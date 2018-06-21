Лодж Arijiju в Кении: дикая натура

Уникальное место, где из окон можно наблюдать за жизнью дикой природы. А интерьеры дома гармонично сливаются с окружающим ландшафтом

Сад во внутреннем дворе — работа английского ландшафтного дизайнера Джинни Блома, который создает парки и для британской королевской семьи. Открытые террасы засажены зеленью — благодаря ей в комнатах не так жарко. Главный вход в дом, замаскированный зелеными насаждениями, находится прямо на вершине холма. А сама постройка сливается с пейзажем. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

Строительство Arijiju, лоджа в Кении, началось пять лет назад по инициативе одной английской семьи — ярых защитников дикой природы. Участок земли прямо посреди саванны (на территории Borana Conservancy), густо населенный слонами, антилопами, носорогами, львами и зебрами, отвели под большой жилой дом, который в отсутствие хозяев можно будет сдавать в аренду таким же смельчакам, экстремалам и любителям девственной природы.

Гостиная. Из окон открывается вид на национальный парк у подножья горы Кения. Декоратор Майра Кутсудакис оформляла интерьер, вдохновляясь философией ваби-саби. В отделке — дерево, камень, кожа. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

Разработать проект владельцы пригласили английского архитектора Михаэлиса Бойда. А оформить интерьеры — декоратора Майру Кутсудакис. Условием хозяев было обеспечить экологическую безопасность саванны во время строительных работ, ни в коем случае не тревожить соседей (учитывая их нрав, это может дорого обойтись!) и гармонично вписать комплекс в природный ландшафт, по возможности вовсе растворив его в нем.

Со стороны кажется, будто дом вырастает из холма, на котором он расположен.

Главная спальня. В комнате оборудован камин для обогрева помещения — вечерами тут бывает прохладно. Диваны куплены в Кейптауне. Ковры и аксессуары — из Марракеша. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

Дом стоит на горе на высоте около 2000 метров, поэтому панорама из всех окон открывается головокружительная, в том числе на Восточно-Африканскую рифтовую долину и ландшафты у горы Кения. Михаэлис Бойд работал над проектом вместе с архитектором Ником Плюманом, он живет в Южной Африке и знаком с особенностями местного климата.

Терраса — идеальный наблюдательный пункт, чтобы любоваться на закатное солнце и звезды. Здесь можно и остаться на ночлег. С биноклем есть шанс увидеть прогуливающихся наподалеку зебр, чернопятых антилоп, львов, слонов, носорогов и других обитателей саванны. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

За основу авторы взяли памятники цистерцианской архитектуры — монастыри и аббатства римско-католического ордена с предельно аскетичным убранством, которые строились вдали от городов и населенных пунктов, например аббатство Тороне XII века в Провансе. Кроме того, архитекторы изучали, как устроены монастыри Эфиопии и, конечно, традиционные кенийские дома. Со стороны кажется, будто дом вырастает из холма, на котором он построен, даже крыша частично озеленена.

В отсутствие хозяев в доме останавливаются такие же любители нетронутой девственной природы.

Проход в комнаты — через арки, минуя небольшой пруд. Вода в местном климате — спасение от зноя. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

В центре по образцу монастырской архитектуры — сад, где высажены лекарственные растения. По периметру — арочная галерея, которая защищает от жары. Спальни и гостиная обращены на восток, столовая — на юг, а террасы — на запад, отсюда можно наблюдать красочные африканские закаты.

Терраса — идеальный наблюдательный пункт, чтобы любоваться на закатное солнце и звезды. Здесь можно и остаться на ночлег. С биноклем есть шанс увидеть прогуливающихся наподалеку зебр, чернопятых антилоп, львов, слонов, носорогов и других обитателей саванны. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

В интерьере декоратор совместила традиционную мебель, характерную для местных домов, с работами европейских дизайнеров: здесь можно заметить и скандинавский винтаж, и французские галерейные объекты, и бельгийское стекло. Изголовья кроватей обтянуты кожей, сиденья и спинки кресел сплетены из ротанга и дополнены шкурами. Дощатый пол покрывают марокканские ковры.

Развлечение владельцев — шпионить за слонами, которые то и дело окунают свои хоботы в бассейн.

Столовая. По вечерам комнату обогревают два камина. Винтажные стулья — из Дании, мебель c коваными металлическими элементами от Кристиана Лиэгра — из Франции, художественное стекло — из Бельгии. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

Вечерами здесь бывает прохладно, поэтому помещения отапливаются либо каминами (в больших комнатах, например в столовой, их даже два), либо печью. На крыше установлены солнечные батареи. Зеленая кровля и толстые каменные стены держат тепло при пасмурной погоде и охлаждают комнаты в жару. По соседству расположена ферма, хозяева которой доставляют продукты на кухню. Готовят преимущественно сезонные блюда.

Кухня. Мебель — полностью деревянная. Свежие сезонные продукты поставляют с местной фермы. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

В отсутствие хозяев гости могут воспользоваться услугами управляющего-шефа Карины Йессоп. Жизнь бок о бок с дикой природой подразумевает некие риски — например, велика вероятность того, что «соседи» могут без приглашения наведаться в гости. Хозяева рассказывают, что не раз шпионили за слонами, которые, дурачась, погружали свои хоботы прямо в бассейн — устроенный в тени высаженных оливковых деревьев, он сливается с горизонтом.

Спальни обращены на восток, а террасы — на запад, откуда удобнее наблюдать закат.

Спальня. Кровать — из Нью-Дели. В отделке изголовья — кожа. Столики с основаниями из бронзы — из Кейптауна. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)

С террасы можно следить за беззаботно прогуливающимися по саванне зебрами и антилопами, а если посчастливится, можно увидеть белого носорога. Для обитателей лоджа это настоящее везение: на территории заповедника их только два. www.arijiju.com

Терраса в зоне спа. По соседству — комната для йоги, хаммам и зал для фитнеса. Фото: ИВ ДУРОНСОЙ (YVES DURONSOY)