Новая высота: бар на крыше в Бейруте

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Необычный бар на крыше одной из высоток Бейрута — работа международной дизайн-студии Gatserelia Design
Бейрут называют городом контрастов. В его архитектуре удивительным образом сочетается историческое наследие и ультрасовременные небоскребы, фешенебельные отели, модные клубы, бары, казино. Говорят, Бейрут просыпается на закате: когда на город спускается темная южная ночь, здесь начинается бурная ночная жизнь.
«Срок жизни ночного клуба в Бейруте — максимум два сезона, такой здесь сумасшедший ритм жизни, — говорит дизайнер Грегори Гатсерелия (Gregory Gatserelia), — Поэтому единственный способ выжить — удивить, сделать что-то действительно яркое и потрясающее». Примерно такое, как новый проект студии Gatserelia Design — бар Spine.
Бар расположен на крыше одного из высотных зданий. «Я решил отказаться от стереотипов, которые используются при создании „типичного бара на крыше“: не делать акценты на подсветке пола, а, напротив, создать световую инсталляцию, устремленную вверх, оживить небо и сделать так, чтобы искусственный свет сливался с огнями большого города».
Конструкция выполнена из простых материалов: панелей из поликарбоната, бетона и стали. Подсветка меняет цвета и придает пространству динамичность. Управление световой инсталляцией осуществляется через DMX-контроллер, программа индивидуально просчитывает каждый пиксель, что позволяет создавать автоматически или вручную сложную видеоанимацию.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)