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20 июля 2018

Брутальный розовый: ресторан Chin Chin в Сиднее

В новом ресторане Сhin Сhin в Сиднее дизайнер Джордж Ливиссианис создал необычное пространство, в котором индустриальный брутальный шик сочетается с гламурным нежно пудровым цветом

Брутальный розовый: ресторан Chin Chin в Сиднее (фото 0)
Новый ресторан Chin Chin в Сиднее, дизайн Джорджа Ливиссианиса

Ресторан паназиатской кухни Chin Chin впервые появился в Мельбурне в 2011 году и за эти годы успел стать важной точкой для местных миллениалов. И вот недавно он появился в Сиднее! Неудивительно, что к оформлению пространства хозяева отнеслись более чем серьезно. Культовый статус заведения и его особая атмосфера требовали определенной «оправы», придумать и реализовать которую взялся австралийский дизайнер и архитектор Джордж Ливиссианис.

Ресторан находится в самом сердце сиднейского квартала Сарри-Хиллз, где сосредоточены дизайнерские бары, рестораны, кофейни, дизайн-студии и всегда толпится модная молодежь. Поэтому Chin Chin изначально замысливался не просто как место, куда приходят чинно поесть, но где будут часто собираться большими компаниями, где будут регулярно проводиться концерты, выставки и всегда будет кипеть жизнь.

Для ресторана было выбрано старинное индустриальное здание, в котором сто лет назад хранилось кофе и какао. Бывшие складские помещения Джордж Ливиссианис превратил в модное пространство, в котором брутальный лофтовый дух, напоминающий об истории этого места, сочетается с гламурным шиком. Бетонный пол, «обшарпанные» стены, открытые перекрытия, торчащие трубы и провода — все это служит идеальным контрастным фоном для тонетовских стульев, окрашенных в модный нежно-пудровый цвет.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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