán). Барраган создавал проекты в стиле плоскостного минимализма с сохранением национальной эстетики. Под лозунгом «эмоциональной архитектуры» отдавал предпочтение ярким цветам и традиционным для страны материалам.
В Китае открылось кафе с интерьером от мельбурнской студии Biasol, вдохновленное эстетикой режиссера Уэса Андерсона
Мельбурнская дизайн-студия Biasol спроектировала кафе в столице китайской провинции Сычуань — Чэнду в духе кинодекораций американского режиссера Уэса Андерсона (Wes Anderson). Как следует из названия нового заведения The Budapest Café, авторы вдохновлялись кинолентой «Отель «Гранд Будапешт».
В центре Лондона студия Sella Concept создала уголок спокойного Средиземноморья, где все подчиняется главному жизнерадостному мотиву — солнцу.
В самом сердце столицы Великобритании лондонская студия Sella Concept превратила пространство здания Викторианской эпохи в настоящий островок солнечного Средиземноморья — ресторан Omar’s Place.
В Западном Голливуде открылся коктейль-бар Bibo Ergo Sum, насыщенный разнообразным спектром отсылок и аллюзий — от венской архитектуры начала века до современной версии ар-деко.
«Я пью, следовательно существую» — в таком ключе переосмыслили философское утверждение Рене Декарта основатели бара в Западном Голливуде. Новое заведение Bibo Ergo Sum предлагает местным жителям и гостям Лос-Анджелеса насладиться оригинальными коктейлями в расслабленной, но одновременно и причудливой обстановке.
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