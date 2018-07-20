Брутальный розовый: ресторан Chin Chin в Сиднее

Ресторан паназиатской кухни Chin Chin впервые появился в Мельбурне в 2011 году и за эти годы успел стать важной точкой для местных миллениалов. И вот недавно он появился в Сиднее! Неудивительно, что к оформлению пространства хозяева отнеслись более чем серьезно. Культовый статус заведения и его особая атмосфера требовали определенной «оправы», придумать и реализовать которую взялся австралийский дизайнер и архитектор Джордж Ливиссианис.

Ресторан находится в самом сердце сиднейского квартала Сарри-Хиллз, где сосредоточены дизайнерские бары, рестораны, кофейни, дизайн-студии и всегда толпится модная молодежь. Поэтому Chin Chin изначально замысливался не просто как место, куда приходят чинно поесть, но где будут часто собираться большими компаниями, где будут регулярно проводиться концерты, выставки и всегда будет кипеть жизнь.