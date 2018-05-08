5 кафе в духе фильмов Уэса Андресона

Собрали кафе по всему миру, в которых посетитель может почувствовать себя героем фильма Уэса Андерсона

Смешение Ближнего Востока и Америки: кафе в Ванкувере Канадская студия Roslyn оформила в Ванкувере кафе Superbaba, в котором ближневосточная кухня и настроение перенесены в атмосферу классических американских дизайнеров. Однажды владельцы трех популярных кафе в Ванкувере собрались вместе и решили, что конкурировать больше незачем — лучше открыть новое заведение, объединив свои усилия. Для оформления пространства партнеры пригласили канадскую студию Roslyn, работающую на пересечении дизайна и искусства, моды и архитектуры. Подробнее



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Мексиканский колорит: кафе в Сиднее Новое заведение в Сиднее по проекту студии Esteta прославляет мексиканскую архитектуру, яркие цвета и национальный колорит В процессе работы над кафе Fonda в Сиднее дизайн-студия из Мельбурна Esteta вдохновлялась творчеством самого влиятельного мексиканского архитектора XX века Луиса Баррагана (Luis Barragán). Барраган создавал проекты в стиле плоскостного минимализма с сохранением национальной эстетики. Под лозунгом «эмоциональной архитектуры» отдавал предпочтение ярким цветам и традиционным для страны материалам. Подробнее



﻿﻿﻿﻿﻿ Как в кино: кафе в духе «Отеля «Гранд Будапешт» В Китае открылось кафе с интерьером от мельбурнской студии Biasol, вдохновленное эстетикой режиссера Уэса Андерсона Мельбурнская дизайн-студия Biasol спроектировала кафе в столице китайской провинции Сычуань — Чэнду в духе кинодекораций американского режиссера Уэса Андерсона (Wes Anderson). Как следует из названия нового заведения The Budapest Café, авторы вдохновлялись кинолентой «Отель «Гранд Будапешт». Подробнее



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ На берегу моря: средиземноморский ресторан в Лондоне В центре Лондона студия Sella Concept создала уголок спокойного Средиземноморья, где все подчиняется главному жизнерадостному мотиву — солнцу. В самом сердце столицы Великобритании лондонская студия Sella Concept превратила пространство здания Викторианской эпохи в настоящий островок солнечного Средиземноморья — ресторан Omar’s Place. Подробнее