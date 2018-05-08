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8 мая 2018

5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона

Собрали кафе по всему миру, в которых посетитель может почувствовать себя героем фильма Уэса Андерсона

Смешение Ближнего Востока и Америки: кафе в Ванкувере

Канадская студия Roslyn оформила в Ванкувере кафе Superbaba, в котором ближневосточная кухня и настроение перенесены в атмосферу классических американских дизайнеров.

Однажды владельцы трех популярных кафе в Ванкувере собрались вместе и решили, что конкурировать больше незачем — лучше открыть новое заведение, объединив свои усилия. Для оформления пространства партнеры пригласили канадскую студию Roslyn, работающую на пересечении дизайна и искусства, моды и архитектуры.

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5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 1)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 2)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 3)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 4)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 5)


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Мексиканский колорит: кафе в Сиднее

Новое заведение в Сиднее по проекту студии Esteta прославляет мексиканскую архитектуру, яркие цвета и национальный колорит

В процессе работы над кафе Fonda в Сиднее дизайн-студия из Мельбурна Esteta вдохновлялась творчеством самого влиятельного мексиканского архитектора XX века Луиса Баррагана (Luis Barragán). Барраган создавал проекты в стиле плоскостного минимализма с сохранением национальной эстетики. Под лозунгом «эмоциональной архитектуры» отдавал предпочтение ярким цветам и традиционным для страны материалам.

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5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 7)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 8)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 9)


﻿﻿﻿﻿﻿Как в кино: кафе в духе «Отеля «Гранд Будапешт»

В Китае открылось кафе с интерьером от мельбурнской студии Biasol, вдохновленное эстетикой режиссера Уэса Андерсона

Мельбурнская дизайн-студия Biasol спроектировала кафе в столице китайской провинции Сычуань — Чэнду в духе кинодекораций американского режиссера Уэса Андерсона (Wes Anderson). Как следует из названия нового заведения The Budapest Café, авторы вдохновлялись кинолентой «Отель «Гранд Будапешт».

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5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 11)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 12)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 13)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 14)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 15)


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿На берегу моря: средиземноморский ресторан в Лондоне

В центре Лондона студия Sella Concept создала уголок спокойного Средиземноморья, где все подчиняется главному жизнерадостному мотиву — солнцу.

В самом сердце столицы Великобритании лондонская студия Sella Concept превратила пространство здания Викторианской эпохи в настоящий островок солнечного Средиземноморья — ресторан Omar’s Place. 

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5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 17)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 18)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 19)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 20)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 21)


«Я пью, следовательно существую»: бар в Лос-Анджелесе

В Западном Голливуде открылся коктейль-бар Bibo Ergo Sum, насыщенный разнообразным спектром отсылок и аллюзий — от венской архитектуры начала века до современной версии ар-деко.

«Я пью, следовательно существую» — в таком ключе переосмыслили философское утверждение Рене Декарта основатели бара в Западном Голливуде. Новое заведение Bibo Ergo Sum предлагает местным жителям и гостям Лос-Анджелеса насладиться оригинальными коктейлями в расслабленной, но одновременно и причудливой обстановке.

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5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 16)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 17)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 18)
5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона (фото 19)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
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КафеEstetaBiasolУэс Андерсон (Wes Anderson)
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