Новый проект Фрэнка Гери: ресторан при музее искусств

В Музее изобразительных искусств Филадельфии (Philadelphia Art Museum) открылся новый ресторан Stir по проекту Фрэнка Гери (Frank Ghery). Заведение рассчитано на 76 мест и находится на нижнем этаже здания, построенного в 1928 году архитекторами Горацием Трумбауэром (Horace Trumbauer) и Джулианом Абелем (Julian Abele).

В настоящее время в музее начата масштабная реконструкция, реализацией которой занимается Фрэнк Гери и которую планируется закончить к 2020 году. Открытие ресторана стало первым шагом этого глобального проекта с бюджетом в 196 млн долларов.