Новая высота: бар на крыше в Бейруте

Бейрут называют городом контрастов. В его архитектуре удивительным образом сочетается историческое наследие и ультрасовременные небоскребы, фешенебельные отели, модные клубы, бары, казино. Говорят, Бейрут просыпается на закате: когда на город спускается темная южная ночь, здесь начинается бурная ночная жизнь.

«Срок жизни ночного клуба в Бейруте — максимум два сезона, такой здесь сумасшедший ритм жизни, — говорит дизайнер Грегори Гатсерелия (Gregory Gatserelia), — Поэтому единственный способ выжить — удивить, сделать что-то действительно яркое и потрясающее». Примерно такое, как новый проект студии Gatserelia Design — бар Spine.