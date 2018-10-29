Новый проект Фрэнка Гери: ресторан при музее искусств

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Ресторан Stir, который открылся на днях при Музее изобразительных искусств Филадельфии, — первый этап масштабной реконструкции музея под руководством архитектора Фрэнка Гери
В Музее изобразительных искусств Филадельфии (Philadelphia Art Museum) открылся новый ресторан Stir по проекту Фрэнка Гери (Frank Ghery). Заведение рассчитано на 76 мест и находится на нижнем этаже здания, построенного в 1928 году архитекторами Горацием Трумбауэром (Horace Trumbauer) и Джулианом Абелем (Julian Abele).
В настоящее время в музее начата масштабная реконструкция, реализацией которой занимается Фрэнк Гери и которую планируется закончить к 2020 году. Открытие ресторана стало первым шагом этого глобального проекта с бюджетом в 196 млн долларов.
Интерьеры нового ресторана Stir выглядят лаконично и очень «архитектурно»: натуральное дерево, мебель простых форм, но сделанная из качественных, дорогих материалов (закаленое стекло, бронза, сталь, оникс, натуральная кожа, фетр). Благодаря однородной отделке на полу, потолке и стенах пространство смотрится цельно и органично. Главное украшение зала — конструкция из гнутых деревянных балок на потолке. Открытая кухня позволяет гостям наблюдать за приготовлением блюд «в духе французской и итальянской кухни», над которыми «колдует» шеф-повар Марк Тропеа.
Elle Decoration
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